- Wtedy zebrałam wszystkie siły i po raz kolejny poszłam do pediatry. Udało mi się uzyskać skierowanie na dodatkowe badania i od razu pojechałyśmy do rejonowego szpitala neurologicznego nr 5 w Charkowie. Lekarz bardzo długo badał Hanię i milczał, po czym powiedział: "Twoje dziecko prawdopodobnie ma SMA" - opowiada Irina.

Gdy dopytywała, co to takiego, usłyszała: - Jest to poważna choroba genetyczna. Twoje dziecko pożyje maksymalnie 5 lat.

- Dlaczego moja córka? Dlaczego takie malutkie dziecko z taką okropną diagnozą? - Irina była przerażona.

Gdy ojciec Hani dowiedział się o jej chorobie, opuścił rodzinę. Od tego dnia Irina sama wychowuje dzieci, ma jeszcze starszą córkę.

- Jeszcze wtedy w Ukrainie leczenie tej choroby po prostu nie istniało. Na wszelkie możliwe sposoby szukałam informacji na temat SMA. Hania miała bardzo dobrą rehabilitację w domu, wszystkie rachunki płaciłam z własnej kieszeni, ale bez leków efekt ćwiczeń był minimalny - mówi kobieta.

Z czasem dowiedziała się, że lek Spinraza jest zarejestrowany i dostępny w Polsce: - Zaryzykowałam wszystko i sama z córką przyleciałam do Polski. Oczywiście, że bardzo się bałam, ale nie miałam innego wyjścia i musiałam ratować moje dziecko.

Hania z Charkowa leczy się na SMA we Wrocławiu i potrzebuje wózka inwalidzkiego

Teraz Hania leczona jest w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich we Wrocławiu. Postępy choroby udało się zahamować. Dziewczynka ma leczenie i terapię, chodzi też do szkoły. Jednak rodzinie wciąż jest bardzo ciężko. Matka, ze względu na opiekę nad Hanią, nie może podjąć pełnowymiarowej pracy, nie ma także prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

- Hania bardzo chce mieć elektryczny wózek inwalidzki, żeby chociaż przez chwilę poczuć się niezależną i samodzielną - mówi Irina Ewtuszenko. - W Ukrainie toczy się wojna, Charków został zniszczony, więc nie ma możliwości powrotu do domu. Nie wyobrażam sobie, jakby potoczyło się życie Hani, gdyby nie trafiła tutaj do Wrocławia i ogólnie do Polski. Jestem niezmiernie wdzięczna Polakom za pomoc, otwartość i życzliwość.

Rodzina nie byłaby w stanie samodzielnie sfinansować zakupu wózka. Hania jest pod opieką wrocławskiej Fundacji „Potrafię Pomóc" oraz Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego. Tam dziewczynkę i jej mamę poznała Anna Szweda, jedna z terapeutek centrum. Postanowiła im pomóc. Założyła zbiórkę na portalu Zrzutka.pl.

- Hania, pomimo swojej dużej niepełnosprawności, chce być bardzo samodzielna - tłumaczy Anna Szweda. - Jest bystra, mądra i ma w sobie ogromne pokłady wrażliwości i wdzięczności, doceniania najmniejszych rzeczy - tego od Hani powinniśmy się uczyć. Patrząc na sprzęt, na którym się porusza, Hania czuje złość, że pozornie niewielka rzecz, czyli brak odpowiedniego wózka, może wywołać tyle problemów, odbiera sprawczość i poczucie własnej wartości.

Jeśli uda się zebrać potrzebną kwotę, pieniądze ze zbiórki oprócz pokrycia kosztów zakupu wózka pozwolą mamie Hani wynająć we Wrocławiu mieszkanie. Rodzina szuka taniej kawalerki. Obecnie mieszkają na drugim piętrze, gdzie mama codziennie na własnych rękach wnosi Hanię i wózek. Jeśli uda się kupić wózek elektryczny – będzie on zbyt ciężki do wniesienia, potrzebne byłoby mieszkanie na parterze lub z windą. Pieniądze zebrane za pośrednictwem zrzutki pomogą również rodzinie opłacić czynsz.

Zrzutkę dla Hani Woitowskiej można znaleźć TUTAJ.