Tylko kilka minut badania i mobilny cytobus powie: "Tak, jesteś zdrowa i ze swoim życiem lecisz dalej"

Wanda Myszczyszyn i Karolina Kamińska z działu profilaktyki i strategii onkologicznej DCOPiH w holu Hali Orbita czekały na każdego zainteresowanego tą tematyką profilaktyki onkologicznej. fot. M. Kozioł/Agencja Wyborcza

Magdalena Olechowska policzyła, że w cytobusie spędziła 8 minut.

- Warunki komfortowe, badanie profesjonalne - ocenia i opowiada, że regularnie korzysta z prywatnej służby zdrowia, ale do przyjazdu na Wejherowską przekonała ją DCOPiH organizujące akcję. - Teraz poczekam cztery tygodnie na wyniki i będę miała z głowy coroczną kontrolę cytologii.

- Wiele pań nawet nie wie, że rozwijają się u nich jakieś zmiany - mówi wychodząca z cytobusa pani Anna. Dla niej profilaktyka jest ważna: - Do takiego gabinetu ginekologicznego na kółkach łatwiej się dostać niż do normalnego. To bardzo dobra i potrzebna akcja.

Profilaktyka nowotworów. "Dobrze poświęcić 10 minut, by potwierdzić: tak, jestem zdrowa"

Cytologia polega na pobraniu z szyjki macicy komórek nabłonka, które po odpowiednim przygotowaniu i zabarwieniu są oceniane pod mikroskopem, zgodnie z europejskimi standardami przez dwóch histopatologów. Zarówno w cytobusie, jak i w gabinetach stacjonarnych panie mają zapewnione maksimum intymności i są otoczone profesjonalną opieką medyczną. To bardzo ważne, bo wiele pań odczuwa dyskomfort przed pobraniem, przed rozebraniem się.

Cytobus przy Hali Orbita nie pojawił się przypadkiem. Centrum Treningowe Spartan zostało partnerem akcji DCOPiH, zachęcając kibiców na swojej stronie internetowej do skorzystania z badań.

Karolina Kamińska i Wanda Myszczyszyn z działu profilaktyki i strategii onkologicznej DCOPiH czekały na każdego zainteresowanego tą tematyką. Każdy mógł otrzymać materiały edukacyjne na temat raka szyjki macicy, samobadania jąder i piersi. Wszystkie chętne osoby otrzymały także bezpłatne testy stanowiące element profilaktyki raka jelita grubego wykrywające krew utajoną do samodzielnego wykonania w domu.

Myszczyszyn: - Profilaktyka może uratować życie. Choroba nowotworowa dotyka każdą rodzinę.

Statystki nie są optymistyczne. Rak szyjki macicy pod względem zachorowalności jest trzecim nowotworem ginekologicznym, a szóstym w ogóle u kobiet. Powód? Brak wiedzy, niechęć do badań, obawa, wstyd. Tymczasem wczesna diagnoza i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia dają niemal stuprocentową gwarancję powrotu do zdrowia.

Cytobus jeździ więc z misją po całym Dolnym Śląsku, docierając do najdalszych miejsc w regionie. Parkował już przy Stadionie Olimpijskim podczas charytatywnej imprezy biegowej czy podczas Kongresu Kobiet w Hali Stulecia. Można było go spotkać m.in. w zoo, pod centrum handlowym Magnolia i Wroclavia, na placu Solnym i Wolności. Był w Głogowie, Świdnicy, Sobótce, w gminie Żukowice, Jordanowie Śląskim, Jerzmanowej, Legnicy czy w Borzygniewie. Pojazd niemal każdego tygodnia odwiedza inne lokalizacje na Dolnym Śląsku, umożliwiając jego mieszkankom skorzystanie z bezpłatnych, ratujących życie badań profilaktycznych.

Profilaktyka onkologiczna, informacje o samobadaniu piersi i jąder. koz

Kamińska: - Na Dolnym Śląsku do akcji włączyło się również wiele firm, które zorganizowały u siebie dzień zdrowia dla swoich pracowników. W cytobusie przebadały się m.in. panie z Viessmana, Whirlpoola czy Hasco-Leku. Firma Raben zaprosiła nas do realizacji warsztatów z nauki samobadania. Takie wsparcie ze strony pracodawców cieszy ogromnie.

Ale nie wszyscy chętnie wchodzą do mobilnego gabinetu ginekologicznego. Panie boją się bólu, odczuwają dyskomfort przed pobraniem, przed rozebraniem się.

Aktorka Małgorzata Socha twarzą kampanii DCOPiH

- Miłość i zdrowie to moim zdaniem dwie najważniejsze wartości, dlatego z pełnym przekonaniem dołączyłam do kampanii DCOPiH - mówi ambasadorka kampanii Małgorzata Socha. - Wierzę, że im więcej osób usłyszy, że dzięki regularnym badaniom mogą wygrać szansę na długie życie, tym chętniej będą się badać i na własnym przykładzie pokazywać, że wcześnie wykryty nowotwór można wyleczyć.

Magdalenie Olechowskiej post o kampanii wyświetlił się na Facebooku, inne panie usłyszały o akcji w radiu, przeczytały w prasie albo dowiedziały się o niej pocztą pantoflową. DCOPiH bardzo zależy, by informacje o badaniu cytologicznym w mobilnym punkcie dotarły do jak największej liczby kobiet w przedziale wieku od 25 do 59 lat.

Paweł Zawadzki, wicedyrektor DCOPiH ds. rozwoju: - Głównym zadaniem cytobusa jest dotarcie z badaniami do mieszkanek naszego województwa, do powiatów i gmin, w których dostęp do gabinetów ginekologicznych jest utrudniony ze względu na odległość, a nierzadko również ograniczenia transportowe. Według danych z NFZ, objęcie populacji przesiewem raka szyjki macicy wynosiło w 2021 roku jedynie 12,81 proc., co oznacza, że spośród 777 259 kobiet kwalifikujących się do badania tylko 99 566 kobiet skorzystało z możliwości ich wykonania. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby poprawić te negatywne statystyki.

Kamińska: - W Polsce są tylko trzy takie cytobusy, dlatego też zaczęły się pojawiać zaproszenia z innych województw. Podróż nim nadal będziemy jednak kontynuować po Dolnym Śląsku, żeby zrealizować potrzeby mieszkanek naszego regionu.

W przypadku wyniku odbiegającego od normy panie informowane są o tym telefonicznie, a następnie umawiane na pogłębioną diagnostykę. Dokładna trasa cytobusa dostępna jest na: www.rakchadzawspak.pl/badania/profilaktyka-raka-szyjki-macicy/

Inicjatorem kampanii społecznej #RakChadzaWspak jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH). Akcja realizowana jest przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.