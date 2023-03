Kończą się fundusze przeznaczone na opiekę wytchnieniową dla dzieci hospicyjnych. "W kolejce czeka się dwa miesiące"

Jednak pielęgniarki czy lekarze przyjeżdżają regularnie i kiedy jest pilna potrzeba, ale przecież nie mieszkają w domach swoich podopiecznych. To wsparcie konieczne i profesjonalne, ale na co dzień to rodzice opiekują się swoimi dziećmi. A właściwie należałoby powiedzieć: jedno z rodziców przez cały czas jest na posterunku. Pamiętajmy, że mowa o dzieciach, których stan nie zawsze jest stabilny, a które mają poważne problemy zdrowotne. Taka opieka – 24 godziny przez siedem dni w tygodniu – jest niezwykle wymagająca i obciążająca, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

W Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, działającej na całym Dolnym Śląsku, już wiele lat temu zauważono, że rodzice potrzebują odpoczynku, bo nieraz są już u kresu wytrzymałości. I trzeba to traktować dosłownie, to nie przenośnia.

– Po latach ciągłego biegu i walki rodzice – najczęściej jest to mama, do tego w ponad połowie rodzin mama samotna - przestają zastanawiać się nad swoim życiem, często przestają mieć marzenia, wierzyć że coś się zmieni, że będzie lepiej. Nie mają już energii ani czasu, by zadbać też o siebie czy swoich starzejących się rodziców, nie mówiąc o odwiedzeniu lekarza, a już na pewno nie fryzjera czy pójściu do kościoła. Nie mają nawet pomysłu lub finansów na relaks, urlop czy po prostu odpoczynek. Nie z własnego wyboru stają się wykluczeni społecznie – opowiadała w senacie Katarzyna Turczyńska, koordynująca projekty dotyczące opieki wytchnieniowej i wyręczającej w Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Było to posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci poświęcone właśnie tym zagadnieniom.

Fundacja szukała rozwiązań już wcześniej

Najpierw, w 2018 roku, wprowadzili domową opiekę wytchnieniową. To projekt pod nazwą Per Aspera ad Astra, finansowany ze środków europejskich. Polegał tym, że rodzice mogli zejść z posterunku przynajmniej na kilka godzin. Pomysł prekursorski w Polsce, a został też wyróżniony przez komisję europejską oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Hospicjum dla dzieci we Wrocławiu fot. Materiały prasowe

Następnie rozszerzyli wytchnieniową opiekę domową o stacjonarną i całodobową, wyręczając rodziców na 40 godzin w miesiącu. Odpowiednia placówka powstała w Żmigrodzie. To również projekt finansowany ze środków unijnych.

Z tej placówki korzystali m.in. państwo Bartoszewscy, rodzice Helenki (lat 11) i Kasi (lat 9). U ich młodszej córki w 2017 roku zdiagnozowano mukopolisacharyozę typu III (zespół San Filipppo), chorobę genetyczną, która stopniowo niszczy organizm dziecka i uszkadza mózg.

Piotr Bartoszewski, występując na posiedzeniu w senacie, przyznawał, że skorzystanie ze stacjonarnej opieki wytchnieniowej wymagało od nich przełamania pewnej bariery, ponieważ musieli zaufać de facto obcym osobom. – Musieliśmy też sami sobie pozwolić na to, aby bez poczucia winy, spędzić czas tylko we dwoje. Pierwszy raz od 12 lat mogłem zabrać żonę w góry, które oboje kochamy – opowiadał.

I nakreślił szerzej punkt widzenia rodziców: – Pozytywnych elementów płynących z opieki wytchnieniowej jest wiele. Nie chodzi tylko o możliwość zrobienia zakupów, zadbania o swoje zdrowie i pójście do lekarza, ale także o to, że gdy w rodzinie jest zdrowe dziecko, to możemy poświęcić czas również na wyłączność tylko jemu. A przecież nasza Helenka tak samo potrzebuje obecności, uwagi, troski i miłości jak Kasia. Możliwość złapania oddechu w tej trudnej drodze towarzyszenia naszej Kasi, pozwala nam na zachowanie równowagi psychicznej, ale daje nam też poczucie, że nie jesteśmy zepchnięci na margines i możemy w miarę normalnie funkcjonować. Nasze doświadczenie opieki wytchnieniowej jest bardzo pozytywne. Bardzo chcemy, aby ta opieka była możliwie zawsze jak najlepsza, stabilna, i profesjonalna – podsumował.

