Branża IT ciągle potrzebuje pracowników. Coraz więcej osób wybiera przebranżowienie w tym kierunku

Wśród uczestników było kilku studentów kierunków IT, ale duży procent stanowili kandydaci przekwalifikowujący się z zupełnie innych zawodów, takich jak m.in. kierownik budowy, farmaceuta czy operator maszyn CNC.

- W prowadzonych przez Objectivity akademiach mocno stawialiśmy na umiejętności komunikacyjne i współpracę w zespole, które są dla nas równie ważne jak umiejętności techniczne. Niesamowicie ważna przy tym projekcie była również szybkość uczenia się, a niekoniecznie wiedza, którą posiadają na starcie - mówi Bojarowski.

Na początek trzeba pamiętać, że IT to nie tylko programowanie, a ludzie często mają takie właśnie pierwsze i jedyne skojarzenie. Warto zrozumieć, czym jest świat IT i jak dużo różnych ról oferuje.

Znając różne obszary, warto obrać wstępny cel i skorzystać z dostępnych na rynku rozmaitych materiałów, np. platform szkoleniowych z kursami zapewniającymi podstawy teoretyczne. Są dostępne też publikacje i książki, opisujące pierwsze kroki w poszczególnych rolach, np. testera. Przyszli programiści mogą korzystać z tzw. bootcampów.

Valentyna dziś jest kierownikiem

Wszystkie osoby, które chciałyby być zatrudnione w Objectivity, muszą cechować się dużą chęcią do rozwoju oraz elastycznością Mat. promocyjne

Kluczowymi kompetencjami dla pracodawców podczas prowadzenia rozmów rekrutacyjnych na stanowiska techniczne są umiejętności programowania czy testowania. Aby zainteresowanym nową branżą ułatwić zdobycie oczekiwanych umiejętności, Nokia prowadzi szereg inicjatyw, takich jak kursy dla młodzieży, praktyki wakacyjne dla studentów, ebook dla kobiet i wiele innych.

REKLAMA

Flagowym przedsięwzięciem jest Nokia Academy. To cykl intensywnych, bezpłatnych szkoleń i warsztatów prowadzonych przez specjalistów z firmy.

- Kierujemy go do każdego, bez względu na to, czym się dziś zajmuje. Do każdego, kto jest gotowy na przebranżowienie i czuje, że świat IT może być jego miejscem. Ważna jest chęć rozwoju, determinacja oraz poszukiwanie wiedzy - mówi Kamila Busz, talent attraction partner w Nokii.

Nokia ma szereg historii, które pokazują, że można się przebranżowić i osiągnąć sukces zawodowy. Wiele dotyczy kobiet i ich drogi do zmian. Przykładem może być Valentyna, mama dwójki małych dzieci, która postanowiła rozpocząć karierę w IT. Pierwszym jej krokiem było rozpoznanie możliwości i tak trafiła do Nokia Academy. Po zdaniu egzaminów końcowych dostała pracę jako inżynier. Dziś Valentyna jest kierownikiem zespołu testów w dziale R&D we wrocławskim oddziale firmy.

REKLAMA

Nokia zatrudnia też pracowników, którzy ukończyli różne kierunki studiów, m.in. anglistykę, co pomaga przy pracy przy dokumentacji technicznej, biotechnologię, chemię i szereg innych.

- Znacząco wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów z szeroko rozumianego obszaru IT. Samo przebranżowienie to proces wymagający czasu, nauki i zaangażowania, ale warto podjąć ten trud. Liczy się wiedza, umiejętności i chęć rozwoju - podkreśla Busz.

Każdy znajdzie coś dla siebie

Swoich drzwi przed osobami, które dotychczasową karierę zawodową rozwijały w nietechnicznych obszarach, nie zamyka także Hicron. Dla firmy zajmującej się oprogramowaniem dla biznesu wartościowe są osoby, które ten biznes znają - wiedzą, jak funkcjonuje duże przedsiębiorstwo, jak przebiegają procesy w danym dziale czy na co zwrócić uwagę w komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami.

REKLAMA

Liczą się przede wszystkim praktyczne umiejętności.

- Poza aspektami technicznymi osoby, które zdecydowały się na przebranżowienie, bardzo często wnoszą też wachlarz doświadczeń z poprzednich stanowisk, co pozwala im na szybszą adaptację w środowisku biznesowym. Są dla nas równie interesujące jak absolwenci kierunków technicznych – wskazuje Weronika Lichnowska, talent acquisition team lead w Hicronie.

