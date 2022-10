Koncerty, targi mody, festiwal czekolady i mistrzowie saunowania [WEEKEND WE WROCŁAWIU]

Wraz z nimi wystąpi amerykański thrashmetalowy Sacred Reich, założony w 1985 roku przez wokalistę i gitarzystę Phila Rinda. Wydając debiutancką płytę "Ignorance" dwa lata potem, zespół od razu wskoczył do czołówki ciężkiego grania. Świetnie przyjęto drugi album "The American Way", potem były "Independent" i "Heal", a następnie zawieszenie działalności w 2000 roku. Sześć lat później wrócili, ale krążek "Awakening" wydali dopiero w 2019 roku.

Listę niedzielnych gości zamyka pionierska dla sludge metalu grupa Crowbar. Założona została w 1990 roku w Nowym Orleanie z inicjatywy mistrza ciężarowych riffów Kirka Windsteina, któremu zamarzyło się połączenie doomowego ciężaru z ekspresją hard core'a. Wydane w latach 1991-96 albumy Crowbar to dziś klasyka sludge'u. Ciągle tworzą - ich ostatni krążek to "Zero and Below" z marca 2022 roku.

Ul. Góralska 5, godz. 19. Bilety 130-150 zł.

Dolnośląski Festiwal Grozy Horror Day

W programie 8. Dolnośląskiego Festiwalu Grozy znalazło się dziesięć prelekcji, warsztatów i spotkań autorskich, a także "horrorowa" gra terenowa dziejąca się we Wrocławiu. Wśród prowadzących poszczególne wydarzenia będą m.in. pracownicy naukowi zajmujący się historią procesów czarownic, autorzy książek, badacze popkultury, a także cospleyerka.

Festiwal zacznie się w piątek o godz. 18 spotkaniem "Kanibalka czy miła staruszka? Sposoby obrazowania czarownicy w polskich tłumaczeniach i renarracjach baśni o Jasiu i Małgosi, godzinę później Dawid Głownia opowie o "Figurze wiedźmy w światowym kinie".

Sobotnie wydarzenia zaczną się o godz. 11. Tematami poszczególnych spotkań będą m.in. wiedźmy, guślarze i czarodzieje i ich grozotwórcza funkcja w grze "Wiedźmin3: Dziki Gon", porozmawiamy o elementach wczesnonowożytnego wizerunku czarownicy w prozie H.P. Lovecrafta, magicznych ziołach, wiedźmach w kulturze słowiańskiej i polowaniu na czarownice w dawnej Polsce. Będą cosplay dla początkujących i "Słowo horroru", czyli spotkanie autorskie z Arturem Urbanowiczem, wymiana książek i mobilna gra miejska "Kiedy budzą się potwory", która wystartuje o godz. 15.

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego, Rynek 58. Więcej na www.wbp.wroc.pl.

Kupuj Świadomie w Czasoprzestrzeni

Weekendowe wydarzenie to połączone w jedną całość targi mody autorskiej i wzornictwa Fashion Meeting, targi kosmetyków naturalnych i wegańskich Natural Beauty, targi roślin, kwiatów i dekoracji Zielono Mi, festiwal słodkości, kawy i czekolady Słodko Gorzko oraz zlot food trucków i restauracji Dzika Uczta, a także Wrocławskie Targi Plakatu i Ilustracji.

Targi 'Kupuj Świadomie' w Czasoprzestrzeni Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Podczas dwóch dni w Czasoprzestrzeni można będzie kupić unikalne kolekcje od projektantów mody, kosmetyki naturalne z polskich manufaktur, plakaty i grafiki, rośliny, kwiaty i dekoracje do domu. Można też będzie nabyć kawę paloną w lokalnych manufakturach, zjeść czekoladę, ciasta czy dania kuchni chińskiej, wietnamskiej, amerykańskiej, włoskiej, indyjskiej, japońskiej, tureckiej, węgierskiej i bałkańskiej. Godz. 11-18. Wstęp wolny.

Ul. Tramwajowa 1-3.

Visual Concert w Hali Stulecia

Visual Concert to koncert muzyki filmowej. Usłyszymy znane motywy z soundtracków, które zagra blisko 80-osobowa orkiestra symfoniczna CoOperate Orchestra z towarzyszeniem Chóru Akademickiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza pod batutą Adama Domurata. "Star Wars", "Piraci z Karaibów", "Braveheart", "Władca Pierścieni", "James Bond", "The Greatest Showman" czy "Król Lew" - m.in. fragmenty muzyki z tych filmów zabrzmią w piątek w Hali Stulecia. Zaśpiewają Kasia Moś, Krzysztof Iwaneczko i Beata Bielska.

