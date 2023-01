Aby tak się stało, w niedzielę, 29 stycznia 2023 r. na ulice polskich miast wyjdzie ok. 120 tys. wolontariuszy. Kwestować będą oczywiście także we Wrocławiu.

Finał WOŚP 2023 we Wrocławiu. Ponad tysiąc wolontariuszy

Choć do finału pozostało jeszcze kilkanaście dni, to już trudno wymienić wszystkie instytucje, firmy i osoby, które we Wrocławiu angażują się w WOŚP. Dość powiedzieć, że w Rynku będą kwestować między innymi zawodnicy Śląska, golden retrievery, miłośnicy fantastyki w strojach elfów czy krasnoludów oraz motocykliści zrzeszeni w nieformalnej grupie Moto-Serca.

30. Finał WOŚP 2022 we Wrocławiu. Znów odbywa się w Rynku, a na ulicach kwestuje ok. 900 wolontariuszy Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

"Kwestujemy każdego roku, czyli przeszło 30 lat" - opisują. - "Tradycja przechodzi z motocyklisty na motocyklistę, z amazonki na amazonkę. Tak to już jest z tym dobrem - mnoży się".

W tym roku we Wrocławiu będzie działać aż 11 sztabów. Wszystkie mają pełne obłożenie wolontariuszy.

- Listę zamknęliśmy dwa tygodnie temu. Z naszego sztabu będzie kwestować 450 osób - mówi "Wyborczej" Rafał Hejna z miejskiego sztabu WOŚP, który będzie działać w Barbarze przy ul. Świdnickiej.

Łącznie we Wrocławiu wyruszy z puszkami ponad tysiąc wolontariuszy.

31. finał WOŚP w Rynku we Wrocławiu. Muzyka, zabytkowe samochody i psy

Tak jak w ostatnich latach, centrum miejskich wydarzeń i koncertów będzie w Rynku. Stanie tam scena, na której o godz. 13 rozpoczną się koncerty.

- Postanowiliśmy, że w tym roku pod względem muzycznym będzie bardziej uniwersalnie - mówi "Wyborczej" Tomasz Lektarski, organizator finału WOŚP we Wrocławiu. - Na finał przychodzi mnóstwo rodzin z dziećmi, więc wzięliśmy je pod uwagę w programie.

Gwiazdą finału w Rynku, która poprowadzi także "światełko do nieba", będzie "Dziubek Band i goście". To projekt, na którego czele stoi Mariusz Dziubek, jeden z najbardziej znanych dyrygentów w Polsce. A po "światełku do nieba" finał będzie kontynuowany w innych miejscach, w tym w Hard Rock Cafe i Starym Klasztorze.

Stary Klasztor zresztą od lat pełni rolę drugiej oficjalnej sceny podczas WOŚP. We Wrocławiu dwudniowy finał rozpocznie się właśnie tam, od koncertów zespołów szantowych, w sobotę 28 stycznia. Natomiast w niedzielę, 29 stycznia wystąpi tym 12 wokalistek z Wrocławia, znanych publiczności z telewizyjnych talent-show, które zmierzą się z repertuarem światowych gwiazd. Od piątku do niedzieli w drugiej sali przy wejściu, jak zazwyczaj, staną wolontariusze z puszkami.

Finał WOŚP we Wrocławiu 2023. Wiosłowanie z Pawłem Rańdą i największe puzzle świata

- Muzyka jest bez wątpienia ważna, w końcu nazwa "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" zobowiązuje. Jednak w Rynku będzie działo się więcej - dodaje Tomasz Lektarski.

Staną tam też przykładowo zabytkowe samochodowy, sprzęt ratowników wodnych, rekonstrukcje sprzętu wojskowego, natomiast na pl. Solnym - wesołe miasteczko z młyńskim kołem.

Związane z finałem WOŚP wydarzenia będą też w innych miejscach, o różnym czasie.

Jako że 29 stycznia jest Międzynarodowym Dniem Puzzli, to przykładowo ich miłośnicy i miłośniczki złożą w Muzeum Narodowym we Wrocławiu największe puzzle świata (liczą aż 60 tys. części). Natomiast w sobotę w Pasażu Grunwaldzkim będzie ogólnopolskie bicie rekordu w wiosłowaniu dla WOŚP, w którym weźmie udział Paweł Rańda, wicemistrz olimpijski, medalista mistrzostw świata i Europy.

Trwają aukcje związane z WOŚP we Wrocławiu

Jak zazwyczaj będzie też kwestował prezydent Jacek Sutryk. Objął honorowy patronat nad finałem WOŚP. Wystawił również trzy przedmioty na aukcje charytatywne: Gitarę Dobrych Relacji, koszulkę na 75-lecie WKS Śląsk Wrocław z nr. 1 i autografami zawodników, a także numer startowy nr 1 na 9. Nocny Wrocław Półmaraton. Zwycięzca tej ostatniej licytacji nie tylko otrzyma wyjątkowy numer, ale też otworzy bieg wraz z gospodarzem miasta.

Wśród innych związanych z Wrocławiem licytacji jest przykładowo wystawiony przez MPK Wrocław dźwig, prywatny pokaz filmowy w kinie DCF, plakat z podpisami noblistek Swiatłany Aleksijewicz i Olgi Tokarczuk czy lot samolotem w okolicach Lubina.