W 2020 roku Polacy zarejestrowali ponad 3 mln samochodów osobowych, o 12,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Najbardziej dotkliwy spadek – o 22,9 proc. w porównaniu rok do roku – dotyczy rejestracji nowych samochodów zakupionych w krajowych salonach. O niespełna 17 proc. zmniejszyła się również liczba pierwszych rejestracji używanych samochodów sprowadzonych do Polski z zagranicy.

Nie spada jednak zainteresowanie samochodami. Badanie „Portfele Polaków pod lupą”, przeprowadzone pod koniec zeszłego roku na zlecenie Volkswagen Financial Services, pokazuje, że 46 proc. ankietowanych w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje zakup samochodu. W tej liczbie 58 proc. zamierza wybrać pojazd używany.

Do salonu po „używkę”

Autoryzowane salony samochodowe mają duży wybór pojazdów, ale też proponują dodatkowe zachęty do zakupów.

W Długołęce powstaje nowy salon samochodów używanych Nawrot Fot. Mat. Nawrot

– Kiedy zatrudniałem się w firmie Nawrot w 2014 roku, w Dziale Samochodów Używanych pracowały dwie osoby, a w ofercie mieliśmy około 20 aut. W tej chwili dział samochodów używanych liczy osiem osób. Mamy całe zaplecze techniczne, aby usprawniać i przygotowywać samochody do sprzedaży, a w ofercie jest ich około 130 – mówi Mateusz Falkowski, szef Działu Samochodów Używanych w firmie Nawrot.

Rozwój oferty sprawił, że Nawrot właśnie kończy prace przy nowym salonie samochodów używanych, który wkrótce otworzy w Długołęce, naprzeciw swojej obecnej siedziby.

– Przy tak dużym powiększeniu parku samochodów brakowało już nam miejsca na ekspozycję. Dodatkowo chcemy zwiększyć liczbę samochodów dostawczych w naszej ofercie, a one zajmują bardzo dużo miejsca. Bardzo ważna jest też dla nas kwestia komfortu obsługi naszych klientów, stąd też decyzja o odpowiednim rozbudowaniu tego działu – mówi Falkowski. W sprzedaży w nowym salonie znajdą się samochody używane różnych marek: osobowe i dostawcze do 3,5 t.

Dealerów nie dziwi rosnące zainteresowanie samochodami używanymi. Co ciekawe, wpływ na sytuację mają nie tylko pandemia i ograniczone budżety.

– Rynek samochodów używanych znacząco różni się od rynku samochodów nowych. Z roku na rok obserwujemy, że popularność pojazdów używanych wzrasta. Dzieje się tak głównie przez wzgląd na profesjonalizację rynku lokalnego i ograniczone możliwości importu pojazdów z potwierdzoną historią z zagranicy. Klienci doceniają możliwości zasięgnięcia doradztwa u ekspertów i zakupu modeli używanych, które mają potwierdzoną jakość – mówi Dominik Sulikowski, kierownik Działu Sprzedaży Samochodów Używanych w BMW Inchcape Wrocław.

Motoryzacja. Sprawdzają, zanim sprzedadzą

Choć rynek pojazdów nowych od rynku popularnie określanych „używek” się różni, nie odbija się to na samych zakupach i potrzebach klienta.

– Proces zakupu auta używanego z salonu jest podobny do kupowania nowego. Główna różnica to brak możliwości personalizacji samochodu – stwierdza Grzegorz Piaseczny, kierownik Salonu Volvo Selekt działającego przy salonie Volvo Car Wrocław-Bielany. – Z drugiej strony zdecydowana większość klientów ma bardzo podobne oczekiwania dotyczące wyposażenia, które powinno znaleźć się w ich autach. Częstym argumentem skłaniającym do zakupu pojazdu używanego, szczególnie w przypadku pojazdów będących samochodami stosunkowo młodymi, jest dostępność od ręki. Oferta finansowania również niewiele różni się od tej dla samochodów nowych.

