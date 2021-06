Rynek najmu najbardziej ucierpiał z powodu epidemii koronawirusa. Wielomiesięczny zakaz świadczenia usług hotelowych uderzył w najem krótkoterminowy, zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku. A praca zdalna spowodowała, że spadło zainteresowanie najmem mieszkań.

Mimo to inwestorzy nadal widzą w nim duży potencjał. Dlatego w mieszkania na wynajem inwestują zarówno osoby prywatne, wycofując pieniądze z banków, jak też deweloperzy (obok sprzedaży mieszkań chcą je masowo wynajmować) oraz fundusze inwestycyjne.

Skutki epidemii koronawirusa

Wielu właścicieli mieszkań wynajmowanych turystom, gdy musiało wstrzymać działalności, postanowiło nieco się przebranżowić. I zaoferowało swoje lokale „zwykłym" najemcom. To spowodowało zwiększenie oferty na rynku najmu długoterminowego, a więc większą konkurencję. I to w sytuacji, gdy i tam pojawiły się kłopoty.

Mocno ubyło bowiem osób zainteresowanych najmem. Studenci przeszli na naukę zdalną, a wiele innych osób na pracę online. Jedni i drudzy mogli więc wrócić do rodzinnych miejscowości. Wyjechało też wielu Ukraińców pracujących we Wrocławiu. A trzeba pamiętać, że lokale z najmu krótkoterminowego stanowią dużą konkurencję, ponieważ są ładnie urządzone i w pełni wyposażone.

Spowodowało to oczywiście spadek cen. Niektórzy najemcy na tym skorzystali - za te same pieniądze mogli przeprowadzić się do lokali większych czy lepiej urządzonych. Albo zaoszczędzić.

Wkrótce to jednak znów może się zmienić. - Sytuacja na rynku najmów znacznie się poprawiła w stosunku do okresu sprzed kilku miesięcy. I diametralnie lepiej wygląda w porównaniu do ubiegłego roku - ocenia Katarzyna Pawłowska, specjalistka ds. rynku najmu/wynajmu w Grupie WGN.

Mieszkania do wynajęcia we Wrocławiu. Plac Dominikański: apartament 2-pokojowy o pow. 53 m kw., 2900 zł miesięcznie plus czynsz administracyjny (950 zł) i media Fot. Mat. Grupy WGN

Przewiduje, że sytuacja powoli będzie dążyć do normalności, mimo że studenci nadal uczą się online: - Wracają turyści weekendowi, a wraz z nimi odradza się oferta apartamentów na wynajem krótkoterminowy, co wiąże się z uszczupleniem podaży mieszkań na wynajem długoterminowy.

Katarzyna Pawłowska uważa, że ten trend się utrzyma: - Wraz z otwarciem hoteli będzie przybywało turystów w dużych miastach. Ludzie są spragnieni wyjazdów.

Trzeba zadbać o wysoki standard mieszkania

Co roku na rynek najmu we Wrocławiu trafia kilka tysięcy mieszkań, które kupowane są jako inwestycje, a potem w większości oferowane najemcom. Mimo to ekspertka z WGN nie obserwuje, żeby rynek się przegrzał z powodu dużej liczby nowych lokali: - Ich ceny są różne, niekiedy nawet mocno zawyżone, ale i tak się wynajmują.

Nowe mieszkania zwykle są wykończone w wysokim standardzie i nowocześnie wyposażone. Stanowią więc dużą konkurencję dla tych starych, które nie przeszły liftingu. Wielu pośredników nieruchomości mówi, że lokale w tzw. kiedyś standardzie studenckim jest bardzo trudno wynająć, nawet po niskiej cenie.

- Mieszkania z epoki PRL-u to produkt niszowy - potwierdza Katarzyna Pawłowska. - Brakuje na nie chętnych, gdyż standard i wyposażenie z lat 70. trudno dziś uznać za kultowe. Gdy pojawiają się w ofercie, każdy pośrednik wie, że będzie miał poważny problem ze znalezieniem lokatora. Mimo że cena jest niekiedy bardzo atrakcyjna.

