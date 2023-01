Młodzież zebrała się pod pomnikiem Aleksandra Fredry na Rynku we wtorkowe południe, skąd kwadrans po godz. 12 wyruszył taneczny korowód do "Poloneza Noworocznego" Mariana Waśkiewicza i do "Poloneza" Wojciecha Kilara.

Polonez dla Fredry 2023 we Wrocławiu. Przyszło kilkaset uczniów

Na czele grupy ustawili się przedstawiciele wrocławskich uczelni, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i Leszek Frelich oraz redaktor naczelny "Wyborczej Wrocław".

Wśród młodzieży byli uczniowie m.in. I, II, IV, VI i VII LO, Akademickiego LO Politechniki Wrocławskiej, III Technikum, Zespołu Szkół Gastronomicznych oraz Zespołu Szkół Budowlanych.

- Życzę wam, żebyście tak jak dzisiaj pięknym tanecznym krokiem przeszli przez matury - mówił prof. Andrzej Kaleta, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego.

REKLAMA

- Trzymamy kciuki - dodał prezydent Sutryk.

Przyszło tak wielu maturzystów, że taneczny korowód ustawił się od ratusza aż do redakcji "Wyborczej" na pl. Solnym. Ostatni maturzyści z korowodu dopiero ruszyli spod Fredry, podczas gdy przód już zbliżał się do choinki. W sumie na Rynku bawiło się około 1 tys. uczniów.

Polonez dla Fredry 2023 we Wrocławiu. Bardzo trudna chemia na próbnej maturze

Rocznik, który lada chwila podejdzie do egzaminu maturalnego, przez kilka lat uczył się poza szkołą. Od 2019 roku ministerstwo edukacji naprzemienne wprowadzało naukę zdalną i stacjonarną. Do tego zajęcia trzeba było zawieszać, gdy tylko pojawiało się podejrzenie zakażenia w szkole. Dopiero w tym semestrze lekcje powróciły do normy.

REKLAMA

- Na pewno nie nauczyliśmy się tyle, co moglibyśmy w tym czasie w szkole - ocenia Milena z IV LO. Z kolegami przyszła odtańczyć poloneza jeszcze przed własną studniówką. - To ważna tradycja - mówią zgodnie uczniowie.

Przedstawiciele Akademickiego LO Politechniki Wrocławskiej imprezę mają za sobą. - Na studniówce było świetnie, maturą się nie stresuję. Nie po to uczyłem się osiem lat - mówi Antek. - Naukę zdalną każdy wspomina inaczej, ale uważam, że w dużej mierze to była kwestia samodyscypliny - ocenia tegoroczny maturzysta.

Optymizmem nie napawają go jednak wyniki z matury próbnej. - Matura rozszerzona z chemii była bardzo trudna i odstawała poziomem od poprzednich lat. Z tego co wiem, to średnia z tej matury wyniosła zaledwie 8 proc. Ktoś z komisji chyba chciał się popisać - ironizuje uczeń.

REKLAMA

Czytaj również: Bardzo trudna chemia na próbnej maturze. Nauczyciel: "I dobrze. Po co nam matura z kolorowania modelu atomu"

Wtóruje mu Ida z tej samej szkoły. - Ja z kolegą jesteśmy mocno nastawieni na chemię, więc wiemy o czym mówimy - podkreśla. Oboje mają również ambitne plany. Celują w chemię i chemię medyczną na Uniwersytecie Wrocławskim.

Polonez dla Fredry 2023 we Wrocławiu. Matura w nowej formule postrachem uczniów

Przed tegorocznymi maturzystami nowa formuła egzaminu. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że na nowej maturze będzie trudniej. Zmiany zachodzą w egzaminach z przedmiotów obowiązkowych, a przede wszystkim języka polskiego.

- Nie są to dobre zmiany, materiału jest znacznie więcej. Moim zdaniem robią przesiew i chcą mniej kandydatów na studia. W końcu dziś nie brakuje ludzi na wyższe stanowiska, a trzeba też zatrudniać pracowników do robót - ocenia Zbigniew z VI LO.

Ola z tej samej szkoły zrezygnowała z pisania egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. - Jest zbyt trudny. Podejdę do matury a potem chcę sobie zrobić rok. Muszę odpocząć od stresowania się terminami i siedzenia nad książkami - mówi maturzystka.

Sam szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej stwierdził, że do języka ojczystego maturzyści będą musieli się przyłożyć. - Na pewno mniej wysiłku wymaga przygotowanie do egzaminu, na którym obowiązuje znajomość 13 różnej objętości lektur niż znajomość około 40 różnej objętości lektur - powiedział w rozmowie "Wyborczą" Marcin Smolik.

Dyrektor CKE starał się dodać maturzystom otuchy: - Rzeczywiście jest kilka pozycji, które są obszerne, np. "Potop" lub "Zbrodnia i kara", ale jest też sporo krótkich opowiadań, fragmentów większych tekstów. Trzeba więc do tego kanonu podejść na spokojnie.

Przeczytaj więcej: Od 2023 r. matura będzie trudniejsza. 40 lektur zamiast kilkunastu, nowe zadania, co jeszcze?

W tym roku na listę egzaminów obowiązkowych wraca egzamin ustny z języka polskiego. Opinie maturzystów na ten temat się podzielone. - Trudno zmienić to co już się napisze, a w trakcie matur ustnych łatwiej jest wybrnąć i można trochę poimprowizować - mówi z Antek z Akademickiego LO PWr.

- A co jak wylosujesz lekturę, której treści nie pamiętasz? - kontruje Asia z tej samej szkoły. "Dziady", "Pan Tadeusz", "Quo vadis", "Potop" - to przykłady lektur, których tegoroczni maturzyści woleliby uniknąć.

- Matura ustna to tragedia. Przez trzy lata nauki zdalnej nie odzywaliśmy się do nikogo, teraz nie każdy czuje się pewnie podczas wystąpień publicznych - podsumowuje Iwo z IV LO.

W 2023 roku egzaminy maturalne odbędą się między 4 a 23 maja.