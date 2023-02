Matczyne przeczucie

Karetka zawiozła go razem z tatą do szpitala dziecięcego przy ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy. Tam pobrano mu krew – hemoglobina 3,3. Bardzo nisko. Od razu przetoczono mu dwie jednostki krwi. Wstępna diagnoza była błyskawiczna, po kilku godzinach. Białaczka.

– Gdy mąż do mnie zadzwonił ze szpitala, powtarzałam sobie w myślach: żeby to była anemia. Ale ja wiedziałam, że coś jest na rzeczy już wtedy, gdy dostał tę silną gorączkę. Można to nazwać matczynym przeczuciem. Na diagnozę zareagowałam bez paniki. Powiedziałam: damy radę. Tak też tłumaczyłam to obu starszym synom, którzy wpadli w straszną rozpacz. Próbowałam nie pokazać po sobie, co czuję. A emocje, jakie wtedy czuliśmy, trudno nawet opisać – wspomina.

Podkreśla, że szybko zaadaptowali się z mężem do zaistniałej sytuacji: – Wiedzieliśmy, że Tymek naszego wsparcia będzie potrzebował momentalnie, więc od samego początku walcząc z przeciwnościami, nie okazujemy przy nim słabości. Mówię o słabości, nie trzeba chyba tłumaczyć emocji przy chorobie dziecka. Na początku nie docierało do mnie, że mój syn ma raka. Nawet tak tego nie nazywałam. Wiadomo, że dla własnego dziecka oddałoby się swoje zdrowie. Takiej opcji jednak nie ma, więc patrząc na nas Tymek zwrotnie dostaje pełne zaangażowanie i spokój, który jest mu teraz potrzebny w procesie leczenia. Czy jest to ciężkie? I tak, i nie, ale nie my w tym momencie jesteśmy najważniejsi – opowiada Katarzyna Gruszkowska.

W trybie gotowości

Gdy stan Tymka się ustabilizował, przetransportowano go do bydgoskiego szpitala im. Jurasza, gdzie leczy się już stale. Ustabilizował względnie, bo chłopiec miał jeszcze sepsę, zapalenie płuc i rotawirusa.

REKLAMA

– Teraz jesteśmy na etapie tzw. dołka, co oznacza, że ma gorsze wyniki. A to oznacza zerową odporność, czyli może złapać wszystko. Wykańczają go wtedy gorączki. A do tego dochodzi brak apetytu – mówi jego mama.

Leczenie przebiega tak: na chemioterapię przyjeżdżają do szpitala na tydzień. Jeśli wyniki są na tyle dobre, to wracają na moment do domu. Jeśli nie, to spędzają kolejne dwa tygodnie w szpitalu. Potem, w zależności od wyników, mogą na 4-5 dni zajrzeć do domu. I tak już pięć miesięcy.

– Teraz po chemioterapii w ogóle nie wyszliśmy. Siedzimy od trzech tygodni w szpitalu. Aktualnie każdy dzień to tryb gotowości. Wyprzedzania i przeciwdziałania potencjalnych skutków chemioterapii. Od spadku formy, przez gorączki, po zwalczanie infekcji, które lubią się pojawiać. Przy pomocy personelu szpitalnego nauczyliśmy się „czytać" syna i reagować na pojawiające się przeciwności – wyjaśnia pani Katarzyna.

A gdy są w domu z Tymkiem, to szczególną uwagę muszą przykładać do zachowania czystości oraz minimalizowania odwiedzin potencjalnych gości, mogących być źródłem infekcji. Bracia po powrocie ze szkoły natychmiast zmieniają ubrania i dokładnie myją ręce. Wszystko po to, by jak najbardziej zmniejszyć ryzyko zakażenia.

Dieta Tymka wyklucza produkty zawierające „dobre bakterie", które dla zdrowego człowieka nie stanowią problemu, a nawet są wskazane, natomiast dla niego mogą być niebezpieczne. Nie może spożywać przetworzonych pokarmów, jedynie świeże i dobre pod względem wartości pokarmy

Czują, że nie są sami

Mama Tymka wspomina, że gdy syn zachorował, pomoc otrzymali momentalnie.

REKLAMA

– Od rodziny, najbliższych przyjaciół, sąsiadów, a nawet nieznanych nam osób. To chyba coś, co w danym momencie najbardziej nas rozczula. Nieraz bezinteresowny gest czy po prostu obecność – mówi.

Dostali się też pod skrzydła Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową", która działa m.in. w szpitalu im. Jurasza.

– Dowiedzieliśmy się o takiej możliwości od innych rodziców i zgłosiliśmy się do fundacji. Zapewnia nam pomoc finansową w nieoczekiwanych wydatkach, które się pojawiły. Od lekarstw, przez artykuły medyczne niezbędne do pielęgnacji cewnika centralnego (Broviaca), który Tymek ma zainstalowany na czas leczenia, po chociażby koszty dojazdu, które rosną w oczach każdego tygodnia. Wiemy, że nie zostaniemy z tym wszystkim sami. Ludzie, których nie znam, oddają krew, przekazują środki finansowe na fundację i to wszystko nas buduje, bo mamy poczucie, że nie jesteśmy sami. Idziemy dalej. Byle wreszcie zacząć żyć choć trochę normalnie. Ta pomoc stanowi dla nas również poduszkę bezpieczeństwa w momencie, w którym terapia przestałaby skutkować. Nie zakładamy tego, ale zwiększa ona nasze możliwości, wzmacniając spokój ducha – zaznacza Katarzyna Gruszkowska.

Dodaje, że fundacja organizuje też w szpitalu różnego rodzaju akcje dla dzieci, przygotowuje im prezenty, przekazuje zabawki. Wszystko to jest bardzo ważne, bo dzieci, mimo że chore, pozostają dziećmi i chcą się bawić: – Potrzebują uśmiechu i codzienności. Trzeba przyjść i zobaczyć, żeby zrozumieć ich radość przy takich okazjach.

Wreszcie odetchnąć

Mama Tymka opowiada, że z utęsknieniem czekają na zwykłą codzienność.

REKLAMA

– Każdy definiuje ją inaczej. Nam brakuje czasu spędzonego wspólnie w warunkach pozaszpitalnych. Naszym starszym synom najbardziej brakuje brata. Gdy przyjeżdża do domu, śpią razem w jednym pokoju, chociaż każdy ma własny. Ale chcą spędzić jak najwięcej czasu razem.

Teraz został im już ostatni cykl chemioterapii. Jakie mają perspektywy na przyszłość?

– Pełne wyzdrowienie, brak nawrotu i mgliste wspomnienie półtorarocznego leczenia. Szczerze, to nie zakładamy innego scenariusza. Czy możemy to nazwać ignorancją? Raczej nie. Zrobimy, co będzie konieczne, żeby nasza rodzina w komplecie odetchnęła z ulgą za niedługi czas, a w tym momencie dalej skupimy swoją energię na wspieraniu naszego syna, który z uśmiechem na twarzy walczy ze śmiertelną chorobą – podsumowuje mama Tymka.