- Meblościanki z lat 90. i zaniedbane lokale powoli odchodzą do przeszłości - potwierdza Dariusz Pawlukowicz, członek zarządu Vantage Development. - Z naszych badań konsumenckich, analiz rynkowych, ale również rozmów z klientami jasno wynika, że najemcy oczekują dziś mieszkań wykończonych i urządzonych we współczesnym standardzie.

Tłumaczy: - To, w jakim wnętrzu spędzamy czas, odpoczywając, pracując i ucząc się, ma duży wpływ na nasze samopoczucie. W związku z tym klienci są gotowi więcej zapłacić za wyższy standard samego mieszkania, ale również jakość wykończenia budynku.

Mieszkania do wynajęcia we Wrocławiu. Ul. Metalowców: mieszkanie 2-pokojowe o pow. 45 m kw., 1500 zł miesięcznie plus 300 zł czynszu administracyjnego i opłaty za media Fot. Mat. Grupy WGN

Według osobistych preferencji

Dariusz Pawlukowicz opowiada, że mieszkania wynajmują przede wszystkim ludzie młodzi, single lub pary: - Najczęściej to studenci, ale również osoby pracujące. Chętnie poszukują i wybierają mieszkania jedno- lub dwupokojowe.

Im lepszy standard mieszkania i budynku, tym lepiej. Ale generalnie lokale na wynajem powinny spełniać te same warunki, co budowane na sprzedaż. Czyli przede wszystkim dobra lokalizacja: blisko centrum, uczelni i miejsc pracy, ale też terenów zielonych i rekreacyjnych, szkół czy centrów handlowych. Ważna jest dostępność komunikacyjna, co w zakorkowanym Wrocławiu oznacza przede wszystkim bliskość linii tramwajowych, ewentualnie kolejowych.

Katarzyna Pawłowska podkreśla jednak, że istotne są indywidualne preferencje poszczególnych osób: - Dla niektórych znaczenie ma lokalizacja, skomunikowanie z miejscem pracy lub bliskością centrum miasta. Dla innych zaś ważny będzie standard lokalu, prestiż budynku, bezpieczne sąsiedztwo. Trzeba się do nich dopasować i znaleźć optymalny lokal.

Również Dariusz Pawlukowicz zastrzega, że atrakcyjna lokalizacja dla każdego klienta może to oznaczać coś innego: - Rodziny z dziećmi będą zwracać uwagę przede wszystkim na bliskość parków, placów zabaw czy placówek edukacyjnych. Studenci natomiast chcą szybko dojechać na uczelnię lub na Rynek, aby korzystać z miejskich rozrywek, jakie oferuje Wrocław. Zaś pracownicy korporacji cenią sobie bliskość miejsca pracy, sklepów oraz punktów usługowych i innych udogodnień, które oferuje im najbliższa okolica.

Mieszkaniowi hurtownicy

Vantage Development zamierza wybudować w Polsce 10 tys. mieszkań na wynajem, a potem nimi zarządzać pod marką Vantage Rent. Najwięcej z nich planowanych jest we Wrocławiu.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Nie jest jedyny. Budynki z mieszkaniami pod wynajem wybudowało u nas też Echo Investment, największy polski deweloper, które wynajmuje je pod szyldem Resi4Rent. Jest także kilka innych firm, w tym właściciele prywatnych akademików. O inwestowaniu w mieszkania na wynajem mówili też przedstawiciele innego wrocławskiego dewelopera - Develii (dawniej LC Corp), która gotowa jest sprzedać Sky Tower, by mocniej zainwestować w rynek mieszkaniowy. Jest też Fundusz Mieszkań na Wynajem, będący projektem państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego, który we Wrocławiu ma budynki przy ul. Dąbrowskiego i Zakładowej.

W Polsce inwestują również międzynarodowe koncerny i fundusze. Na przykład w maju ogłoszono, że szwedzka firma Heimstaden Bostad (z sektora nieruchomości na wynajem) za 1,4 mld zł kupiła 2500 mieszkań od polskiej spółki Budimex Nieruchomości. A docelowo chce ich mieć w naszym kraju 4 tys., również we Wrocławiu.