Wystawowa 1. Godz. 19, bilety od 70 zł.

Wystawa w galerii Miejsce Przy Miejscu

Filia Ośrodka Postaw Twórczych zaprasza na wystawę fotografii "Fixation". Jej autorką jest Joanna Pawłowska, absolwentka Wydziału Multimediów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Wystawiała swoje prace m.in. w Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Berlinie, Bratysławie, Ahaus, wykłada na Akademii Fotografii w Krakowie.

W 2019 roku ukazała się jej pierwsza książka fotograficzna "Fixation", której premiera odbyła się na Festiwalu Góry Literatury w Nowej Rudzie w 2020 roku. Zdjęcia w niej zawarte skupiają się na miejscach marginalnych, przestrzeniach drugiej kategorii, rejonach z pozoru martwych. Prezentowane na wystawie fotografie powstawały w latach 2013-2018. Po raz pierwszy zaistniały w albumie "Fixation". Publikacja ta jest częścią prezentowanej ekspozycji, którą we Wrocławiu możemy oglądać od 20 października do 8 grudnia.

Plac Strzelecki 14.

Spektakl "Limbo" w Ośrodku Postaw Twórczych

"Limbo" to dokumentalny projekt teatralny oparty na wywiadach z osobami zażywającymi substancje psychoaktywne. Jego scenicznym efektem jest one-man show, w którym chłopak z Łodzi opowiada nam o swoim świecie, pełnym paradoksów, a wraz z rozwojem opowieści przedstawia społeczność osób zażywających narkotyki. Jest ona środowiskiem pielęgnowania kultury tajemnicy, kręgiem, do którego dostęp mają zaufane osoby. Na scenie pojawi się Sebastian Dela, reżyserem spektaklu jest Jan Łuć.

Sztukę zobaczymy w piątek o godz. 19.30 w OPT, wstęp wolny. Ul. Działkowa 15.

Giełda płyt w CH "Borek"

W piątek i w sobotę organizatorzy Giełdy Płyt Winylowych i CD zapraszają na kolejną odsłonę tego wydarzenia. Odbędzie się w Centrum Handlowym "Borek" w godz. 9-21.

Hallera 52.

WaluśKraksaKryzys w Starym Klasztorze

WaluśKraksaKryzys to 26-latek okrzyknięty gitarowym objawieniem 2019 roku. Publiczność ujmuje szczerością, a śpiewa m.in. o swoich problemach z używkami, nie stroni od polityki.

Pochodzi z podkrakowskiej Skały i ma pełen upadków życiorys, który opisuje w piosenkach. W czerwcu 2019 roku wydał nagrany w domu album "Miły Młody Człowiek", którym ujął publiczność i branżę.

Jest laureatem 50. festiwalu FAMA w Świnoujściu, w Jarocinie zajął I miejsce w Wielkopolskich Rytmach Młodych. Dostał zaproszenie na Spring Break i do Męskie Granie Young Orchestra. Pojawiał się na płycie "Męskie Granie Orkiestra 2020" i na finałowym koncercie tego projektu w Żywcu, nagrał singla z Królem. Album "Atak" wydał w 2021 roku, piosenki na płytę częściowo pisał, gdy pracował przy wypasie owiec w Ojcowskim Parku Narodowym. Zagra w sobotę o godz. 20 w Sali Gotyckiej, bilety 69, 85 zł.

Purkyniego 1.

Sarsa i "Runostany" w Akademii

"Ten album to etap swoistej medytacji w moim rozwoju artystycznym, czyli czas, kiedy postanowiłam skupić się na swoim wnętrzu i na tym, jak ja odczuwam otoczenie, czego potrzebuję. Zmysły i głos wewnętrzny to najlepsze wskazówki w drodze do spełnienia" - tak Sarsa mówi o "Rurostanach", swojej czwartej, wydanej w tym roku płycie. W ramach trasy promującej krążek przyjedzie w sobotę do Wrocławia. Godz. 19.

Grunwaldzka 67.

W DCF-ie

W piątek DCF zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Kobiety, Kino i Wino. Przedpremierowo zobaczymy "Chrzciny", polską komedię o tym, że dla rodziny zrobi się wszystko. W obsadzie są m.in. Katarzyna Figura, Tomasz Schuchardt, Maciej Musiałowski, Michał Żurawski i Tomasz Włosok. Po seansie będzie degustacja win (godz. 19).

W poniedziałek o godz. 20 w kinie zagrają artyści Sceny pod Regałem. Wystąpią z programem "Śladami mistrzów słowa. Najpiękniejsze piosenki polskiej estrady". Poniedziałek to też DKF Centrum i film "Pinokio" w reżyserii Mattea Garrone (godz. 19).

