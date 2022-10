To, co stało się w branży w wyniku pandemii, było swoistym „trzęsieniem ziemi". Zmienił się sposób, w jaki pracujemy, rzutując tym samym zarówno na rynek pracodawców, jak i pracowników. Głębokie przeobrażenia w tym zakresie widać również dzisiaj. Przed pandemią i wprowadzaniem kolejnych obostrzeń nikomu nawet nie przyszłoby do głowy, żeby pytać swojego pracodawcę o przyszły model pracy. Teraz to jedno z pierwszych pytań, które zadaje kandydat podczas rekrutacji.

Wzrost znaczenia takich modeli pracy jak home office czy praca hybrydowa sprawia, że rynek flex rośnie wtedy, kiedy inne sektory gospodarki ulegają spowolnieniu. Segment ten zaczął się rozwijać już w 2009 r. i zyskał dużą popularność m.in. w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie pięć lat to czas, w którym branża dynamicznie się rozwija. Dziś średnio w co drugim budynku biurowym, który powstał w tym okresie, znajduje się komponent biura elastycznego.

Inwestorzy początkowo nie patrzyli na to przychylnym okiem. Wiemy jednak, że to się zmieniło. Obecnie dużo więcej wart jest budynek z takim elementem niż obiekt, który biur flex nie posiada. Świadczy o tym również poziom zabezpieczenia dostępnej powierzchni umowami najmu – aktualnie dostępna na rynku elastyczna przestrzeń biurowa w 90 proc. jest już wynajęta.

Jak dziś wygląda polski rynek biur flex? Czy nasz rynek jest podobny do rynków europejskich?

– Obecnie sytuacja na większości rynków, w tym także polskim, wygląda bardzo podobnie. Wszędzie mierzymy się też z podobnymi wyzwaniami, a mianowicie z dużą niepewnością, inflacją, a także osłabioną koniunkturą gospodarczą.

Największym rynkiem przestrzeni flex w Polsce pozostaje Warszawa, a szczególnie centrum miasta. Podobnie jest we Wrocławiu, który, pomimo że jest rynkiem dużo mniejszym niż warszawski, obecnie bardzo prężnie się rozwija i oferuje aktualnie ok. 24 tys. m kw. powierzchni. Wrocław – podobnie jak Kraków – to miejsca, gdzie firmy chcą lokować biznes.

Wiele z nich to także przedsiębiorstwa z rynków wschodnich, które, przenosząc się z Ukrainy czy Białorusi, wybierały te miasta. Duży napływ potencjalnych najemców w obu miastach sprawia, że uważnie obserwujemy je i analizujemy możliwości związane z dalszą ekspansją. We Wrocławiu mamy obecnie jedną lokalizację i nie wykluczamy otwarcia kolejnej.

Część przedsiębiorców wciąż nie jest świadoma tego, co konkretnie oferują biura typu flex i czym różnią się od tradycyjnych. Jak to wygląda w praktyce? Jakie są najważniejsze wyróżniki i przewagi elastycznych biur?

– W biurze tradycyjnym skoncentrowaliśmy się na dużym kliencie potrzebującym dużej powierzchni. Okres najmu wynosił co najmniej pięć lat. Dla mniejszego klienta w nowoczesnym biurze znajdującym się w centrum miasta najczęściej nie było miejsca. Po pierwsze nie było go na to stać, a po drugie nikt takiego biura nie chciał mu wynająć. Operatorzy biur typu flex dostrzegli w tym potencjał i szansę dla siebie.

Zarówno w trakcie pandemii, jak i w czasach pracy hybrydowej firmy zauważyły, że to jest odpowiedź na potrzeby, kiedy nie wiadomo, ile osób przyjdzie danego dnia do biura. Dzięki obiektom tego typu klient może zarządzać powierzchnią i potrzebami w czasie rzeczywistym. Dodatkowo otrzymuje biuro w pełni wykończone i wyposażone, nie musząc inwestować swoich środków. Nie musi też deklarować, jak długo w tym biurze pozostanie, a w trakcie najmu może zmienić liczbę osób, które zatrudnia, i liczbę pomieszczeń, których potrzebuje. Wszystko za pomocą jednej aplikacji.

Warto w tym miejscu zaznaczyć walor oszczędności w kontekście takiego rozwiązania. Klient korzystający z elastycznej powierzchni płaci za to, co faktycznie będzie używane przez jego pracowników. Na przykład klient, który wynajmuje 10 miejsc pracy, może poprosić np. o wydanie 30 kart dostępu, co oznacza, że jedno biurko będzie realnie używane przez trzech pracowników. Mamy już takich najemców w swoim portfolio i rozmawiamy z nimi nawet o większych liczbach miejsc i kart. To odpowiedź na czasy kryzysu. Nadrzędnym celem pozostaje otwarcie na potrzeby klientów i nasza gotowość do tego, aby im pomóc.

Czy to oferta skierowana wyłącznie dla korporacji czy także dla małych i średnich przedsiębiorstw? Dla kogo przeznaczone są elastyczne przestrzenie biurowe?

– Kiedyś mówiło się, że coworking jest dla start-upów i najmniejszych firm. Dziś jest zupełnie inaczej. Obecnie ok. 80 proc. najemców w przestrzeniach flex stanowią klienci korporacyjni. Z ich perspektywy jednym z najważniejszych wyróżników jest doskonała lokalizacja – fleksy w zdecydowanej większości znajdują się bowiem w bardzo dobrze skomunikowanym miejscu, zapewniającym dogodny dojazd komunikacją miejską oraz np. rowerem. To jednak zaledwie jeden z kilku czynników, które sprawiają, że coraz więcej firm przenosi do powierzchni flex całe swoje biura.

Które branże najchętniej korzystają z biur elastycznych we Wrocławiu?

– Najwięcej jest firm z branży IT. Nasze badanie „Biura flex w Polsce", w którym zdiagnozowaliśmy potrzeby i oczekiwania wobec biur wśród małych i średnich przedsiębiorstw, wykazało, że aż 84 proc. menedżerów z tego sektora pracuje hybrydowo. To dwa razy więcej niż przed pandemią. Widząc, że ta branża wyraźnie dominuje, staramy się przygotowywać ofertę zgodnie z jej potrzebami, np. dbając o to, żeby najemca miał możliwość umieszczenia swojej infrastruktury w serwerowni. Naszą ofertę kształtujemy również tak, aby zachęcić firmy i ich pracowników do korzystania z naszych przestrzeni. Zapewniamy sale spotkań, miejsca do integracji, a także szereg innych elementów, które czynią przestrzenie Business Link atrakcyjnymi i wspierającymi efektywność osób, które na co dzień z nich korzystają.

Zdalnie, hybrydowo czy stacjonarnie – jaki model pracy wybierają dziś pracownicy biurowi?

– Hybryda jest słowem roku odmienionym przez wszystkie przypadki, a jednocześnie jest to najpopularniejszy model pracy, który działa obecnie na rynku. Opinię tę podziela również ponad 50 proc. respondentów biorących udział w naszym badaniu, którzy wskazali właśnie na model hybrydowy jako preferowany. Większość firm przechodzi na ten sposób pracy, ponieważ pracownicy tego oczekują. Hybryda zostanie z nami na dłużej, mimo że zmiana, z którą przyszedł ten sposób pracy, była gwałtowna i szybka.

Jakie są największe potrzeby małych i średnich przedsiębiorców oraz branży IT? W jaki sposób oferta biur flex na nie odpowiada?

– Budowanie relacji to jeden z ważniejszych aspektów, na które zwracamy uwagę w kontekście znaczenia powierzchni biurowej. Równocześnie strategie „back to the office" spotykają się w firmach z różnym odbiorem ze strony pracowników i są wdrażane z różnym efektem. Dziś widać, że jedyną słuszną drogą jest zachęcanie pracowników do pracy w biurze i wskazywanie zalet takiego rozwiązania. To bez wątpienia duże wyzwanie dla biznesu, ale i branży biurowej.

Osoby, które wracają do biur po pandemii, poszukują balansu pomiędzy nawiązywaniem i utrwalaniem kontaktów społecznych oraz zachowaniem prywatności. Elementy bliskiej współpracy i spotykanie się np. podczas przerw nadal pozostają bardzo istotne. Wiele osób chce przyjść do biura, które nie jest puste, a interakcje z innymi osobami to coś, czego pracownicy bardzo potrzebują. Tak samo jak potrzebują chwili relaksu i wytchnienia, które mogą odnaleźć np. w pokoju gier lub na przestronnym tarasie widokowym.

Jak kształtują się ceny powierzchni biurowej typu flex?

– Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ cenę determinuje wiele czynników, poczynając od lokalizacji, poprzez rodzaj i czas trwania umowy, aż po rozmiar wynajmowanej przestrzeni. Kluczowa w tym przypadku jest relacja ceny do jakości. W dobie kryzysu większość decydentów dokładnie ogląda każdą złotówkę. Firmy coraz częścią chcą płacić za to, z czego faktycznie korzystają, uważnie planując budżety. W tym wszystkim coraz częściej zwracają także uwagę na kwestię ekonomii współdzielenia. Jest to trend, w który wpisują się m.in. powierzchnie typu flex. Najemca otrzymuje do dyspozycji wysokiej jakości biuro i nie musi martwić się o obsługę recepcyjną, sprzątanie i media. Nie musi zamawiać kawy i herbaty ani wyposażać kuchni. Przestrzenie są dostosowane do pracy hybrydowej, a ze wszystkich sprzętów i dostępnej infrastruktury klienci korzystają wspólnie. To koszty, których nie widać na pierwszy rzut oka, ale z pewnością są doskonale znane przedsiębiorcom.

W kościołach powstają sklepy, w centrach handlowych – mieszkania, czy tradycyjne biura też czeka tego rodzaju zmiana?

– Pandemia z pewnością znacząco przyspieszyła proces zmian na rynku biurowym, jednak nie mówimy tutaj o całkowitym przewrocie, a raczej nasileniu trendów, które kształtowały się jeszcze przed rokiem 2020. Zarówno w biurach tradycyjnych, jak i flex klienci wciąż poszukują czynników, które wpływają na ich komfort, poczucie bezpieczeństwa i zapewniają możliwie wszechstronny dostęp do kluczowych zasobów. Biuro to dziś znacznie więcej niż miejsce pracy – poszukujemy w nim przestrzeni do odpoczynku, relaksu, ale także wielu wygód, które ułatwiają i usprawniają pracę. W ich dalszym rozwoju z pewnością olbrzymią rolę odegra personalizacja i możliwość dostosowywania przestrzeni do konkretnych potrzeb pracowników.

Jakie są perspektywy rozwoju rynku flex?

– Prognozy ekspertów, podobnie jak praktyczne obserwacje płynące prosto z rynku, wskazują na dalszą systematyczną ekspansję biur flex, które stały się komplementarnym, a nie alternatywnym rozwiązaniem względem biur tradycyjnych. Rola tego sektora w ujęciu całego rynku biurowego w najbliższych latach z pewnością będzie rosnąć, a miasta takie jak Wrocław stwarzają ku temu doskonałe warunki.

Rozmawiała Ilona Niebał

