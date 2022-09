Nagroda "Wyborczej" WARTO 2022. Kto zwyciężył w tym roku? [SYLWETKI LAUREATÓW]

WARTO 2022. W sztukach wizualnych zwycięża artysta z Ukrainy

Jurij Biłej, urodzony w 1988 roku w Użgorodzie w Ukrainie artysta wizualny i kurator, absolwent Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych, który od 2015 roku mieszka i pracuje we Wrocławiu - to tegoroczny zwycięzca w kategorii sztuki wizualne. Jest współzałożycielem galerii Detenpyla, Open Group i skupiającej mieszkających w Polsce zagranicznych artystów i artystki ZA*Grupy. Współprowadzi też niezależną przestrzeń Nowy Złoty. Zaangażował się w kryzys na granicy polsko-białoruskiej. W roku 2021 miał indywidualną wystawę w Galerii Labirynt w Lublinie, został też nominowany do najważniejszej ukraińskiej nagrody dla młodych artystów, czyli PinchukArtPrize.

Jurim Biley

Prócz laureata nominowani byli twórca rzeźb i instalacji Paweł Czekański, malarz Wiktor Gałka, fotografka i pisarka Agata Kalinowska, malarka Iza Opiełka oraz działające w Oleśnicy miejsce aktywności artystycznej i edukacyjnej Forma Otwarta.

Wybrali ich zasiadający w kapitule: Karolina Jaklewicz, Joanna Stembalska, Piotr Stasiowski, Karolina Freino i Kuba Żary.

WARTO 2022. Filmowa nagroda za krótkometrażowe fabuły

W kategorii film nagrodzono Martynę Majewską. To reżyserka teatralna i filmowa, artystka wizualna, która w Capitolu wyreżyserowała oszałamiające wizualnie sztuki, choćby spektakl "Alicja". Jej filmowy debiut, krótki metraż "Maria nie żyje", zrealizowany w Studio Munka (w ubiegłym roku nominowany do nagrody WARTO) zdobył od chwili zaistnienia mnóstwo nagród i znalazł się w selekcji festiwali filmowych.

Martyna Majewska

W tym roku nominowano ją za reżyserię krótkometrażowych fabuł z aktorami Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy. To "Jeziorko" i "Do you want me to push you", dowody ogromnego talentu, wszechstronności i niesamowitej wyobraźni Majewskiej. Artystka swobodnie maluje nowe światy, przebijając balon powagi i świetnie prowadząc aktorów, często tych wrocławskich i dolnośląskich.

Prócz niej w tej kategorii nominowani byli montażysta filmów fabularnych, dokumentalnych, teledysków i reklam Nikodem Chabior oraz reżyserka autorskich filmów animowanych Karolina Kajetanowicz. Wybrała ich kapituła, w skład której weszli: Wiesław Saniewski, Magda Podsiadły, Adam Kruk, Jan Pelczar i Piotr Czerkawski.

WARTO 2022. W teatrze zwycięża aktor i autor libretta

Laureatem nagrody teatralnej został Adam Stoyanov. Jury nominowało go za niezwykły performance w monodramie "W tłumaczeniu", który zrealizowany został we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Wrocławskim Teatrem Współczesnym. Spektakl ten, w roku świętowania setnej rocznicy urodzin Tadeusza Różewicza, przedstawił jedną z najbardziej oryginalnych, odkrywczych, inspirujących i poruszających interpretacji poezji mistrza. Stoyanov jest też autorem libretta do "Opery dla Głuchych" w polskim języku migowym oraz laureatem nagrody publiczności i zdobywcą I miejsca na Festiwalu Poezji Miganej w Krakowie w 2014 roku, a także autorem ponad 20 utworów poezji miganej.

Adam Stoyanov

Jury, czyli Katarzyna Mikołajewska, Dagmara Chojnacka, Małgorzata Wieliczko, Mirosław Kocur i Henryk Mazurkiewicz, nominowało też studenta Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu Wojciecha Parszewskiego, Miłosza Pietruskiego z Wrocławskiego Teatru Współczesnego, Alberta Pyśka z Teatru Capitol oraz kompozytora muzyki teatralnej i aranżera Dawida Majewskiego.

WARTO 2022. Nagrodę wygrywa muzyczna podróż do lat 60.

W kategorii muzyka "za bardzo klimatyczną i bardzo prawdziwą podróż do ery dzieci-kwiatów" nagrodzony został zespół Daffodil Pill. Gitarzysta Dawid Stawiarz, perkusista Adam Chmura, śpiewający klawiszowiec Filip Dudek i basista Mateusz Wróblewski grają razem od końca 2020 roku. Poznali się poprzez ogłoszenie, które ten pierwszy zamieścił w sieci. Sięgają do klasycznych brzmień z lat 60. i 70., co sprawdza się szczególnie w graniu na żywo. Całość podkreślają strojami z epoki, a pierwszą EP-kę wydali na kasecie magnetofonowej. Pojawili się na kilku festiwalach, przygotowują się do wydania płyty. "Daffodil Pill to zespół psychodeliczno-surf-rockowy, który łączy proste, wpadające w ucho melodie z progresywnymi przebiegami rytmicznymi" - piszą o sobie.

Prócz nich w gronie nominowanych znaleźli się zespół Tantfreaky za płytę "Theory Of Love", grupy Easy Dose i Kołdra oraz Marek Niedzielski za album "Aby do wiosny". Wybrała ich kapituła, którą tworzyli: Kama Węcka, Marta Wróbel, Piotra Bartyś, Marcin Bors i Rafał Zieliński.

WARTO 2022. Poetycka książka warta nagrody

W kategorii literatura nominacje przyznało jury, w którym zasiedli Marcin Kurek, Ewa Malec i Aleksander Trojanowski. Nominowali oni Michała Krawczyka za poetycki tom "Ekspansja ech" oraz Szymona Birę, który finalnie zdobył tegoroczną nagrodę.

Szymon Bira

Bira pochodzi z Bytomia, obecnie mieszka we Wrocławiu i pracuje w dziale promocji Narodowego Forum Muzyki. Jest autorem książek poetyckich "Światło umieranie", "Podręcznik królowej" i "3,5". Nominowany został za książkę "1,1" (wydawnictwo Convivo). Za nią został też w tym roku nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia.