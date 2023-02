Dwuletnia Tosia choruje na złośliwy nowotwór układu nerwowego. "Nasz świat skurczył się do szpitalnych murów"

Lekarka, nie zwlekając ani chwili, skierowała ich do wrocławskiego Przylądka Nadziei. Wypisała skierowanie, ale nie pozwoliła do niego zajrzeć. Był piątkowy wieczór, około godz. 19.

Przylądek Nadziei. Długa lista badań

– Zaraz po powrocie do domu zaczęłam się pakować, myślałam że jedziemy na badania na kilka dni – mówi pani Magda.

Gdy były wyniki, lekarze poprosili o rozmowę, potwierdzili diagnozę. Okazało się, że Antosia choruje na neuroblastomę w IV stopniu. To tzw. nerwiak zarodkowy, czyli złośliwy nowotwór współczulnego układu nerwowego.

– Byłam w szoku. Nasze życie obróciło się o 180 stopni, a świat skurczył się do szpitalnych murów! – opisuje emocje w tym momencie jej mama.

Zamiast kilku dni w szpitalu zrobiło się 9 miesięcy z krótkim przepustkami, jak to ujmuje, do domu.

REKLAMA

W Przylądku Nadziei przeprowadzono szereg badań. Lista jest bardzo długa. Wszystko to mama Antosi opisuje w szczegółach.

– Rezonanse: jamy brzusznej, miednicy mniejszej – tam znajdował się główny guz – oraz głowy i kręgosłupa. Wykryto przerzuty do kości klinowej w głowie i do oczodołu prawego. Przeprowadzono dobową zbiórkę moczu. Wykonano także biopsję szpiku kostnego oraz zabieg chirurgiczny pobrania wycinka z wątroby, potrzebnego do badań histopatologicznych. Szpik kostny również okazał się zajęty chorobowo przez komórki neuroblastomy. Córka miała zakładane różne wkłucia centralne: do szyi, do uda, jednak te po pewnym czasie wylatywały. Zdecydowałam, aby założyć dziecku port – długoterminowy dostęp dożylny na potrzeby rozpoczęcia chemioterapii, który ma nadal. Nie obyło się bez komplikacji, bo pierwsza próba założenia portu była nie udana, została rana, która źle się goiła. Powyższe badania i zabiegi, choć konieczne, były zatem dla Tosi bardzo wyczerpujące i zostawiły po sobie ślad w postaci licznych blizn na ciele – opowiada.

Antosia choruje na neuroblastomę w IV stopniu fot. Materiały prasowe Przylądka Nadziei

I dodaje: – Bardzo przeżyłam wiadomość o chorobie Tosi, ciężko przeżyłam też rozłąkę ze starszą córką, wtedy czterolatką. Rozmawiałyśmy przez kamerkę, przyjeżdżała do nas praktycznie na chwilkę, gdy przywożono mi potrzebne rzeczy. Wychodziłam na chwilkę, całusy i każdy w swoją stronę. Gdy pozwolono mi wychodzić na zewnątrz latem, to spotkania były dłuższe. Hania też potrzebowała wsparcia w chorobie Tosi. Urodziła jej się siostra, ale zaraz zniknęła do szpitala, a wraz z siostrą mama.

Chrzest i chemia ratująca życie

Bała się o życie Tosi. Postanowiła ochrzcić córkę w szpitalu. Akurat panował COVID-19, nie było mowy o obecności rodziny. Świadkami chrztu zostały pani doktor i pielęgniarka. Zaraz po chrzcie Tosia miała otrzymać pierwszą chemię ratującą życie.

REKLAMA

– Jej podanie nie przebiegło jednak bezproblemowo. Okazało się, że u mnie wyszedł dodatni wynik testu na obecność koronawirusa. Na pierwszą chemię ratującą życie musiałyśmy zostać przetransportowane na dziecięcy oddział zakaźny przy ulicy Chałubińskiego we Wrocławiu. Spędziłyśmy tam dwa ciężkie tygodnie. Między cyklami miała często przetaczaną krew. Czasami nawet w nocy – wspomina pani Magda.

Później wróciły do Przylądka. Tosia przeszła łącznie osiem cykli chemioterapii, które bardzo ją osłabiły.

– Była w tym czasie przewodniona, cierpiała na brak apetytu, często wymiotowała i miała niedowagę. Wymagała też licznych przetoczeń krwi oraz płytek krwi. Miała też często podawany filgrastym w zastrzykach. Przeszła wirusa RSV, który dla zdrowego dziecka jest już bardzo groźny, norowirusa oraz liczne zakażenia wszelkimi bakteriami. Dzień zlatywał na podawaniu leków, podłączaniu kroplówek, sprawdzaniu parametrów Tosi. Wprowadzenie innych pokarmów, jak mleko matki, musiało być przełożone na późniejszy okres. Z rozszerzaniem diety trzeba było uważać.

Przylądek Nadziei. Szpital jak cały świat

Antosia przez te pierwsze 9 miesięcy nie znała innej rzeczywistości niż szpitalna.

