Półmetek RakReatonu za nami. W tej chwili w wyzwaniu bierze udział już blisko 5 tys. osób i z każdym dniem dołączają kolejne.

– We wrześniu zostały nam jeszcze dwa tygodnie, aby w geście solidarności z dziećmi chorymi na nowotwory wspólnie pokonać milion kilometrów. Liczy się każda aktywność, którą można zaliczyć do biegania lub jazdy na rowerze. Gdy osiągniemy nasz cel, partnerzy RakReatonu przekażą 100 000 zł na leczenie dzieci w klinice Przylądek Nadziei – zaprasza do udziału w wyzwaniu Przemek Pohrybieniuk, prezes zarządu Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, pomysłodawcy Kampanii Złotej Wstążki i RakReatonu.

Jak dodawać swoje kilometry do miliona?

Kilometry każdego uczestnika RakReatonu zlicza aplikacja Activy. Ściągamy ją z Google Play lub z AppStore, rejestrujemy się i dołączamy do otwartego wyzwania pod nazwą „RakReaton - ratujemy dzieci chore na raka”. Pamiętajmy tylko, aby aplikację uruchomić w momencie, gdy rozpoczynamy aktywność, i wyłączyć ją po zakończeniu, żeby kilometry zaliczyły się do wspólnego celu – to nie dzieje się automatycznie, trzeba wybrać rodzaj aktywności: bieg lub jazdę na rowerze i wcisnąć duży zielony przycisk na ekranie.

Kto korzysta już z aplikacji Strava, Garmin Connect lub Polar Flow, może je łatwo zsynchronizować z Activy.

Nawet dla seniorów to żadne wyzwanie

Być może dla kogoś słowo „wyzwanie” brzmi jak próba sił, czyli poważnie. Ale bez obaw – udział w RakReatonie to żaden sprawdzian, nikt nie namawia nas też do ekstremalnego wysiłku czy przekraczania własnych granic. Każdy może zdecydować, czy woli pospacerować, pobiegać, czy wsiąść na rower. W RakReatonie nie chodzi też o rywalizację, lecz o liczbę kilometrów, które uczestnicy zbierają wspólnie.

REKLAMA

Można biegać, jeździć na rowerze, uprawiać nordic walking, ale wystarczy też włączyć aplikację podczas zwykłego spaceru. Aktywność zostanie zaliczona jako bieg. W wolnym tempie? To nie ma żadnego znaczenia. Ja sam, tylko odprowadzając i przyprowadzając dzieci z przedszkola (z przystankiem na plac zabaw), robię ok. 3-4 km. Nie jest to więc żadna dodatkowa aktywność, po prostu włączam aplikację, wychodząc z domu. Przy okazji dowiedziałem się, ile przy takich spacerach spalam kalorii.

Kto bierze udział w wyzwaniu? Trzeba mieć skończone 16 lat i własny telefon komórkowy. Poza tym przekrój uczestników jest tak szeroki, jak wiele jest różnych form aktywności. To m.in. osoby jeżdżące na rowerze na weekendowe wycieczki albo codziennie do pracy, okazjonalnie uprawiające jogging, jak też nieformalne grupy regularnie trenujących biegaczek i biegaczy, podobne grupy kolarskie, a także sportowcy zawodowi. Niedawno do RakReatonu dołączyli piłkarze ekstraklasy.

– Ale wśród uczestników są też seniorzy, m.in. grupy miłośników nordic walkingu. Zależy nam na tym, by jak najwięcej osób dowiedziało się, jak dołączyć do wyzwania. Zachęcamy osoby z każdej grupy wiekowej – mówi Izabela Sałamacha, odpowiedzialna za kontakty z mediami przy Kampanii Złotej Wstążki.

REKLAMA

– Dla niektórych seniorów zainstalowanie aplikacji może wydawać się skomplikowane, wtedy ważne, aby nie bać się poprosić o pomoc bardziej doświadczonego w kwestiach technicznych kolegę lub koleżankę, bliskiego lub wnuka. Przy okazji może też wyjaśnić, jak z niej korzystać – dodaje Przemek Pohrybieniuk.

Kilometry na leczenie dzieci

Jeśli do końca września osiągniemy cel RakReatonu, to partnerzy akcji przekażą 100 tys. zł na leczenie dzieci z chorobą nowotworową w klinice Przylądek Nadziei we Wrocławiu, w której co roku leczy się 2 tys. małych pacjentów. To również największy ośrodek przeszczepowy w Polsce.

Przylądek Nadziei we Wrocławiu jest jedną z najnowocześniejszych klinik dla dzieci w Polsce. Klinika powstała z inicjatywy Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, która działa w obszarze onkologii dziecięcej już od 29 lat.

Tekst ukazuje się w ramach kampanii społecznej „Złota Wstążka - Wrzesień Miesiącem Świadomości Nowotworów Dziecięcych”, organizowanej przez Fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobom Nowotworową”, której celem jest pokazanie wyzwań stojących przed onkologią dziecięcą w Polsce. Więcej szczegółów na www.zlotawstazka.pl i www.rakreaton.pl.

Partner Kampanii Złotej Wstążki