Brakuje środków na opiekę wytchnieniową

Niestety, fundusze z perspektywy na lata 2014-2020 właśnie się kończą. Wspomniany projekt będzie działać do września tego roku. Dofinansowanie na opiekę wytchnieniową – stacjonarną i domową – można pozyskać z Funduszu Solidarnościowego. Na rok 2023 otrzymało takie środki, podpisując umowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, 77 organizacji pozarządowych. Łącznie na prawie 55 mln zł.

– Chcielibyśmy być wśród tych organizacji, ale poziom wynagrodzeń, czyli proponowane stawki dla opiekunów, nie są wystarczające do zatrudnienia wysoko wyspecjalizowanego personelu, a tylko taki może sprawować opiekę nad dzieckiem ciężko chorym i bezpiecznie wyręczyć rodzica – podkreślała podczas posiedzenia w senacie Beata Hernik-Janiszewska, prezes Fundacji.

Ktoś powie: są jeszcze hospicja stacjonarne. Rzecz w tym, że w NFZ nie istnieje niestety możliwość kontraktowania na usługę hospicjum stacjonarnego stricte dla dzieci. Czy rodzice nieuleczalnie, terminalnie lub przewlekle chorych dzieci mogą szukać wsparcia gdzie indziej? Teoretycznie, mogą zapukać do drzwi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

– Co do zasady przyjmuje osoby, które mają ukończony i udokumentowany proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane (dzieci hospicyjne nie zawsze są) i nie wymagają dalszej hospitalizacji jednak ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na funkcjonowanie w warunkach domowych. Często placówki są przepełnione, są kolejki do przyjęcia, np. dwa miesiące, i bywają odpłatne w zależności od dochodu rodziny – wyjaśniała Beata Hernik-Janiszewska.

Potrzebne jest rozwiązanie systemowe

Jak mogłoby wyglądać? Beata Hernik-Janiszewska zwróciła uwagę na fakt, że głównym celem Funduszu Solidarnościowego jest udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnością i zapewnienie dostępności do usług społecznym osobom ze szczególnymi potrzebami.

Każdy z ośmiu pokoi przypisali innemu zwierzęciu. Na zdjęciu pokój żyrafy fot. Materiały prasowe

– Dzieci hospicyjne orzeczenia o niepełnosprawności posiadają, zatem powinny móc skorzystać w dofinansowania z tego programu, który jest systemowy i mógłby być wieloletni. Proponowana przez nas opieka wytchnieniowa domowa i stacjonarna dla rodzica dziecka hospicyjnego jest czymś innym niż stacjonarna opieka hospicyjna, w rozumieniu kontraktowym NFZ. Nie wyklucza jej, lecz może dopełnić. Dziecko, będące pod opieką hospicjum domowego, może zostać czasowo objęte opieką wytchnieniową stacjonarną, czyli zamieszkać poza domem w odpowiednich warunkach bez wypisu z hospicjum domowego. I taki właśnie model chcielibyśmy stworzyć i wdrożyć. Model, który da należny rodzicowi dziecka hospicyjnego oddech i nie obciąży zanadto ani budżetu państwa, czyli szpitali, do których często, ze względu na brak innej formy pomocy, trafiają nasze dzieci – wyjaśnia prezes Fundacji.

Mimo że szpitale ustawowo nie mogą przyjmować dzieci niekwalifikujących się do leczenia i nie są zakładem opiekuńczym przystosowanym do pobytu długoterminowego.

Jaki jest efekt posiedzenia w senacie

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, którego przewodniczącą jest senator prof. Alicja Chybicka, wybitna specjalistka onkologii i hematologii dziecięcej, ma zwrócić się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Zdrowia o rozszerzenie opieki wytchnieniowej – tak by objęła również opiekę wyspecjalizowaną. Mają się też rozpocząć prace nad rozwiązaniem ustawowym.

Dodajmy, że Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci kończy właśnie budowę własnego, stacjonarnego Domu Opieki Wyręczającej we Wrocławiu. Został zaprojektowany na bazie pięcioletnich doświadczeń zebranych przy okazji wspomnianych projektów opieki wytchnieniowej. Obecnie trwają tam prace wykończeniowe. Autorskie projekty wnętrz przygotowali studenci wrocławskiej ASP. Fundacja poszukuje sponsorów dla ich realizacji i zachęca każdego do wsparcia finansowego. Co ważne, to będzie pierwszy taki obiekt nie tylko na Dolnym Śląsku, ale też w całej zachodniej Polsce.

Spotkanie w senacie odbyło się z inicjatywy Fundacji oraz prof. Alicji Chybickiej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele hospicjów dziecięcych również z Krakowa, Lublina, Łodzi, Częstochowy oraz Warszawy.