Piłsudskiego 64A.

Nowe miejsce na wystawy - salon Goldenmark

Artysta i podróżnik Alek Slon urodził się w 1975 roku w Warszawie. Tam studiował filozofię, a malarstwo w Rzymie. W swoich pracach wielokrotnie wraca do tego miasta, inspiruje go także Kuba. W kwietniu 2022 roku gościł w Stanach Zjednoczonych, gdzie na zaproszenie Cornell University prowadził warsztaty i zrealizował projekt artystyczny.

Jego prace zebrane na wystawie "Mon Moi" można oglądać w salonie firmy Goldenmark na ulicy Legnickiej, nowym miejscu na kulturalnej mapie Wrocławia, obok centrum handlowego Magnolia Park. Wystawę można oglądać do 10 listopada.

Legnicka 56.

Kapela Ze Wsi Warszawa w Starym Klasztorze

W ubiegły roku muzycy Kapeli ze Wsi Warszawa odebrali nagrodę Fryderyka w kategorii Muzyka Świata za album "Uwodzenie". Ta formacja uważana jest za jeden z towarów eksportowych polskiej sceny muzycznej.

Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Wyborcza.pl

Odważnie łączy folk z nowoczesnymi brzmieniami i muzyką etniczną innych kultur, prezentując to na koncertach od Osaki, Tokio i Tajpej, poprzez Moskwę, Paryż, Lizbonę, Algier, po Nowy Jork, Toronto, Chicago, Seattle, Los Angeles, Vancouver, Adelaide, Melbourne i New Plymouth. W piątek przyjadą w ramach trasy zorganizowanej z okazji 25-lecia istnienia.

Purkyniego 1, godz. 20. Bilety 100, 70 zł.

Sauna WrocLove Festival w Aquaparku

W sobotę i w niedzielę w Aquaparku odbędzie się największa saunowa impreza w Polsce, czyli Sauna WrocLove Festival. Będzie to spotkanie z najlepszymi w kraju saunamistrzami, którzy zaprezentują swoje autorskie ceremonie zapachowe. Więcej informacji znajdziemy na stronie wrocławskiego aquaparku.

Borowska 99.

Before Ambientalny w klubie Formaty

Before Ambientalny 2022 to jednodniowe wydarzenie będące zapowiedzią Festiwalu Ambientalnego, który odbędzie się pod koniec listopada we Wrocławiu. Z tej okazji w sobotę w klubie Formaty wystąpią Nadja, Svarte Greiner oraz Botanica.

Samborska 3-5, godz. 19. Bilety 40, 50 zł.

"Autonomous Zones" w BWA Wrocław Główny

"Autonomous Zones" to międzynarodowa wystawa szkła współczesnego stworzona z okazji 50. rocznicy istnienia międzynarodowego centrum edukacji artystycznej w dziedzinie projektowania szkła, czyli Pilchuck Glass School w Stanach Zjednoczonych. W jej ramach grupa artystów i artystek z dziewięciu krajów przedstawia szkło jako medium problematyzujące współczesność, rozbija stereotypowe myślenie o tym materiale w przestrzeni galerii sztuki i pokazuje, czym według nich są tytułowe strefy autonomiczne. Do tego projektu spośród 181 wybrano tylko 25.

Opowiadają swoimi pracami o tym, jak przestrzeń, czas i społeczność wpływają na procesy twórcze oraz koncepcyjne. Publiczność może przyjrzeć się nowatorskiemu podejściu do szkła twórców ze Stanów Zjednoczonych, Polski, Japonii, Norwegii, Danii, Szwecji, Korei Południowej, Anglii i Szkocji i poznać historię Pilchuck Glass School. Ekspozycja została podzielona: są na niej prace reprezentujące nowy formalizm i zorientowane na proces, jak również podejmujące tematy m.in. kryzysu ekologicznego i seksualności.

Piłsudskiego 105.

Taneczny spektakl "Unbody" w Sali Czerwonej NFM

Hertz Haus to zespół założony w 2018 roku. Artystki tworzą własną estetykę, korzystając z tańca współczesnego, fizycznego, a także z improwizacji i działań performatywnych, dążą do stworzenia własnego języka ruchu. Obecną siedzibą grupy jest Zakład Kulturalny w Gdańsku, powstały z inicjatywy jego właścicielki, Natalii Murawskiej. Jest miejscem realizacji projektów artystycznych z różnych dziedzin sztuki. W 2019 roku tancerki założyły stowarzyszenie Córy Kultury, którego misją jest przybliżanie myśli tanecznej wielu odbiorcom, tworzenie repertuaru oraz programu artystyczno-edukacyjnego.

