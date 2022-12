Kryzys humanitarny w Ukrainie. We Wrocławiu zbierane są paczki żywnościowe dla ofiar wojny

CZYTAJ TAKŻE: Pomoc dla Ukraińców we Wrocławiu. Punkty informacyjne, zbiórki, noclegi, opieka dla dzieci [INFORMATOR]

Pomoc dla Ukrainy we Wrocławiu. Na czym polega projekt "HELP UA PACKAGE"?

Projekt "HELP UA PACKAGE" powstał, by pomagać ludności Ukrainy, która w realiach wojny pozostała w strefach frontowych. Do potrzebujących wysyłane są podstawowe artykuły pierwszej potrzeby, przede wszystkim żywność. Tysiące ukraińskich rodzin mają zrujnowane domy. Mieszkańcy stracili dostęp do gazu oraz wody. Muszą gotować przy ognisku lub w specjalnie zbudowanych małych obiektach, w których przygotowywane są proste posiłki dla całego bloku mieszkalnego.

Zestawy żywnościowe są dostarczane do pięciu ukraińskich miejsc, w których dostrzegany jest najwyższy poziom kryzysu humanitarnego: Charkowa, Chersonia, Mikołajowa, Zaporoża i obwodu donieckiego.

W ramach projektu opracowano trzy rodzaje zestawów żywnościowych: dla rodzin, dorosłych i dzieci. Wszystkie zestawy zawierają produkty do kompletnej diety, których wystarcza na około 1,5 tygodnia. Koszt zestawu żywieniowego dla dorosłych to 60 zł, dla dzieci 40 zł, a dla rodziny 100 zł.

Paczki dla Ukraińców. Kim jest organizator projektu "HELP UA PACKAGE"?

Fundacja Ukraina z Wrocławia od pierwszych dni wojny wspiera uchodźców i przesiedleńców z Ukrainy, którzy opuścili swoje domy i wyemigrowali do Polski. To organizacja pozarządowa, która wspiera adaptację i integrację migrantów ze społeczeństwem polskim poprzez realizację działań kulturalnych, informacyjnych i edukacyjnych dla wszystkich cudzoziemców na terenie województwa dolnośląskiego.

Na początku pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, w porozumieniu z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem, Fundacja Ukraina uruchomiła zbiórkę pieniędzy, której celem jest wsparcie i przybliżenie Ukrainy do zwycięstwa.

Od lutego na oficjalnej stronie internetowej Fundacji Ukraina zebrano ponad 6,5 mln zł, które przeznaczono na wsparcie obrony terytorialnej Ukrainy, pomoc humanitarną oraz potrzeby ukraińskich uchodźców.

Zbiórka żywności dla Ukraińców. Sukcesy projektu "HELP UA PACKAGE"

Pierwsze dostawy produktów żywnościowych od Fundacji Ukraina trafiły we wrześniu do mieszkańców niedawno wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej terytoriów, a mianowicie miasta Kupiańsk i wsi Studenok z obwodu charkowskiego.

W ramach projektu w październiku do Charkowa wysłano kolejne 12 palet (114 rodzinnych zestawów żywnościowych, 286 zestawów dla dorosłych i 248 zestawów dla dzieci). Przekazano je rodzinom, które złożyły wnioski o pomoc humanitarną.

24 października w magazynie Fundacji Ukraina przy ul. Tęczowej przy udziale pracowników korporacji Deviniti i wolontariuszy zebrano 400 zestawów żywnościowych, by wysłać je do mieszkańców obwodu donieckiego. I już 8 listopada trzy palety wyjechały do Charkowa (36 zestawów rodzinnych i 114 dorosłych, łączna masa ładunku to 1,4 tony) oraz 14 palet w kierunku Doniecka (112 zestawów rodzinnych, 734 zestawy dla dorosłych i 301 zestawy dziecięcych o łącznej masie 5,8 ton).

Firmy z Polski pomagają Ukraińcom

W ciągu sześciu miesięcy realizacji projektu wspólnie z partnerami Fundacja Ukraina planuje dostarczyć 10 tys. zestawów żywnościowych, które trafią do potrzebujących pomocy ukraińskich rodzin.

Ukraińskim partnerem projektu jest platforma wolontariatu P2P „SpivDia", założona przez Sztab Koordynacyjny ds. Humanitarnych i Społecznych Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Dzięki wsparciu SpivDii pomoc humanitarna jest dystrybuowana w punktach końcowych wśród osób, które złożyły wniosek o zapotrzebowanie na produkty żywnościowe.

Do partnerów logistycznych projektu również dołączył logistyczny punkt przeładunkowy Help Ukraine Center, dzięki któremu ładunek z pomocą humanitarną przyjmowany jest w mieście Chełm (Polska), a następnie dostarczany przez granicę do ukraińskich miast.

Z darowizny pieniężnej w wysokości 80 tys. zł od firmy Deviniti zostały zakupione żywność i materiały opakowaniowe, część pieniędzy również została przeznaczona na wynajem pojazdu do przewozu ładunków.

Do partnerów dołączyła również firma UPM, która przekazała pomoc w wysokości 10 tys. euro i 6 tys. zł. W akcję włączyła się także firma Lhoist, przekazując na cele charytatywne kwotę 1624 euro, a także korporacja finansowa BNY Mellon.

Paczki żywnościowe dla Ukraińców. Jak przyłączyć się do pomocy

Każdy może przystąpić do projektu "HELP UA PACKAGE". Chętni mogą samodzielnie skompletować paczki żywnościowe i dostarczyć je do magazynu Fundacji Ukraina przy ul. Tęczowej 84 A we Wrocławiu lub do punktu recepcyjnego na Dworcu Głównym PKP przy ul. Piłsudskiego 105.

Listę potrzebnych produktów można znaleźć na stronie projektu.

Projekt również można wesprzeć finansowo, np. przekazać środki na konto akcji „SAVE UKRAINE" Fundacji Ukraina z tytułem "HELP UA PACKAGE" lub na zbiórkę na portalu zrzutka.pl.

Organizatorzy projektu są nieskończenie wdzięczni za wsparcie i zaufanie do projektu ze strony polskiego biznesu i apelują do innych przedsiębiorców o przyłączenie się i pozostanie partnerami akcji. Można zaproponować współpracę na swoich warunkach, wypełniając ankietę na stronie projektu lub wysyłając swoją ofertę na adres koordynatora projektu: anastasia.tur@fundacjaukraina.eu.