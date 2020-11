Wrocławska Nokia to m.in. centrum badawczo-rozwojowe, w którym inżynierowie pracują nad oprogramowaniem dla systemów telekomunikacyjnych. Dostarczają rządom, dużym przedsiębiorstwom i klientom szeroki wachlarz produktów: od tworzenia infrastruktury sieci 5G i internetu rzeczy po nowe aplikacje wirtualnej rzeczywistości i cyfrowego zdrowia.

W ramach wrocławskiej firmy działa również Nokia Garage. To blisko 500 m kw. kreatywnej przestrzeni do pracy dla innowatorów. Zaangażowana społeczność złożona z ekspertów firmy, a także naukowców, studentów, pasjonatów IT i partnerów biznesowych ma dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii. W tym rozwiązań z obszarów uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji czy 5G.

Branża IT. Konferencja code::dive

Nokia zadomowiła się we Wrocławiu już lata temu, angażuje się w rozwój idei Smart City w mieście, ale także prowadzi działalność na poły edukacyjną.

Przykładem może być wydarzenie code::dive. To coroczne spotkanie specjalistów IT, podczas którego pasjonaci programowania dzielą się nowymi pomysłami, omawiają aktualne trendy i wymieniają się doświadczeniami.

- Konferencja, która odbędzie się już 18 listopada, ma na celu wspieranie programistów poprzez poszerzanie ich horyzontów, zachęcanie do dzielenia się wiedzą i udostępnianie platformy do nawiązywania kontaktów. Organizatorzy śledzą gorące tematy i odpowiadają na aktualne wymagania świata IT - opowiada Marcin Wolniak, organizator z firmy Nokia.

I dodaje, że prelegenci code::dive sami są aktywnymi programistami, prezentują praktyczne podejście, opowiadają o rzeczywistych doświadczeniach i studiach przypadków z życia wziętych.

- Zakres konferencji jest dynamiczny. W tym roku oprócz tematyki związanej z językiem C++, uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z takich zagadnień, jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja czy też język programowania Phyton.

Co roku wydarzenie code::dive gromadziło tłumy chętnych. Fizycznie brało w nim udział 1500 osób, a drugie tyle śledziło poszczególne wystąpienia prelegentów w wersji online.

W tym roku, niestety, pandemia koronawirusa wymusiła zmiany. Dlatego wydarzenie w całości zostało przeniesione do sieci.

Charakterystyczną częścią code::dive był zawsze networking, możliwość wymiany poglądów na żywo i swobodnych rozmów również po konferencji.

W tym roku, choć w ograniczonej do internetowych relacji formie, wciąż będzie można nawiązać kontakty z praktykami z całej Polski oraz z zagranicy.

- Goście będą mieli niepowtarzalną możliwość porozmawiania z programistami światowej sławy, których dotychczas mogli znać jedynie z publikacji czy filmów szkoleniowych - podkreśla Marcin Wolniak.

Tradycyjnie również VII edycja code::dive będzie dostępna do obejrzenia także później w formie nagrań wideo z poszczególnych wystąpień.

Kogo będzie można posłuchać

Wydarzenie ma się rozgrywać jednocześnie na dwóch scenach.

Na pierwszej wśród prelegentów code::dive będzie m.in. Felix Petriconi, który karierę programisty rozpoczynał w 1993 r. jako freelancer w dziedzinie telekomunikacji i projektach automotive. Od 2003 zatrudniony jest w MeVis Medical Solutions AG w Bremen, w Niemczech. Petriconi pracuje w zespole tworzącym i zarządzającym urządzeniami do badań radiologicznych, na co dzień korzystając z języka C++.

„Najprawdopodobniej każdy, kto napisał kod działający równolegle, doświadczył, że trzeba myśleć inaczej niż w przypadku kodu uruchamianego szeregowo. Ponieważ my, ludzie, jesteśmy bardzo słabi w przewidywaniu przyszłości, zwłaszcza gdy równolegle istnieje wiele przyszłości, chronimy nasz kod testami przed nieoczekiwanym wynikiem. Po tej sesji każdy powinien mieć notatnik wypełniony wskazówkami, jak rozpocząć pisanie testów dla współbieżnego kodu i jak wzmocnić już istniejące testy” - podkreśla w zapowiedzi swojego wystąpienia Felix Petriconi.

Iulia Stirb to kolejna prelegentka. Znana m.in. z publikacji w wybitnych książkach wydawnictwa Elsevier Publishing, pisała m.in. opracowania na temat technik kompilacyjnych, optymalizacji zużycia energii i przetwarzania obrazu.

Wygłosi prelekcję: „Uzyskiwanie niestandardowych szczegółów sprzętu wykonawczego w czasie kompilacji w celu mapowania wątków na dowolnym komputerze”. Jak podkreśla w zapowiedzi, problem dotyczy tego, jak dostosować wynik do dowolnej architektury sprzętowej.

Daniel Aronsson jest starszym inżynierem aplikacji w MathWorks ze specjalizacją w przetwarzaniu sygnałów i projektowaniu systemów komunikacyjnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w tych dziedzinach, regularnie zajmuje się również wizją komputerową i wdrażaniem systemów FPGA.

