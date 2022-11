Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed podpisało list intencyjny z koreańską firmą ATsens na zakup innowacyjnych holterów do badania zaburzeń pracy serca. - Takich urządzeń do tej pory w Polsce nie mieliśmy - mówi Marcin Lerner, wiceprezes Dolmedu.

Holtery to urządzenia służące do badania rytmu pracy serca w trybie ciągłym. Do ciała pacjenta podpina się elektrody, które zbierają dane przez całą dobę - w trakcie snu, aktywności fizycznej czy sytuacji stresowych. Dzięki temu można wykryć zaburzenia niewidoczne w trakcie diagnostyki za pomocą EKG czy echa serca.

Holtery dostępne do tej pory w Polsce to niewielkie skrzyneczki z okablowaniem, na którego końcach znajdują się elektrody podpinane do klatki piersiowej pacjenta.