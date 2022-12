Gala Zwycięzców. Ozdrowieńcy i ich bliscy spotkają się, by celebrować wygraną z rakiem

Gala Zwycięzców. Spotkanie ozdrowieńców we Wrocławiu

Gala Zwycięzców to wyjątkowa okazja do spotkania się osób wyleczonych z choroby nowotworowej i ich rodzin, czasami po wielu latach. Ozdrowieńcy, którzy leczyli się we wrocławskiej klinice, mają szansę porozmawiać z lekarzami prowadzącymi, pielęgniarkami, personelem medycznym, członkami fundacji i wszystkimi osobami, które spotkali w czasie trwania choroby. Pobyt w szpitalu i wspólne przeżywanie choroby dziecka łączy także w przyjaźnie na lata rodziny ozdrowieńców – gala przynosi więc wiele wspomnień, wzruszeń i radości.

– Gala Zwycięzców to wydarzenie dedykowane OnkoMocnym – tak w naszej fundacji nazywamy osoby, które wygrały walkę z nowotworem – mówi Anna Apel, prezes zarządu Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową", ozdrowieniec, członek zarządu PanCare pracującej na rzecz ozdrowieńców. – Chcemy świętować z nimi i ich bliskimi pokonanie choroby, utrzymywać te ważne dla nas relacje, by móc zaoferować im wsparcie po zakończeniu leczenia. Praca na rzecz długofalowej opieki ozdrowieńczej to jeden z filarów strategii naszej fundacji.

Uroczystego otwarcia gali dokonają prof. dr hab. Alicja Chybicka oraz Anna Apel. Gości powita również prof. dr hab. Krzysztof Kałwak, kierownik kliniki Przylądek Nadziei. W programie nie zabraknie rozmów na temat leczenia białaczek i roli przekazywania szpiku kostnego pomiędzy biorcą a dawcą w obrębie rodziny, jak również dawcami niespokrewnionymi.

Rozpoczęcie Gali Zwycięzców o godz. 11.30 w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu.