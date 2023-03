"Gazeta Kobiet". Zmieniać świat na bardziej kobiecy

Dla Urszuli Glensk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, literaturoznawczyni i krytyczki literackiej, istotne jest mówienie o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Regularnie tam jeździ. O trwającym tam kryzysie humanitarnym opowiadała więc także podczas naszego kobiecego kolegium.

Natomiast Katarzyna Lubiniecka-Różyło od kilkunastu lat zajmuje się działaniami społecznymi, w tym właśnie tymi na rzecz równości. Zasiada chociażby we Wrocławskiej Radzie Kobiet.

- Żyjemy w męskim świecie, który z naszymi aspiracjami nie da nam się ułożyć, musimy go więc zmieniać na bardziej kobiecy - podkreślała, zachęcając do czynnego angażowania się w tę zmianę, np. poprzez wchodzenie do polityki.

- Mówię o sobie: wałbrzyszanka urodzona we Wrocławiu - przedstawiła się Anna Żabska, prezeska zarządu Zamku Książ, jednego z największych skarbów na Dolnym Śląsku. - Bo swoje życie poświęciłam właśnie Wałbrzychowi, jestem lokalną patriotką.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Ilona Byra, współzałożycielka i prezeska Instytutu Heweliusza, podkreślała, że na nasze kolegium przyszła z dwiema kobietami, choć fizycznie ich tam nie było: mamą i córką.

- Kiedy mówiłam im o spotkaniu, zaczęły opowiadać, co same powiedziałyby tutaj. Będę więc ich głosem - wyjaśniała. - Fascynująca jest dla mnie zmiana pokoleniowa, którą obserwuję na co dzień: na słowa mojej mamy moja córka odpowiada "To już było, dziś tak nie jest".

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

W "Gazecie Kobiet" o równościowym biznesie

Były z nami również przedstawicielki biznesu. Mariia Lisova, relocation team leader w firmie Luxoft, opowiadała, że wspieranie różnorodności to żaden slogan marketingowy, ponieważ widzi to na co dzień.

- Zajmuję się rekrutacją obcokrajowców - opowiadała. - Sama zresztą przyjechałam z Ukrainy, więc na własnej skórze odczułam, co to znaczy być imigrantką. I mam ogromne szczęście, bo pracuję w firmie, która tę różnorodność naprawdę wspiera.

Ewa Carr-de Avelon jest dyrektorką generalną na Polskę w międzynarodowej firmie BNY Mellon, która posiada dwa oddziały we Wrocławiu. Wiele lat temu pracowała jako dziennikarka, ale zmieniła ścieżkę kariery na usługi finansowe. - Języki obce były moją mocną stroną, otwierały mi drzwi. Uczyłam się ich jeszcze w czasach komunizmu, kiedy nauka niemieckiego wydawała się nieco ekscentryczna" – wspominała.

Podkreślała, że globalne firmy świadczące usługi finansowe, takie jak BNY Mellon, mają tendencję do bardzo silnego zaangażowania w różnorodność, równość i integrację. - W naszych jednostkach we Wrocławiu pracuje około 2,5 tys. osób, z niemal równą liczbą kobiet i mężczyzn - powiedziała. - Podział płci jest także równy, jeśli chodzi o stanowiska kierownicze.

Szklanego sufitu nie ma też w firmie kosmetycznej Organique, w której Anna Gocałek jest dyrektorką zarządzającą. Zaznaczała, że właściciele-mężczyźni bardzo ufają kobietom. I to właśnie panie są zdecydowaną większością wśród osób zarządzających. - Organique jest kobietą - podkreślała. - To marka tworzona przez kobiety i z myślą o kobietach.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Patrycja Ziulczyk, marketing manager we Vratislavia Medica, opowiadała, że to właśnie ze względu na potrzeby pań w tym szpitalu powstał rok temu nowy projekt "Centrum Kobieta". Oferuje pacjentkom wiele różnych usług, w tym z zakresu ginekologii czy chirurgii estetycznej.

- Mamy świetnych specjalistów i pewność, że to odpowiedź na potrzeby kobiet, jeśli chodzi o opiekę medyczną i jej poziom - mówiła.

W "Gazecie Kobiet" o tym, czy zacząć zmianę od góry, czy od dołu

Nasze gościnie nie miały wątpliwości co do tego, że rzeczywistość wciąż trzeba zmieniać na lepszą. Dyskutowały jednak o tym, gdzie te zmiany powinny się rozpocząć: od góry, a więc całego systemu, czy też od dołu, czyli świadomości w społeczeństwie.

Anna Żabska, prezeska Zamku Książ, zwracała uwagę, że ogromnie ważna jest edukacja, zaczynając od przedszkola. - Jestem silną kobietą także dlatego, że byłam wychowywana przez silne kobiety - opowiadała. - Mama zawsze powtarzała mi, że muszę być niezależna.

O sile niezależności opowiadała również Beata Maciejewska, dziennikarka historyczna wrocławskiej "Wyborczej". Podkreślała, że to lekcja, jaką daje historia. - Kobieta musiała być niezależna, przede wszystkim materialnie, ale i przekonana, że może przebić szklany sufit. Wtedy mogło jej się to udać - opowiadała Maciejewska.

Ilona Byra z Instytutu Heweliusza podzieliła się inną obserwacją. Rzeczywistość możemy zmieniać także, wspierając się, inspirując i razem działając. - Zachęcam, żebyśmy chodziły ze sobą na wino i rozmawiały, ale też robiły wspólnie rzeczy: projekty charytatywne, biznesowe, czy nawet prywatne. Z takimi relacjami jest jak z nauką języka: jeśli nie chodzimy na lekcje, to się go nie nauczymy.

Na to, że w polepszeniu sytuacji kobiet ważne są systemowe zmiany, zwracała uwagę Katarzyna Lubiniecka-Różyło. Przywoływała wnioski z różnych badań społecznych, które mówią jasno: wciąż są różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn (na korzyść tych drugich), a najgorszej opłacane zawody to te najbardziej sfeminizowane. Przytoczyła też ciekawy aspekt raportu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, który tyczy się czasu wolnego.

- Okazuje się, że w Polsce kobieta ma go średnio godzinę mniej niż mężczyzna - podkreśliła. - W 1907 r., na pierwszym kongresie kobiet, Zofia Nałkowska powiedziała "Chcemy całego życia". I teraz, ponad 110 lat później, to hasło jest wciąż aktualne.

- Jako kobiety jesteśmy dziś jednak w uprzywilejowanej sytuacji - przyznała prof. Urszula Glensk. Przypomniała o wybitnej lekarce Hannie Hirszfeldowej. - Znała siedem języków i była pierwszą autorką z tej części Europy, która pisała do "Lancetu". Nawet analizując wzajemne wpływy Hirszfeldów, widać, że wpływ Hirszfeldowej na twórczość męża był większy niż odwrotnie. Pomimo tego to on jest bardziej znany, a ona pozostała w jego cieniu.

Artykuł powstał w ramach "Gazety Kobiet", projektu wrocławskiej Gazety Wyborczej