Samochody używane z wrocławskich salonów Fot. Mat. Volvo Selekt

Potwierdza to również Dominik Sulikowski, mówiąc o BMW Inchcape Wrocław: – Dajemy możliwość skorzystania z szerokiej gamy finansowania, w tym wynajmu. Można u nas też nabyć ubezpieczenie, nałożyć na karoserię powłoki ochronne, pozostawić w rozliczeniu lub sprzedać nam pojazd każdej marki.

Dealerzy wybierają różne sposoby testowania i potwierdzania jakości oraz stanu proponowanych samochodów. Samochody dostępne w Domu Samochodowym Germaz w programie Ford Używane mają Certyfikat Jakości Pojazdu DEKRA – międzynarodowy standard oceny pojazdu używanego wystawiany przez firmę DEKRA, która jest światowym liderem w zakresie oceny pojazdów. Każdy pojazd przechodzi kontrolę techniczną w autoryzowanym serwisie Forda, podczas której sprawdzeniu podlega 150 punktów kontrolnych. Volvo Selekt z kolei sprzedaje samochody pochodzące z polskiej sieci dealerskiej, z przebiegiem poniżej 150 tys. km i wiekiem poniżej ośmiu lat, przy czym wiek zdecydowanej większości modeli nie przekracza czterech lat.

– Wiemy, jak trudno jest kupić dobry samochód używany, dlatego już pozyskując pojazdy do dalszej sprzedaży, analizujemy wiele ofert, po czym wnikliwie je sprawdzamy. Zdajemy sobie sprawę, że szukając swojego wymarzonego samochodu, klienci często są zmęczeni poszukiwaniami. Dlatego robimy wszystko, aby kupili swoją superokazję w 100 procentach sprawną technicznie i bezpieczną – mówi Mateusz Falkowski o ofercie salonu Nawrot.

Niezależnie od systemu weryfikacji jakości zakup samochodu używanego z salonu gwarantuje szczegółową analizę wybranego modelu.

– W Inchcape Certified bardzo duży nacisk kładziemy na samochody BMW Premium Selection, czyli takie, które posiadają specjalny certyfikat jakości. Przyznawany jest on wyłącznie tym egzemplarzom, które przeszły drobiazgowy przegląd. Sprawdzamy pojazd pod kątem mechanicznym w ponad 100 punktach, mierzymy także grubość powłoki lakierniczej – zapewnia kierownik Działu Sprzedaży Samochodów Używanych w BMW Inchcape Wrocław. – Lista testów jest bardzo długa, ponieważ zależy nam na tym, aby klient, który dokona u nas zakupu danego pojazdu, miał pewność co do jego jakości. Klienci przed podjęciem decyzji zakupowych mają dostęp do wszystkich raportów powstałych w wyniku naszych prac. Dane dotyczą takich elementów jak kontrola poziomu płynów, poprawność działania napędu pasowego, układu wydechowego, chłodnicy, układu hamowania czy skrzyni biegów.

W ofercie BMW Inchcape Wrocław posiada także pojazdy innych marek. – Proponujemy samochody z przebiegiem poniżej średniej wartości dla danego wieku, modele o niskim stopniu zużycia i co bardzo ważne, ze sprawdzoną historią – podkreśla Sulikowski.

Dobrze wyposażone

Decydując się na samochód używany, nierzadko można pozwolić sobie na wyposażenie, które przy zakupie nowego auta miałoby znaczący wpływ na cenę. Zdecydowana większość samochodów dostępnych w ofercie BMW Inchcape Wrocław to egzemplarze, które posiadają ponadprzeciętne wyposażenie. Wśród takich elementów można wymienić: automatyczną skrzynię biegów, reflektory LED, lusterka fotochromatyczne, system kamer z asystentem parkowania, podgrzewane fotele, dostęp bezkluczykowy czy dodatkowe systemy bezpieczeństwa, np. ostrzeżenie przed zmianą pasa ruchu. W przypadku BMW dużą zaletą może być Pakiet Sportowy M oraz pakiety serwisowe na 5 lat lub 100 tys. km.

