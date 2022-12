CZYTAJ: Świąteczne "Pobite bombki" w Legnicy mają zwrócić uwagę na przemoc wobec kobiet

Karolina Kijek: - W tym roku twórcy miejskiej kampanii „Wrocław bez przemocy" podeszli do tematu trochę inaczej. Skupia się na wsparciu dla rodziców i pozytywnym przekazie od dzieci.

Monika Welz: - Chcieliśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na proste komunikaty, które są bardzo ważne, a często w ferworze codzienności i pośpiechu nam, dorosłym, po prostu umykają.

To na przykład "Poradzisz sobie", "Kocham cię", "Jesteś wyjątkowy". Dzieci w kampanii przypominają, że chcą je słyszeć.

- Dzięki takim słowom dziecko czuje się ważne i dostrzeżone - z uwagi na samego siebie, a nie na to, co robi lub nie. To są komunikaty, które nie są "konieczne" czy generowane przez daną sytuację, jak chociażby "Ubierz kurtkę", "Zjedz obiad", "Nie rób tego", "Zrób to".

Tworzą więc także obraz rodzica, dla którego – poza codziennymi zadaniami do wykonania - bardzo ważne jest także samo dziecko i relacja z nim. Dzieci to świetnie wyłapują i czują.

Czy coś szczególnie zwróciło pani uwagę w tych dziecięcych wyznaniach?

- Zastanowiły mnie niektóre komunikaty, które padały podczas warsztatów. Gdy pracowaliśmy nad konkretnymi scenami, dzieci bardzo często mówiły głosem rodziców "Wszystko będzie dobrze".

I jak co to według pani znaczy?

- To, że w ostatnich latach doświadczamy wielu trudnych rzeczywistości, jest dostrzegalne także dla nich. Być może chciałyby więc takie słowa słyszeć częściej. Z pewnością dzieci potrzebują, abyśmy byli gwarantem tego, że "jest dobrze". Oczywiście, nie mamy wpływu na sytuację gospodarczą w Polsce czy to, co się dzieje na świecie. Mamy jednak wpływ na to, jak te rzeczywistości na nas oddziałują, jak je przeżywamy. A nawet kiedy jest źle, to dla dzieci często mocniejsze i ważniejsze jest to, że jesteśmy dla nich, że mamy siebie. Z relacji z nami czerpią siłę i bezpieczeństwo.

Jaki wyglądają prawidłowe relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicem?

- Na zewnątrz mogą wyglądać różnie, bo jesteśmy różni. Z pewnością ważne jest to, aby każdy miał swoją przestrzeń, a także był i czuł się akceptowany czy szanowany. To jest podstawa.

Relacje rodzic-dziecko czy dorosły-dziecko niejako odgórnie charakteryzują się pewną nierównością. Z drugiej strony jest to często nadużywane. Zamiast szukać tego, co nas zbliża i łączy, co jest wspólne, często wykorzystujemy to, że jesteśmy dorośli, mamy wiedzę o wszystkim, co dotyczy dzieci. A one - w naszych oczach - często jeszcze nie mogą wiedzieć, co dla nich dobre. A przecież to dzieci wiedzą o sobie najwięcej!

Za chwilę święta Bożego Narodzenia. To czas, gdy szczególnie łatwo o takie napięcie w relacjach.

- Oczywiście. Mamy swoje oczekiwania, a do tego presję społeczną, jak powinny święta wyglądać. A potem zderzamy się z rzeczywistością, w której nie wszystko idzie po naszej myśli, a dzieci, zamiast elegancko wałkować ciasto na pierniczki, sypią mąką po całej kuchni.

Jeśli my, dorośli, nie mamy "zaopiekowanych", swoich potrzeb i emocji, jeśli nie mamy narzędzi, aby radzić sobie ze stresem, to zwykle "najłatwiej" wyładować nam je na tych bezbronnych i słabszych, czyli dzieciach, osobach starszych, zwierzętach.

Ważne więc, aby zadbać zarówno o swoją kondycję psychiczną, jak o potrzeby, w tym te biologiczne.

Jeśli wiemy, co i w jaki sposób na nas działa, mamy metody, żeby radzić sobie z trudnościami, to wszystkim jest łatwiej. Wtedy ten świąteczny czas będzie mógł faktycznie być czasem bycia bliżej ze sobą. Jeśli nawet nie podołamy i nasze "nerwy" dostaną się dzieciom, to pamiętajmy: my, dorośli, też możemy przeprosić.

A jak możemy rozpoznać, że mogą mieć w domu kłopoty?

- Gdy jesteśmy w przedszkolu czy szkole, to znakiem zapytania jest każda nagła zmiana zachowania dziecka. Przykładowo, kiedyś było ciche, a nagle staje głośne, zwraca na siebie uwagę. Lub wręcz przeciwnie: dawniej było wesołe i żywe, a teraz jest spokojne, przybite, wycofane. Wtedy z pewnością warto poszukać, co się za tym kryje. Jeśli w pracy z dziećmi udaje nam się nawiązywać relacje i dać się poznać jako osoba szczerze zainteresowana nimi, to jest to bardzo dobra baza, aby - kiedy to potrzebne - stać się dla dzieci wsparciem.

Świadomość, co jest przemocą, w Polsce rośnie?

- Bez wątpienia, choć budowanie świata wolnego od przemocy to oczywiście proces. Zapewne wciąż znajdą się osoby, które uważają klapsy za dobre metody wychowawcze, jednak dziś jest ich nieporównywalnie mniej, niż kiedyś. Coraz większa jest świadomość, że nie tędy droga, bo w ten sposób uczymy dzieci, że jest to dobra reakcja w różnych innych sytuacjach.

Jeśli chodzi o temat przemocy, to jako społeczeństwo przechodzimy na "wyższy poziom".

To znaczy?

- Coraz więcej mówi się też o przemocy słownej czy psychicznej. Dotychczas, w debacie społecznej, nie poświęcaliśmy tym aspektom tak dużej uwagi.

Zaczynamy dostrzegać, że komunikacja i sposób, w jaki odnosimy się do siebie, są ważne. Słowa mają znaczenie. Możemy nimi również ranić tak, jak uderzeniem.

Jakie są konsekwencje takiego zranienia?

- Mogą być bardzo poważne. Gdybyśmy w pracy słyszeli komunikaty, że jesteśmy "beznadziejni" czy "nic nie potrafimy", to również trudno byłoby nam mieć obraz siebie jako dobrego pracownika. A relacje z rodzicami i bliskimi są tymi, które nas kształtują, które często przenosimy później na innych.

Dzieci naprawdę słyszą, co do nich mówimy. Te słowa i obraz, jaki tworzą, idą z nimi w życie i w relacje z innymi. A także przekładają się na obraz świata, jaki mają.

Taka świadomość może trochę przestraszyć.

- No tak, bo kto nie powiedział dziecku czegoś, czego potem żałował i tego drugi raz nie zrobił? Ale przecież słów, które dają wsparcie i budują, jest najczęściej więcej. A za nimi często idzie wiele chwil, w których dzieci mogą doświadczyć, że te słowa coś dla nas znaczą. To może być plaster na to, co zranione.

Dlatego w tej kampanii skupiamy się na tym, co budujące i wspierające, a przez swoją prostotę często traktowane jako nieważne. "Jesteś fantastyczny", "Mam dla ciebie czas", "Ufam ci", "Marzę o przytulasie", "Jestem przy tobie" - kto nie chciałby tego usłyszeć od najbliższych? Każdy z nas, nie tylko dzieci, potrzebuje dobrego słowa.

***

