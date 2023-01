Magda pochodzi z Legnicy, przeprowadziła się do Wrocławia, a sylwestra spędziła w okolicznej miejscowości Miękinia. Tej nocy kontakt z kobietą się urwał, bliscy apelują o pomoc.

AKTUALIZACJA: Kobieta została odnaleziona.

Legniczanka w 2020 roku przeprowadziła się do Wrocławia, do swojego partnera. Z informacji opublikowanych na stronie SOS Zaginięcia 40-letnia Magdalena Pasternak w czerwcu wyjechała z mężczyzną w celach zarobkowych najpierw do Belgii, a następnie do Holandii. Tam przebywali do listopada 2022 roku, po czym powrócili do Polski, do Wrocławia.

Magda z Wrocławia zniknęła w sylwestra. Rysopis zaginionej

Ostatni kontakt telefoniczny z kobietą był w nocy z 31 grudnia 2022 roku na 1 stycznia 2023 roku. Według informacji zdobytych przez rodzinę zaginiona sylwestra spędzała razem z partnerem w miejscowości Miękinia, gdzie od jakiegoś czasu prawdopodobnie mieszkali.