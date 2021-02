Konferencja Projektów Zespołowych to trwająca przez cały semestr – od marca do czerwca – inicjatywa łącząca studentów z firmami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi nowymi projektami. Przyszli absolwenci uczelni pracują w tym czasie w kilkuosobowych zespołach pod okiem opiekuna naukowego i przedstawiciela firmy lub instytucji. Na zakończenie, efekty projektów są prezentowane w trakcie jednodniowej Konferencji, odbywającej się na Politechnice Wrocławskiej.

Firmy zgłaszają propozycje różnych zadań związanych z elektroniką, programowaniem i automatyką, a studenci te pomysły wprowadzają w życie. Nad przedsięwzięciami pracują w ramach zajęć „Projekt zespołowy” realizowanych na ostatnim roku studiów inżynierskich, na wszystkich kierunkach i specjalnościach na Wydziale Elektroniki.

– Często zdarza się, że studenci kontynuują pracę nad konkretnym przedsięwzięciem lub tematem bardzo do niego zbliżonym na letnich praktykach w firmie, a w kolejnym semestrze wybierają go jako temat swojego dyplomu inżynierskiego – opowiada dr inż. Maciej Nikodem z Wydziału Elektroniki, jeden z organizatorów Konferencji. – Poświęcają swojemu tematowi w sumie między 300 a 660 godzin, to już pozwala na duże zaangażowanie i znaczne rozwinięcie projektu.

Firmy zaangażowane w przedsięwzięcie zwykle służą studentom radą, udostępniają sprzęt w firmie i podpowiadają rozwiązania.

Z uczelni do firmy

Do tej pory w KPZ zaangażowało się niemal 40 podmiotów, od międzynarodowych korporacji, takich jak Toyota, Nokia czy Plume, przez wrocławskie przedsiębiorstwa, np. Thaumatec i Fanuc, po Centrum Historii Zajezdnia i Ministerstwo Finansów.

W ostatnich latach w ramach Konferencji powstały m.in. inteligentny mikrofon wielokanałowy, stacja deratyzacyjna z czujnikiem wykrywającym aktywność gryzoni, wtyczka antyphishingowa do przeglądarki Chrome czy tania i funkcjonalna proteza ręki EZI-Hand. W sumie w ciągu ośmiu edycji Konferencji studenci Wydziału Elektroniki PWr stworzyli prawie 350 najróżniejszych projektów.

Dla firm udział w KPZ to nie tylko okazja do tego, by zrealizować dodatkowy projekt, ale także możliwość zetknięcia się ze studentami. - Mogą wyłowić najzdolniejszych, zaproponować im praktyki, staże albo od razu pracę – mówi dr Nikodem.

Firma Thaumatec zatrudniła u siebie ponad dziesięciu studentów i absolwentów Politechniki, którzy pokazali się z dobrej strony w czasie realizowania projektów. Z kolei Plume zaoferowało letnie praktyki dwójce studentów, z którymi pracowała w ramach Konferencji. Po ich zakończeniu studenci dostali propozycję pracy.

Jak się zgłosić?

Aktualnie trwa nabór do tegorocznej edycji. Zainteresowane firmy, instytucje i organizacje mają czas do 19 lutego. Realizacja projektów zacznie się 1 marca. Do tego czasu studenci połączą się w zespoły i wybiorą tematy, które najbardziej ich interesują.

O szczegółach można przeczytać także na stronie Konferencji Projektów, gdzie można też obejrzeć projekty zrealizowane w ramach KPZ.