Biznes, w tym IT, napędza różnorodność. Kobiety w Polsce stanowią ok. 30 proc. specjalistów w branży IT. To może się wkrótce zmienić, ponieważ jest coraz więcej firm, w których proporcja zatrudnionych w podziale na płeć wynosi 50:50.

Wśród ankietowanych w badaniu „Kobiety w IT 2020”, przeprowadzonym przez portal No Fluff Jobs, publikujący oferty pracy wyłącznie w IT, ponad 42 proc. kobiet przebranżowiło się, by rozpocząć pracę w tym sektorze. Wśród mężczyzn ten odsetek wynosił niespełna 30 proc.

Według badania serwisu dla programistów Stack Overflow aż 91 proc. programistów na całym świecie to mężczyźni. W Polsce kobiety stanowią zaledwie 5,9 proc. wszystkich programistów.

W Unii Europejskiej, na każdy tysiąc absolwentek uczelni, tylko 24 kończą studia z obszaru informatyka-telekomunikacja (ICT). A zaledwie sześć absolwentek podejmuje potem pracę w tym sektorze. Inaczej jest z mężczyznami - co dziesiąty absolwent studiów wyższych kończy je w obszarze ICT, a połowa z nich pracuje w branży IT.

REKLAMA

W Polsce inny kierunek kształcenia nie przeszkadza kobietom, by do IT przejść później, nawet znacząco zmieniając profil zawodowej drogi.

- Z naszych doświadczeń wynika, że nigdy nie jest za późno na to, by nauczyć się czegoś nowego. Najważniejsze jest to, aby być otwartym na kolejne wyzwania i ludzi, nie obawiać się zadawania pytań, jeśli coś jest dla nas niejasne lub nowe, wykazywać się aktywnością w działaniu i pewnością w ocenie własnych umiejętności, szukać wsparcia – mówi Olga Burdzińska, Machine Intelligence & Accelerated Computing Director w Credit Suisse.

Firma należy do największych pracodawców we Wrocławiu, zatrudniając około 4500 osób. Stosunek zatrudnionych kobiet do mężczyzn w całym przedsiębiorstwie wynosi 50:50. Dla przyszłych pracownic i pracowników Credit Suisse ma m.in. program Technical Analyst, do którego rekrutowani są absolwenci szkół wyższych. Spędzają dwa lata w departamencie IT i kończą dużym, wspólnym projektem. Również w tym programie kobiet i mężczyzn jest tyle samo.

REKLAMA

Takie działania bardzo wiele ułatwiają. Według badania No Fluff Jobs kobiety, które nie zdecydowały się na pracę w branży IT, nie podjęły tej decyzji, ponieważ nie wiedziały, od czego zacząć. Co trzecia ankietowana stwierdziła, że szkolenia/kursy programowania są zbyt drogie lub niedogodne są ich terminy. Co czwarta respondentka przyznała, że powstrzymuje ją strach przed zmianą.

Według tegorocznej edycji badania No Fluff Jobs 53 proc. kobiet pracujących w IT w Polsce ukończyło inne studia niż informatyczne. 22 proc. kobiet działających obecnie w branży postawiło na samodzielną naukę. 12 proc. respondentek wcześniej zdecydowało się na kursy o tematyce IT. Co piąta uczestniczka badania zaznaczyła, że pracę w IT podjęła po ukończeniu studiów niezwiązanych z informatyką. Studia informatyczne ukończyło 28 proc. kobiet.

Pieniądze szczęścia nie dają?

Co kobiety przyciąga do IT? W przypadku mężczyzn znaczenie ma wysokość wynagrodzenia, co kobiety jednak zepchnęły w badaniu No Fluff Jobs na drugie miejsce, ponieważ aż 60 proc. ankietowanych w pracy za najważniejszą uznała możliwość rozwoju.

Ciekawe miejsce pracy i rozwój w pracy to czynniki, które kobiety postrzegają jako atrakcyjne już od najmłodszych lat. Girls in STEM – przeprowadzone przez Microsoft w Europie badania na próbie 11,5 tys. dziewcząt i kobiet w wieku od 11 do 30 lat pokazały, że kreatywność bezpośrednio przekłada się na zainteresowania dotyczące wyboru przyszłego zawodu. Tylko w Polsce sektor technologii na tle wszystkich innych został oceniony najwyżej jako ten, w którym respondentki czują się innowatorkami. Polki, które określiły siebie jako wyjątkowo kreatywne, najczęściej pracowały w branży inżynieryjnej (25 proc. odpowiedzi), technologicznej (24,3 proc. odpowiedzi) i naukowej (23,8 proc. odpowiedzi).

- Rozwojowi w pracy sprzyja zindywidualizowane podejście do pracownika. Pracodawca powinien przyglądać się zdolnościom i kompetencjom danego człowieka, wspólnie z nim zastanowić się, czy warto uzupełnić to, czego brakuje, czy raczej wzmocnić elementy, w których specjalista jest już dobry – mówi Michał Karbowiak, Community Manager w Concordia Design Wrocław, który poprowadzi najbliższe spotkanie „Kobiety wiedzą, co robią – LIVE”.