I dodaje: - Rozwiązania SAP są bardzo szerokie. Osoba odnajdująca się w rachunkowości może świetnie sprawdzić się jako konsultant lub konsultantka obszarów finansowych. Osoba wykształcona i pracująca w logistyce też może pójść w tym kierunku. Prawie każdy znajdzie coś dla siebie. Plusem będą zdolności analityczne i umiejętność nieszablonowego rozwiązywania problemów.

W przebranżowieniu pomocne mogą być studia podyplomowe z rozwiązań SAP lub doświadczenie w obsłudze oprogramowania. To drugie szczególnie dotyczy key userów – osób, które jako najważniejsi użytkownicy uczestniczyli w pracach nad wdrażaniem lub ulepszaniem systemu, a swoją wiedzę przekazywali reszcie zespołu.

Konsulting to także praca z klientem, gdzie dużą wagę, czasem większą niż wykształcenie, odgrywają umiejętności miękkie. Rozmowa i zrozumienie potrzeb odbiorcy jest nieocenione np. w przypadku architektów systemów.

Pracownicy w firmie Nokia Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Po ośmiu latach pracy w różnych obszarach sprzedaży do zespołu Hicronu trafił Piotr Jankowski, obecnie associate consultant. - Początkowo dołączyłem do zespołu marketingu, żeby poszukiwać nowych klientów dla Hicronu. Na etapie rekrutacji wspomniałem jednak o chęci zmiany profesji w przyszłości. W międzyczasie poznawałem system i sposoby pracy w firmie. Po roku nadarzyła się okazja na podjęcie nowej drogi i za zgodą przełożonych poszedłem w konsulting - opowiada.

Inicjatywy zewnętrzne podejmowane przez Hicron skupiają się przede wszystkim na osobach z wykształceniem mimo wszystko technicznym, ale które nie posiadają jeszcze doświadczenia zawodowego. Każdego roku firma oferuje trzymiesięczny, wakacyjny staż dla wszystkich wiążących swoją karierę z SAP. W ubiegłym roku wyszli z inicjatywą również poza Polskę – do Hiszpanii, gdzie w marcu Hicron otworzył kolejne biuro. Najbardziej wyróżniający się stażyści dostają możliwość pracy w Hicronie i zostają w firmie na lata.

Angielski otwiera drzwi do IT

Od jakich pozycji można zaczynać karierę w nowej branży? Paweł Zapałowski, guild master w Objectivity: - Stosunkowo niski próg wejścia jest w obszarze programowania - stażysta lub junior, a także w testowaniu - tu tester manualny, choć nadal są to specjalizacje wymagające konkretnych umiejętności i nie są dla każdego. Z uwagi na niedobór specjalistów na rynku firmy decydują się inwestować w osoby, które dopiero chcą wejść w świat IT, zapewniając im niezbędne wsparcie własnych specjalistów. Trudniej jest z rolami, w których pracownicy pracują blisko klientów. Tam znajomość obszaru i branży przydaje się bardzo. Procentować mogą studia z – wydawałoby się – odległych od technologii tematów.

Nawet w bardzo technicznych rolach, jak programista czy tester, wykształcenie nietechniczne może być bardzo przydatne. - Chociażby dlatego, że pracujemy dla klientów różnych branż. Niezależnie od stanowiska bardzo cenimy umiejętności interpersonalne i dobrą komunikację, co często się przydaje - mówi Zapałowski.

Podstawowym zespołem, do którego w firmie Hicron może trafić osoba bez doświadczenia, jest service desk. To pierwsza linia wsparcia dla użytkowników SAP. Po wstępnym szkoleniu rozwiązuje proste kwestie techniczne lub przekazuje bardziej skomplikowane zadania do działów wsparcia. Dla wielu osób to pierwszy krok w kierunku pracy w SAP. - W Hicronie wspieramy szczególnie wewnętrzny proces przebranżowienia. Dla osób, które wyrażą taką chęć i jest taka potrzeba w organizacji, możemy stworzyć program mentorski i zapewnić bezpłatny dostęp do wielu materiałów szkoleniowych - zapewnia Michał Wasielewski, PR specialist w Hicronie.

Przedstawiciel każdej firmy mówi o jednym warunku, który jest bezwzględnie konieczny, by zmienić branżę na IT. To jedynie znajomość angielskiego. - Językiem ojczystym branży IT jest angielski i po prostu trzeba go znać. Każdy inny język jest oczywiście dodatkową wartością dodaną. Sam dyplom w Objectivity nie jest konieczny, bo bardziej stawiamy na rzeczywiste umiejętności, doświadczenie oraz dopasowanie kulturowe - mówi Paweł Zapałowski.