Ich spektakl "Unbody" jest studium ciała, rozłożeniem go na czynniki pierwsze, dekonstrukcją i sprawdzeniem, co ta zmiana daje.

Plac Wolności 1, piątek, godz. 20. Bilety od 20 do 55 zł.

Musical "Żyję!" Teatru AST

"Żyję!" to zaproszenie do fantazyjnego świata, w którym fakty splatają się z tym, co kompletnie zmyślone, w którym nie wiadomo, co dzieje się naprawdę, a co jest zwidem po podaniu mocnych leków. Ofra Haza w 1983 roku zajmuje drugie miejsce na Eurowizji w Monachium. Jest u szczytu sławy, najwięksi artyści tego czasu proponują jej wspólne nagrania, z Hollywood płyną kontrakty na milionowe kwoty. Nagle wszystko się odwraca - choroba zabiera głos, plany, a dziś pamięć o niej. Ofra Haza umarła na AIDS w roku 2000 i - jeśli wierzyć wyobraźni twórców spektaklu - trafiła do nieba, gdzie panuje wieczna Eurowizja i bardzo osobliwe zasady zwłaszcza na bramce. Spektakl można oglądać od piątku (godz. 18) w Teatrze AST na Scenie im. Tadeusza Różewicza.

Braniborska 59.

"Ballady i romanse" we Wrocławskim Teatrze Pantomimy

"Ballady i romanse" to teatralna realizacja Mickiewiczowskich ballad w konwencji pantomimy zespołowej i próba przeniesienia ich na język teatru ruchu. Trzech reżyserów – Olga Grzelak, Błażej Peszek i Piotr Soroka – przygotuje po jednej części przedstawienia, co pozwoli na prezentację różnorodnych sposobów odczytania i przeniesienia na scenę idei romantycznych. W spektaklu usłyszymy muzykę na żywo w wykonaniu wrocławskich muzyków Magdy Pasierskiej i Szymona Tomczyka.

Spektakl można oglądać od piątku do niedzieli we Wrocławskim Teatrze Pantomimy, al. Dębowa 16.

Dead Kennedys w klubie A2

Dead Kennedys to amerykański zespół grający hardcore punka powstały w czerwcu 1978 roku w San Francisco. Został założony m.in. przez gitarzystę East Bay Raya, wokalistę Jello Biafrę i basistę Klausa Flouride’a. W tym składzie zarejestrowali swoje pierwsze nagrania, debiutancki koncert już w lipcu 1978 roku. Występowali po klubach, a w 1979 roku wydali pierwszy singel "California Über Alles". Pod koniec 1980 roku wydali debiutancki album "Fresh Fruit for Rotting Vegetables". Kolejne płyty - album "Plastic Surgery Disasters" z 1982, "Frankenchrist" z 1985 i "Bedtime for Democracy" z 1986 - wprowadziły ich na stałe do historii muzyki. Mimo tego, że byli rozpędzeni i sporo koncertowali, w roku wydania tego ostatniego krążka zdecydowali się zakończyć swoją działalność.

W 2001 roku, po wygranym procesie sądowym z Biafrą, dotyczącym honorariów i praw do nagrań zespołu, pozostali członkowie grupy wznowili działalność. Wokalistę zastąpił Brandon Cruz i zespół zawitał m.in. do Polski. W 2003 roku frontmanem został Jeff Penalty.

Teraz ten jeden z najważniejszych przedstawicieli amerykańskiej sceny punkrockowej przyjeżdża do Wrocławia, aby świętować 40-lecie wydania debiutanckiej płyty "Fresh Fruit For Rotting Vegetables". W poniedziałek na scenie pojawią się East Bay Ray, Klaus Flouride, perkusista D.H. Peligro i wokalista Skip.

Ul. Góralska 5a, godz. 20, bilety 150 zł.

Balet z Gruzji w Hali Stulecia

W Australii uznano Narodowy Balet Gruzji Sukhishvili za ósmy cud świata, a "New York Post" pisał o nich, że to "sama doskonałość, lot nie taniec, sztorm na scenie". Zespół założyli w 1945 roku Iliko Sukhishvili i Nino Rimishvili, ale teraz skład występuje pod nazwiskiem tylko pierwszego z nich. W poniedziałek pojawią się we Wrocławiu: w Hali Stulecia wystąpi około stu tancerzy i orkiestra, a o skali widowiska niech świadczy to, że używa się w nim 2500 kostiumów. Program bazuje na tradycyjnych tańcach, ale w nowych układach, które zanurzone są w folku i połączone ze współczesnymi krokami. Godz. 19, bilety od 125 zł.

Wystawowa 1.