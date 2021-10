Made in Wroclaw to już coroczna tradycja. W ubiegłym roku konferencja odbyła się w całości zdalnie. Powodem była pandemia koronawirusa, która jednocześnie stała się jednym z głównych tematów imprezy. A przede wszystkim jej wpływ na biznes.

Tematem tegorocznej konferencji, zaplanowanej na 20 października 2021 r., będzie sztuczna inteligencja, która coraz bardziej wpływa na różne aspekty funkcjonowania firm, miast i społeczeństw.

Wspomniana pandemia koronawirusa wymusiła silne zmiany w poszczególnych firmach. Wiele z nich musiało w miarę możliwości przejść na pracę zdalną lub dopasować miejsca pracy do obowiązujących obostrzeń. Dlatego tak istotna była cyfryzacja i digitalizacja. U niektórych firm była to wręcz cyfrowa rewolucja, u innych ewolucja, bo pierwsze procesy zmian technologicznych rozpoczęły się już wcześniej.

Nierozerwalnie z pojęciem cyfrowej rewolucji jest związany inny termin, który rozpala biznesowe umysły. To sztuczna inteligencja, która dawniej kojarzyła się z filmami science fiction, obecnie zaś jej elementy są coraz częściej wykorzystywane w praktyce.

– Dzisiaj sztuczna inteligencja to element transformacji przemysłu 4.0, który pozwala firmom czerpać wiele korzyści i tworzyć istotną wartość z połączenia internetu rzeczy i SI – podkreśla Dominika Kawala, dyrektor zakładów produkcyjnych 3M Superhub we Wrocławiu.

I dodaje: – W dobie automatyzacji i digitalizacji mamy już w ręku potężne ilości danych dotyczące naszych procesów produkcyjnych. Efektem wdrożenia wielowymiarowej analityki jest poprawa zarówno bezpieczeństwa pracy, utrzymania ciągłości produkcji, jak i podnoszenia jej efektywności.

– Wprowadzenie sztucznej inteligencji do zakładu produkcyjnego pociąga za sobą konieczność nadawania pracownikom zupełnie innych ról. Zyskuje na znaczeniu nadzorowanie procesów, kontrola jakości, obsługa i serwisowanie urządzeń. Automatyzacja może zwiększyć produkcję, co również implikuje inną strukturę stanowisk. W tak zaawansowanej technologii nie można całkowicie wyeliminować czynnika ludzkiego – wskazuje Paweł Pałubiński, general manager and chairman of the board w Collins Aerospace Wrocław.

Made in Wroclaw 2021. „Driven by intelligence"

W trakcie Made in Wroclaw 2021 odbędzie się konferencja biznesowa poświęcona wpływowi AI na różne aspekty funkcjonowania biznesu. Będą się na nią składać cztery panele dyskusyjne, w których w roli ekspertów wystąpią przedstawiciele innowacyjnych firm z miasta i regionu oraz eksperci związani ze środowiskiem akademickim.

Zostaną one poświęcone takim tematom jak: rola lidera i zarządzanie w dobie sztucznej inteligencji, e-commerce będący siłą współczesnych zakupów, rozwój branży MedTech napędzany przez AI oraz Smart City, czyli sztuczna inteligencja w mieście.

– Tegoroczną edycję Made in Wroclaw postanowiliśmy poświęcić sztucznej inteligencji, ponieważ wyraźnie widzimy, że to jeden z kluczowych obszarów dla rozwoju firm z Wrocławia i regionu. Niedawno wydaliśmy raport „Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej w roku 2021", który pokazał, że to właśnie AI określa szanse i wyzwania dla biznesu na najbliższe lata. Będziemy o nich dyskutować w trakcie październikowej konferencji – opowiada Magdalena Okulowska, prezes zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Oprócz konferencji biznesowej tradycyjnie nie zabraknie okazji do networkingu oraz poznania osób i instytucji, które na co dzień tworzą innowacje we Wrocławiu.

Made in Wroclaw 2021 ma formułę hybrydową. Konferencja stacjonarnie odbędzie się we Wrocławskim Centrum Kongresowym, można jednak wziąć w niej udział również online. Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja. Na konferencję w wersji online można się zapisać na www.made-in-wroclaw.pl. Osoby, które to zrobią, będą miały szansę uzyskać przed konferencją wejściówkę na wydarzenie stacjonarne.