„Rośnie liczba firm, zarówno działających już w Polsce, jak i tych rozważających dopiero działalność w naszym kraju, które inwestowanie w polski rynek najmu uważają za atrakcyjną alternatywę" - oceniają eksperci JLL, firmy doradczej specjalizującej się w rynku nieruchomości.

Jednak Dariusz Pawlukowicz podkreśla, że na rynku dominują przede wszystkim prywatni właściciele nieruchomości: - Więc nawet po realizacji naszych planów (i konkurencji) oferta instytucjonalna wciąż stanowić będzie niewielki, choć z roku na rok rosnący, odsetek ogółu dostępnych lokali na wynajem.

Mieszkania z najmu instytucjonalnego oferowane są zwykle na 12 miesięcy, ale te okresy mogą być dłuższe. W Vantage Rent nawet dziesięć lat.

Pawlukowicz: - Długość trwania umowy zależy od preferencji klienta. Inne potrzeby będzie miał pracownik, który przyjechał do Wrocławia na roczny kontrakt, a inne np. para, która chce zamieszkać w mieście na dłużej.

Zastrzega: - Choć najem mieszkania w samej swojej idei daje dużą elastyczność, to jednak klienci oczekują stabilności np. jeśli chodzi o wysokość czynszu czy długość trwania umowy.

Mieszkania Funduszu Mieszkań na Wynajem przy ul. Dąbrowskiego we Wrocławiu zostały oddane do użytku w 2017 r. KORNELIA GŁOWACKA-WOLF

Na przyszłość

Choć z dnia na dzień spada liczna nowych zachorowań na COVID-19, to jednak epidemia nie została całkowicie pokonana. Polacy chętnie inwestują w mieszkania i je potem wynajmują, podobnie jak deweloperzy. A więc jeszcze bardziej rośnie konkurencja. Z drugiej strony polski rynek najmu mieszkań jest dużo mniejszy niż w krajach zachodnich. Jaka jest więc jego przyszłość?

- W nieruchomości zawsze warto inwestować niezależnie od tego, czy jest to mieszkanie, czy inny rodzaj nieruchomości - przekonuje Katarzyna Pawłowska. - Natomiast inwestowanie w celach wynajmu jest opłacalne. Dla niektórych inwestorów jest to sposób zarabiania pieniędzy; mając w swoim portfolio kilka mieszkań, można całkiem nieźle egzystować.

Zastrzega jednak, że trudno jest przewidzieć dalszy rozwój sytuacji na rynku mieszkaniowym: - Ceny są bardzo wysokie, koniunktura sama się napędza. Jak długo to potrwa? Każdy inwestor chciałby wiedzieć i pośrednik również.

Dodaje, że ważnym argumentem jest fakt, że w Polsce wciąż brakuje mieszkań: - A przecież standardem jest samodzielność, a nie mieszkanie u rodziców. Młodzi, wchodzący w etap produkcyjny/zawodowy, powinni być niezależni, nieważne czy z mieszkaniem kupionym, czy wynajętym.

- Wysoki popyt na rynku nieruchomości oraz tzw. luka mieszkaniowa na poziomie 2 mln lokali jest gwarancją tego, że chętnych na wynajem nie powinno zabraknąć - uważa Dariusz Pawlukowicz. - W ostatnich miesiącach padały kolejne rekordy związane z liczbą złożonych wniosków o kredyt hipoteczny, co jest najlepszym dowodem na to, że Polacy potrzebują więcej przestrzeni do życia.

Zaznacza jednak, że okres rekordowo niskiego oprocentowania kredytów zbliża się ku końcowi: - Kiedy wzrosną stopy procentowe, najem długoterminowy stanie się realną alternatywą dla zakupu, szczególnie dla tych klientów, którzy nie dysponują wystarczającym kapitałem, aby transakcję zrealizować za pomocą gotówki.

Wielu ekspertów, w tym np. wypowiadający się niedawno dla „Wyborczej" Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich czy też Tomasz Bojęć, managing partner w firmie badawczo-rozwojowej ThinkCo, uważa, że rynek najmu będzie stale się rozwijał. Również JLL ocenia: „Potrzeby mieszkaniowe i styl życia młodych Polaków zmieniają się na korzyść sektora najmu".