Przekonuje, że w zespole musi istnieć również tolerancja na popełnianie błędów: - Rozwój bierze się bowiem często z porażek, które poniesiemy na drodze do niego.

Firmy starają się zmieniać strategie zatrzymania pracowników i dostosowywać je nie tylko do rynku, ale też indywidualnie – do konkretnego pracownika.

- Aspekt mobilności pracowników i rozwijania talentów wewnątrz firmy ma u nas odzwierciedlenie np. w programie Internals First, inicjatywie, która polega na wyszukiwaniu talentów wśród pracowników, umożliwiając im zmianę stanowiska według ich predyspozycji – mówi Olga Burdzińska. - W tak dużej organizacji przywiązujemy ogromną wagę do umiejętności i wspieramy nie tylko pionowe, ale także poziome przejścia pracowników, tworząc tym samym różnorodne ścieżki rozwoju kariery.

Branża IT dla kobiet

Nie tylko IT jest obszarem atrakcyjnym dla kobiet, ale ta branża nie wyobraża sobie funkcjonowania bez równowagi i różnorodności.

- Bez kobiet w nowych technologiach nie powiedzie się cyfrowa transformacja. Technologia otwiera nas na nowe punkty widzenia. Prowadzi to do różnorodności w środowisku biznesowym i społeczeństwie – mówi Kamila Cichocka, dyrektorka Marketingu w Microsoft Polska.

Kamila Cichocka, dyrektorka marketingu w Microsoft Polska Fot. Marcin Binkiewicz

Podobnie uważa Olga Burdzińska z Credit Suisse: - Różnorodność jest tym, czego IT, i biznes w ogóle, potrzebują najbardziej. W międzynarodowej korporacji mamy możliwość doświadczania różnorodności. I to nie tylko z perspektywy płci, wieku, pochodzenia, ale przede wszystkim odmiennych osobowości, zdolności, czy też sposobów patrzenia na dany temat i rozumienia otaczającej nas rzeczywistości. To uczy otwartości, tolerancji oraz poszukiwania kompromisu i wspólnych rozwiązań. W takim miejscu dobrze się znaleźć.

W 2020 roku co trzecia uczestniczka badania sektora IT zmieniła miejsce pracy. Najczęściej zdecydowała o tym potrzeba nowych wyzwań oraz niezadowolenie z panującej atmosfery w firmie. Zarobki niezgodne z oczekiwaniami znalazły się na trzecim miejscu. Zwolnionych zostało 12 proc. ankietowanych.

W 2015 roku Organizację Narodów Zjednoczonych ustanowiła 11 lutego Międzynarodowym Dniem Kobiet i Dziewcząt w Nauce. W tegorocznym przesłaniu Sekretarza Generalnego ONZ, opublikowanym z tej okazji, podkreślono, że świat nauki jest miejscem dla kobiet i dziewcząt: „Jednak stereotypy zablokowały kobietom i dziewczętom ścieżkę dostępu do dziedzin związanych z nauką. Nadszedł czas, aby przyznać, że większa różnorodność sprzyja większej innowacyjności. Bez większej liczby kobiet w takich dziedzinach jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka (STEM) świat będzie tworzony tylko przez mężczyzn i dla mężczyzn. Potencjał dziewcząt i kobiet nie zostanie wykorzystany. Musimy zapewnić dziewczętom dostęp do edukacji, na którą zasługują. Musimy sprawić, by mogły one ujrzeć przyszłość dla siebie w dziedzinie inżynierii, programowania komputerowego, technologii chmurowej, robotyki i nauk o zdrowiu. Ma to kluczowe znaczenie dla naszej pracy na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

„Kobiety wiedzą, co robią – LIVE”

Najbliższe wydarzenie „Kobiety wiedzą, co robią - LIVE” rozpocznie się online w środę, 24 marca o godz. 18. Będzie transmitowane na żywo na fanpage'ach: „Wysokich Obcasów”, „Gazety Wyborczej” i „Gazety Wyborczej Wrocław”.

Tematykę panelu „Women Development”, czyli jak przyciągać i rozwijać największe talenty w branży IT omówią Kamila Cichocka, dyrektorka marketingu w Microsoft Polska i Olga Burdzińska, Machine Intelligence & Accelerated Computing Director w Credit Suisse. Spotkanie poprowadzi Michał Karbowiak, community manager Concordia Design Wrocław.

„Kobiety wiedzą, co robią” to projekt – cykl spotkań prowadzony od 2018 roku w całej Polsce. Zainicjowany przez „Wysokie Obcasy”, ma na celu budowanie i podtrzymywanie kobiecej wspólnoty. Wcześniej polegał na bezpośrednich spotkaniach czytelniczek magazynu z kobietami z różnych środowisk i obszarów. Zagościł w największych miastach w Polsce – Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. Od zeszłego roku, w związku z epidemią koronawirusa, „Kobiety wiedzą, co robią” przebiega w internecie, co jednak nie przeszkodziło w organizacji dziewięciu spotkań z niezwykłymi kobietami ze świata biznesu, nauki, sportu czy kultury.