REKLAMA

– Na szczęście pielęgniarki były bardzo sympatyczne i chętne do wszelkiej pomocy, mimo że córka reagowała na ich obecność płaczem. Pamiętam pierwsze dni: gdy Tosia tylko zapłakała, pielęgniarze zaraz byli w sali przy jej łóżku. Miała często podłączone leki przeciwbólowe, czy to noc, czy dzień. Rozmiary guza, który pospychał wszystkie wnętrzności Tosi pod żebra, plus niemowlęce kolki, powodowały niezwykle silny ból – mówi Magdalena Madejska.

W grudniu 2021 roku Tosia przeszła operację w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu – wycięto guz z miednicy mniejszej. Wszystko przebiegło pomyślnie. Później w Krakowie został też ustalony profil genetyczny guza.

Po operacji Tosia dostała jeszcze chemioterapię. Scyntygrafia wykazała, że wciąż mają miejsce zmiany nowotworowe.

– Lekarze długo się wahali, bo nie było mowy o zakończeniu leczenia czy podaniu chemii, której kolejna dawka mogłaby negatywnie odbić się na mocno osłabionym dziecku. Kolejne badania, w tym scyntygrafia w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, pokazały że Tosia „nie świeci", czyli choroba nowotworowa nie jest aktywna. Od lutego 2022 Tosia pozostaje pod obserwacją lekarzy – wyjaśnia jej mama.

Klinika 'Przylądek Nadziei' we Wrocławiu Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Tosia co trzy miesiące ma badania rezonansu w znieczuleniu ogólnym całego ciała – mózgowia, twarzoczaszki, kręgosłupa szyjnego, lędźwiowo-krzyżowego oraz szyjnego, a także jamy brzusznej i miednicy mniejszej.

– Ze względu na obecność zmian w głowie (przerzuty) oraz utrzymujące się od trzech ostatnich rezonansów „dyskretne wzmocnienia opony miękkiej rdzenia" na kręgosłupie, lekarze postanowili zrobić kolejną biopsję szpiku kostnego z 4 miejsc. Czekamy na termin badania scyntygrafii MIBG w Warszawie – mówi pani Magda.

Dodaje, że Tosia jest też pod opieką neurologa, nefrologa, okulisty, dermatologa, rehabilitanta, logopedy: – Nadrabiamy wszystkie szczepienia od początku, które były wstrzymane przez chemie.

Umiejscowienie guza miało wpływ na to, że Tosia dopiero w wieku 23 miesięcy zaczęła chodzić. Mamy też opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, że Tosia wymaga wczesnego wspomagania rozwoju. Oczywiście czekamy w kolejce na wolne miejsce – zaznacza.

Kobieta samotna

– Z ojcem Tosi rozstaliśmy się, gdy byłam w ciąży. On córki nigdy nie odwiedził i nie zapytał o jej zdrowie. Widział ją na zdjęciach i wie, że jest chora. Pomagają mi moi rodzice. Hanią przez ten czas opiekowała się moja mama – opowiada.

Gdy były w Przylądku, do pani Magdy przyszła osoba z fundacji i zapytała, czy chce założyć konto.

– Wtedy chyba jeszcze nie do końca wiedziałam po co mi to. Teraz wiem. Największe wpływy mamy z 1 proc., obecnie 1,5 proc., chociaż to my wysyłamy do znajomych informacje o przekazaniu dla Tosi swojego procenta, z prośbą o przekazanie dalej. Inne wpłaty też mieliśmy, chociaż bardzo mało. Cieszy mnie, że fundacja zwraca nam środki wydane na leczenie, czyli za leki, za wyjazdy i noclegi do CZD, a nie możemy kwaterować w szpitalu tylko w hotelu – mówi.

Zaznacza, że do tego dochodzą koszty prywatnej rehabilitacji czy konsultacji u specjalistów: – Fundacja zapewnia pomoc materialną i rzeczową. Jest to duże wsparcie. Zajmując się chorym dzieckiem, nie mam jak pracować, a wiadomo koszty rosną. Od pierwszych dni pobytu w Przylądku dostałam również profesjonalne wsparcie psychologów – dodaje.

A jak wyglądają ich perspektywy na bliższą przyszłość?

– Chciałabym, żeby Tosia przyjęła szczepionkę przeciwko wznowie neuroblastomy, ale do tego musi być „czysta". Koszty szczepionki są ogromne, a do tego jeszcze koszty wyjazdu. Musielibyśmy kilkakrotnie lecieć do Nowego Jorku. Czekamy, co przyszłość pokaże – na kolejne wyniki i co powiedzą lekarze – kończy Magdalena Madejska.

1,5 proc. na ratunek

Antosia jest jednym z dzieci leczonych we wrocławskiej Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei". Klinikę i leczenie onkologiczne dzieci wspiera Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową", która jest partnerem naszego cyklu redakcyjnego. Każdego roku fundacja pomaga 2 tys. dzieci z całej Polski. Ty też możesz pomóc jej podopiecznym w walce o życie, wpłacając 1,5 proc. podatku: KRS 0000086210. Więcej informacji o działalności Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" na stronie internetowej: naratunek.org