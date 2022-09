Studenci Politechniki Wrocławskiej w praktyce sprawdzają swoje umiejętności. Firmy wyszukują najlepszych

– W 80 proc. jest to praca studentów – mówi dr inż. Maciej Nikodem z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej, koordynujący kurs projektów zespołowych.

Studenci Politechniki Wrocławskiej zdobywają dodatkowe umiejętności podczas kursu projektów zespołowych fot. Materiały prasowe

To ważne, ponieważ zasada jest tu taka: firmy lub instytucje zgłaszają pomysły, a studenci w zespołach z przedstawicielami tych zewnętrznych podmiotów starają się znaleźć rozwiązanie. Mają na to semestr, kurs jest uwzględniony w programie III roku studiów (z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji oraz Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów).

Co przyciąga studentów

Czy to zabawa na zasadzie „zobaczmy, czy nam się uda", czy jednak projekty, które mają szansę zostać wdrożone?

– Mam nadzieję, że to jest dobra zabawa, studenci powinni realizować projekty, które ich interesują. Widać, że poświęcają im wtedy dużo czasu, niejednokrotnie znacznie więcej, niż to wynika z liczby godzin w siatce zajęć. A czy coś z tego będzie? To są prototypy, a raczej sprawdzenie, czy dany pomysł ma sens i czy jest to w ogóle właściwy kierunek. Choć pojedyncze projekty są na różne sposoby kontynuowane, np. dotyczący radia cyfrowego – wyjaśnia Maciej Nikodem.

Studenci zbudowali nadajnik dla małych nadawców z Dolnego Śląska, który cały czas działa, teraz już na zasadach komercyjnych. W zeszłym roku powstało rozwiązanie do optymalizacji hamowania dla kolarzy górskich – system do monitorowania tego procesu wraz z aplikacją. Często realizowane są urządzenia do planowania i zarządzania czasem, w tym wspierające pracę. Inne przykłady to kamera wykrywająca upadki (projekt z tego roku) lub aplikacja sterująca głośnością w grze Minecraft. W projektach typowo programistycznych studenci nieraz powielają istniejące rozwiązania, ale realizują je w otwartym oprogramowaniu.

Sprawdzają się w praktyce

Koordynator podkreśla, że celem kursu nie jest jednak tworzenie gotowych produktów. Ważne, że studenci zdobywają doświadczenie. A co szczególnie ich interesuje?

– Ewidentnie więcej jest projektów programistycznych, a mniej sprzętowych, mimo że staramy się je promować – zaznacza.

Są to więc swego rodzaju wprawki, ale nie tylko taki jest cel kursu.

– Firmy mogą przy okazji zobaczyć, jakich pracowników będą miały, a także wyłapać tych, którzy się wyróżniają. Z kolei studenci mogą się przekonać, jak się pracuje w danej firmie. Wielu z nich zresztą już znalazło zatrudnienie, więc mają okazję poznać też innego pracodawcę. A uczelni zależy, by studenci zyskiwali wiedzę praktyczną – podsumowuje Maciej Nikodem.