„Tworzenie złożonych algorytmów może być trudnym zadaniem. W większości przypadków potrzeba setek lub tysięcy linii kodu w C++, aby uruchomić algorytm, a gdy to już zrobimy, może być pełen błędów. Jeśli piszesz kod CUDA z myślą o GPU, liczba linii będzie jeszcze wyższa. W tym wykładzie pokażemy, jak kompaktowy, wysokopoziomowy kod MATLAB może zostać automatycznie przekształcony w wydajny, czytelny kod C ++ lub CUDA” - zapowiada swoje wystąpienie Aronsson.

I dodaje, że zamierza zademonstrować również to, jak ręcznie zakodowany kod źródłowy można zintegrować z wygenerowanym kodem. A także jak nowoczesne narzędzia, takiej jak Polyspace, mogą być używane do znajdowania błędów.

Systemy wbudowane

Na scenie drugiej pojawi się m.in. Maciej Norberciak. To doktor informatyki specjalizujący się w sztucznej inteligencji.

– Czy AI zabierze pracę programistom? Jeśli nawet kiedyś, potrwa to jeszcze długie lata. Sztuczna inteligencja odtwarza obecnie rozwiązania znane od kilkudziesięciu lat, choć w lepszej formie. Są programy, które piszą kod, ale ich powstawanie jest w powijakach. Tym samym jeszcze przez wiele lat programiści z pewnością będą potrzebni - uspokajał na konferencji z cyklu „IT mówi do IT” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą Wrocław”.

Norberciak pracuje w Nokii jako architekt oprogramowania, ale także trener i mentor. Na konferencji code::dive wygłosi prelekcję „Embedded systems 101”. Podtytuł tego wykładu to „wszystko, co zawsze chciałeś wiedzieć o systemach wbudowanych (ale bałeś się zapytać)”.

„Jeśli studiowałeś (lub studiujesz) na wydziale informatyki, matematyki, fizyki itp., a nie na elektronice, prawdopodobnie słyszałeś coś o ES - ale nigdy nie uczyłeś się o nich w zorganizowany sposób. Spróbuję zaspokoić twoje pragnienie wiedzy - dowiesz się, czym są ES, jakie jest ich znaczenie, z jakimi wyzwaniami i ograniczeniami stoimy w ich rozwoju oraz jak sobie z nimi radzimy” - zachęca w zapowiedzi Maciej Norberciak.

Agata Migalska jest z kolei analityczką danych z dużym doświadczeniem w badaniach informatycznych i inżynierii oprogramowania. Obecnie pracuje w firmie Nokia i stosuje metody statystyczne i uczenia maszynowego do wspierania procesów biznesowych.

W przeszłości projektowała i rozwijała systemy dla dużych przedsiębiorstw oraz rozwiązania e-commerce. Współpracowała również przy projektach naukowych dotyczących przetwarzania obrazu, optymalizacji i interakcji człowiek-komputer.

Poza pracą w firmie Nokia Migalska bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym, którego celem jest modelowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Na listopadowej konferencji code::dive opowie o rozwiązaniach w chmurze biznesowej, które zwiększają opłacalność łańcucha dostaw.

„Każde udane oprogramowanie biznesowe ma dwa kluczowe aspekty: po pierwsze, musi wskazywać i skutecznie łagodzić ból interesariuszy, a po drugie musi być osadzone i w pełni zintegrowane z obecną infrastrukturą oprogramowania” - podkreśla ekspertka w zapowiedzi swojego wystąpienia.

I dodaje: „Ból, o którym mowa w tej propozycji, jest bólem decydentów biznesowych, którzy chcą zoptymalizować łańcuch dostaw, mając na uwadze określony cel. W dzisiejszym świecie dużą wagę przywiązuje się do redukcji kosztów i wzrostu wydajności, a łańcuch dostaw jest jednym z tych obszarów, w których można osiągnąć zauważalne oszczędności, jeśli jest optymalnie zarządzany”.

Kolejny z prelegentów, dr Adam Zadrożny, jest astrofizykiem pracującym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz wykładowcą Przetwarzania Języka Naturalnego na Studiach Magisterskich Kognitywistyki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

„W prelekcji chciałbym pokazać, jak głębokie uczenie (z ang. deep learning) pomaga w poszukiwaniu optycznych odpowiedników zdarzeń fal grawitacyjnych rejestrowanych w detektorach LIGO-Virgo. Fale grawitacyjne niosą informacje o przyspieszeniu masy w źródle, ale ich elektromagnetyczny odpowiednik dostarcza informacji o wyniku zdarzenia. Niestety, optyczny odpowiednik nie jest łatwy do wykrycia. Pomóc mogą metody sztucznej inteligencji” - zapowiada Zadrożny.

Gdzie się zapisać

Udział w wydarzeniu code::dive jest całkowicie darmowy. Agenda, formularz rejestracyjny oraz wszystkie wykłady z poprzednich edycji (w sumie ponad 3000 godzin nagrań) znajdują się na stronie: codedive.pl/