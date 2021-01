W Polsce kobiety stanowią ok. 30 proc. osób zatrudnionych w IT. – Choć liczba kobiet w IT z roku na rok wzrasta, to ta branża ciągle jest postrzegana jako męska – mówi Aleksandra Milu, odpowiadająca za rekrutację oraz zarządzanie działem Operations we wrocławskim Capgemini.

Demokratyczny styl kobiet

Według badania portalu Nofluffjobs, publikującego oferty pracy w IT, zdecydowana większość kobiet zatrudnionych w tej branży (84 proc. badanych) zajmuje stanowiska specjalistek, a 7 proc. pełni funkcję liderki zespołu. Jedynie ok. 5 proc. jest menedżerkami, przy czym takie stanowiska zajmuje ten sam odsetek kobiet, jak i mężczyzn.