Samochody używane z wrocławskich salonów Fot. Mat. BMW Inchcape Wrocław

Ważnym elementem jest również sam silnik – ma wpływ na cenę i atrakcyjność danego auta. Przykład? Posiłkując się marką BMW, seria 3 oferuje silniki w zakresach od 122 do ponad 500 KM.

W grupie samochodów lepiej wyposażonych w salonie Nawrot pojawia się szeroka gama udogodnień, jak na przykład: system bezkluczykowy, nawigacja, skórzana tapicerka, zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W tych słabiej wyposażonych pojazdach znajdziemy wspomaganie kierownicy oraz centralny zamek.

Czy zdarzają się superokazje? – Na pewno warto zaznajamiać się z ofertami pojazdów, które są rocznikowo bardzo młode, a przy tym posiadają niskie przebiegi. Obecnie przykładem może być BMW serii 3, z 2020 roku z przebiegiem poniżej 10 tys. km w przystępnej cenie. Posiadamy takie oferty także na modele innych marek, np. aktualnie dostępny jest Mercedes-Benz klasa C z 2016 roku z przebiegiem 26 tys. km – mówi Dominik Sulikowski.

Zdarzają się hity – konkretny model lub wersja wyposażenia. Grzegorz Piaseczny z Volvo Selekt: – Bardzo cenionymi modelami naszej marki są samochody klasy SUV, które sprzedają się najlepiej i jako samochody nowe, i jako używane. Klienci często poszukują również kompaktowych modeli, szczególnie z silnikami benzynowymi i automatyczną skrzynią biegów – mowa tu o modelu V40, który nie jest już dostępny jako samochód fabrycznie nowy, a egzemplarze z rynku wtórnego sprzedają się w zasadzie od ręki.

Koncentracja jedynie na cenie może się nie opłacić. Przy zakupach poza salonami niska cena powinna być ostrzeżeniem, a nie okazją. Piaseczny ostrzega przed pochopnymi zakupami: – W chwili obecnej trudno liczyć na okazje cenowe. Najlepiej widać to na przykładzie samochodów z potwierdzoną historią serwisową oraz niskim przebiegiem. Wszystko zależy od stanu konkretnego egzemplarza, warto jednak zapłacić więcej za pojazd w nienagannym stanie. Ceny aut używanych utrzymują się obecnie na wysokim poziomie, a każde odstępstwo od tego powinno wzbudzić ostrożność kupującego.

Podobnego zdania jest Wojciech Bujak, kierownik Działu Sprzedaży Samochodów Używanych w Domu Samochodowym Germaz: – Jeżeli chodzi o ceny, to dobry samochód z gwarancją sprzedawany przez dealera nigdy nie będzie okazją cenową. W ofertach internetowych zdarzają cię superokazje, ale doświadczenie podpowiada mi, a rzeczywistość to potwierdza, że za taką okazją zawsze coś stoi: cofnięty licznik, brak historii serwisowej, wypadkowość samochodu itd. U nas oczywiście trafiają się superokazje, ale ta ich wyjątkowość polega na np. małym przebiegu, bardzo dobrym stanie technicznym i kosmetycznym, historii serwisowej, bezwypadkowości, pochodzeniu itp.

