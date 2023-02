Marek zaczął skarżyć się na bóle. Na początku lekarze myśleli, że to bóle od kręgosłupa. Jednak po pół roku wystąpiły pierwsze objawy neurologiczne: lekki niedowład po lewej stronie oraz opadnięty kącik ust. Mężczyzna schudł też bardzo gwałtownie.

Zgłosił się do lekarzy, którzy wykonali mnóstwo badań specjalistycznych, w tym tomografię i rezonans. Cały czas podejrzewali, że to udar, jednak objawy były niejednoznaczne.

Marek zapadł na rzadką chorobę. Lekarze nie wiedzieli, co mu jest

Dopiero po prawie dwóch latach diagnozowania i szukania przyczyn, w listopadzie 2021 r., lekarz z kliniki neurologii jednoznacznie rozpoznał, że nie jest to udar, a najprawdopodobniej rzadka choroba określana jako vasculitis, czyli układowe zapalenie naczyń. Mogą to być naczynia krwionośne umiejscowione w różnych częściach ciała. W przypadku Marka doszło do zapalenia naczyń mózgowych.

- Od tej pory mój mąż był leczony właśnie na vasculitis. Przez jakiś czas objawy się nie nasilały albo następowało to bardzo powoli. Jednak w czerwcu 2022 r. w związku z zachwianiami równowagi Marek musiał zrezygnować z prowadzenia samochodu. Miesiąc później, podczas wakacji, na urlopie trafiliśmy na ostry dyżur. Lewa ręka Marka stała się zupełnie bezwładna i zimna. Lekarze stwierdzili udar - opowiada żona chorego.

Vasculitis. Lekarze zalecają rehabilitację

W wyniku udaru sprawność Marka gwałtownie się obniżyła. Lekarze wysłali go na rehabilitację. Uznali, że to jedyne, co może pomóc i zatrzymać nasilające się objawy. Dlatego we wrześniu Marek odbył dwutygodniowy turnus w prywatnej klinice rehabilitacji.

- To bardzo pomogło. Po rehabilitacji jest w stanie lekko utrzymać smycz psa, z którym spaceruje. Obecny stan jest taki, że może się ubrać – z problemami, ale sam (np. nie zawiąże butów) może ukroić sobie bułkę, ale np. pomidora już nie, bo nie może przytrzymać - tłumaczy żona.

Koszty rehabilitacji przekraczają możliwości rodziny

Obecnie mężczyzna raz w tygodniu ma zajęcia z logopedą (120 zł), przechodzi terapię metodą biofeedback (100 zł), ma godzinę ćwiczeń mięśniowych (100 zł) oraz jedną wizytę u fizjoterapeuty (160 zł).

- Przez 30 dni ma zapewnione codziennie pół godziny rehabilitacji z NFZ, potem koniec, pula z NFZ się kończy i radź sobie człowieku sam - podsumowuje żona.

Gdyby Marek chciał wykonać wszystkie zajęcia zgodnie z zaleceniami lekarzy, to kosztowałyby w sumie 1440 zł tygodniowo, czyli 5760 zł miesięcznie.

Chory prowadzi własną działalność gospodarczą i do tej pory rodzinie dobrze się wiodło. Niestety w związku z jego chorobą dwóch głównych zleceniodawców rozwiązało umowy. Zarobki spadły drastycznie, a koszty rehabilitacji rosną.

Marek do czasu choroby był bardzo aktywny. Jeździł na motorze, strzelał sportowo i brał udział w zawodach. Obecnie motor i broń zostały sprzedane, a wszystkie pieniądze poszły na rehabilitację. Koszt turnusu w prywatnej klinice wyniósł 11 500 zł. Bliscy się dołożyli i rodzina jakoś uzbierała tę kwotę.

Potrzebne środki na rehabilitację

Pieniądze się kończą, a bez rehabilitacji choroba się nie zatrzyma. Co więcej, bez rehabilitacji stan zdrowia będzie się pogarszał coraz bardziej i bardziej. Dlatego rodzina prosi o pomoc.

- Nigdy nie spodziewałam się takiej sytuacji. I nie byłam na nią przygotowana. Nie mamy już żadnych oszczędności - przyznaje żona chorego. - Chcielibyśmy, żeby Marek wrócił do takiej sprawności, żeby mógł normalnie codziennie funkcjonować. Jest to możliwe, ale po intensywnej rehabilitacji. Poza rehabilitacją domową Marek powinien jeszcze przejść w ciągu najbliższego roku przynajmniej dwa turnusy rehabilitacji w prywatnej klinice. A każdy z nich kosztuje 11 500 zł.

Markowi można pomóc poprzez portal Zrzutka.pl.