Zaletą przy wyborze samochodu używanego jest fakt, że zakup można dostosować do każdego budżetu. Jeśli klient szuka samochodu w cenie do 10 tys. zł, wybór będzie miał tak szeroki jak wtedy, gdy do wydania będzie miał znacznie więcej. Za 10 tys. zł w salonie Nawrot będzie mógł wybrać na przykład Peugeota 207 z silnikiem 1,4 b. z przebiegiem 161 tys. km lub VW Golfa Plus 1,9 tdi z 2007 roku z przebiegiem 213 tys. km. Jeśli poszukiwany jest luksusowy samochód, wybrać możemy model Hyundai Santa Fe z silnikiem 2,0 CRDI i przebiegiem 57 tys. km za 129 tys. zł lub Renault Espace z 2017 roku z silnikiem 1,8 tce o mocy 224 KM z przebiegiem 71 tys. km za kwotę 90 tys zł.

Z gwarancją

Standard przy zakupie samochodu używanego z salonu to gwarancja. Na samochody sprzedawane w Domu Samochodowym Germaz w programie Ford Używane udzielana jest minimum 12-miesięczna gwarancja. Każdy samochód sprzedawany w programie Volvo Selekt posiada także roczną gwarancję oraz assistance, a ewentualne naprawy realizowane są w autoryzowanych stacjach obsługi Volvo. W BMW Inchcape Wrocław pojazdy objęte programem BMW Premium Selection posiadają gwarancję ważną 24 miesiące z możliwością przedłużenia pakietu. Samochody innych marek mogą być objęte 2-letnią gwarancją.

Nieco inaczej jest w salonie Nawrot. – Gwarancja w przypadku samochodów używanych jest indywidualnie tworzoną ofertą, odrębnie dla każdego samochodu. Jeśli klient zdecyduje się na zakup dodatkowej gwarancji na pojazd, to może ona trwać do 3 lat bez limitu kilometrów. Gwarancja jest jednak zawsze osobnym składnikiem oferty – podkreśla szef Działu Samochodów Używanych w firmie Nawrot. Cena gwarancji jest uzależniona od wieku samochodu, pojemności silnika oraz jej zakresu. Dla przykładu rok gwarancji na samochód Renault Megane 1,5 dci z 2015 roku kosztuje obecnie około 490 zł.

Według danych z badania „Portfele Polaków pod lupą”, planując zakup używanego auta, aż 83 proc. respondentów planuje zmieścić się w budżecie nieprzekraczającym 50 tys. zł. Niemal 70 proc. ankietowanych przyznaje, że pandemia nie ma wpływu na ich plany zakupu auta lub że ten zakup zostanie tylko odsunięty w czasie. Ze względu na to, że samochód stał się najbezpieczniejszym środkiem transportu dzięki możliwości odizolowania się od innych, 43 proc. częściej niż przed wybuchem pandemii korzysta z samochodu, a niemal tyle samo osób ograniczyło w tym czasie korzystanie z komunikacji publicznej.

15 używanych samochodów dostępnych we wrocławskich salonach od ręki

model samochodu I rocznik I silnik I cena

* Mercedes Benz GLA 2018 1.9 180 KM 139 900 zł

* BMW Serii 3 2019 1.5 136 KM aut. 117 900 zł

* VW Tiguan Comfortline 2018 1.4 150 KM aut. 94 900 zł

* Toyota Avensis 2016 2.0 143 KM 63 900 zł

* BMW Serii 1 2020 1.5 140 KM 114 900 zł

* Mitsubishi ASX 2013, 1.6 benzyna SUV 45 900 zł

* Ford Kuga 2019 1.5 benzyna SUV 99 900 zł

* Ford Focus 2019 1.0 benzyna kompakt 76 900 zł

* Ford Focus 2017 1.6 benzyna sedan 43 900 zł

* Škoda Octavia 2017 1.6 diesel kombi 56 900zł

* Volvo XC90 II Inscription 2019 2.0 271 900 zł

* Volvo V90 2019 2.0 V90 D4 Momentum PRO 177 900 zł

* Volvo S90 2020 2.0 Momentum 174 900 zł

* Volvo V60 2019 2.0 Momentum Pro 141 900 zł

* Volvo XC40 2019 2.0 Momentum D3 aut. 141 900 zł