WARTO 2022. Po raz 14. nagrodzimy najlepszych młodych wrocławskich twórców. Kto wygra? [LISTA NOMINOWANYCH]

WARTO 2021. Laureaci Nagrody Kulturalnej "Gazety Wyborczej Wrocław" - uzasadnienia jurorów

WARTO ma też integrować środowiska twórcze miasta. Nominacje i sama gala to okazja do poznania się plastyków z filmowcami czy muzykami, a literatów z ludźmi teatru.

Wyróżnienia wręczamy w pięciu kategoriach: film, literatura, muzyka, sztuki wizualne i teatr. O tym, kto w każdej z nich zdobędzie 10 tys. zł i statuetkę, zdecydują kapituły, do których tradycyjnie zaprosiliśmy znanych artystów, naukowców, dziennikarzy i recenzentów. Partnerem nagrody jest Miasto Wrocław.

Gala rozdania nagród odbędzie się we wtorek, 27 września, w przestrzeniach Concordia Design. Będzie transmitowana w internecie.

Poniżej prezentujemy sylwetki artystów nominowanych we wszystkich pięciu kategoriach.

WARTO 2022. Kategoria: sztuki wizualne

Nominowanych wybrało jury w składzie: Karolina Jaklewicz, Joanna Stembalska, Piotr Stasiowski, Karolina Freino i Kuba Żary.

Warto 2022. Nominacja w kategorii sztuki wizualne: Jurij Biley Mat. J. Bileya

Jurij Biley

Urodzony w 1988 roku w Użgorodzie w Ukrainie artysta wizualny i kurator. Ukończył studia na Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2015 roku mieszka i pracuje we Wrocławiu. Współzałożyciel galerii Detenpyla, Open Group i skupiającej mieszkających w Polsce zagranicznych artystów i artystek ZA*Grupy, współprowadzący niezależną przestrzeń Nowy Złoty. Rok 2021 był dla niego szczególnie aktywny, zarówno na polu artystycznym, jak i kuratorskim (m.in. indywidualna wystawa w Galerii Labirynt w Lublinie czy zaangażowanie w kryzys na granicy polsko-białoruskiej). Został też nominowany do najważniejszej ukraińskiej nagrody dla młodych artystów, czyli PinchukArtPrize.

Warto 2022. Nominacja w kategorii sztuki wizualne: Paweł Czekański Mat. P. Czekańskiego

Paweł Czekański

Studiował na wydziale malarstwa i rzeźby ASP we Wrocławiu, tu mieszka i pracuje. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, autor wielu wystaw indywidualnych. Znany jest z form rzeźbiarskich wykonanych tradycyjnymi metodami (żeliwo, stal, marmur), ale w realizacjach sięga po inne media, m.in. fotografię i instalację. Cechą charakterystyczną jego sztuki jest wyrażona w ironicznej formie refleksja nad problemami współczesnego świata. W 2021 roku podjął temat kryzysu klimatycznego i odpowiedzialności ludzi za kolejne pokolenia. Przygotował dwie indywidualne wystawy "Let the world burn" (Galeria Aneks GSW, Opole) i "Let it burn" (Browar Mieszczański, Wrocław).

Warto 2022. Nominacja w kategorii sztuki wizualne: Forma Otwarta w Oleśnicy Forma Otwarta

Forma Otwarta w Oleśnicy

W 2021 roku Aleksandra Wałaszek, Sam Stevens, Marcin Mrowicki i Enrique Sancho Pereg stworzyli w Oleśnicy miejsce aktywności artystycznej i edukacyjnej Forma Otwarta. Urzeczywistnia ono ideę aktywnego współkształtowania rzeczywistości fizycznej i społecznej, wytwarzania środowiska sprzyjającego tworzeniu się relacji i przestrzeni harmonijnego współistnienia przyrody i człowieka. To otwarta dla wszystkich galeria, ośrodek rezydencyjny, warsztatowy, edukacyjny i coworkingowy. Skutecznie przezwycięża współczesne ciążenie ku centrom na rzecz działania lokalnego, ale niestroniącego od globalnej perspektywy.

Warto 2022. Nominacja w kategorii sztuki wizualne: Wiktor Gałka Mat. W. Gałki

Wiktor Gałka

Absolwent malarstwa ASP we Wrocławiu. Mieszka i tworzy we Wrocławiu. Artysta w swojej twórczości bada związek wątków transhumanistycznych z queerem oraz gender studies - przekraczania granic ciała, wieku i płci, redefiniuje społeczne i kulturowe paradygmaty. Poprzez malarstwo próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest definicja człowieka w społeczeństwie przyszłości, w którym umysł może zostać skopiowany, a ciało zastąpione innym, w pełni syntetycznym, uwolnionym od binarności płci. Za swój cykl malarski otrzymał Nagrodę Rektora i tytuł Najlepszy Dyplom Roku ASP we Wrocławiu za rok 2021.

Warto 2022. Nominacja w kategorii sztuki wizualne: Agata Kalinowska Alicja Kielan

Agata Kalinowska

Pochodząca z Wrocławia fotografka i pisarka. Zajmują ją przede wszystkim witalne i marginalne społeczności, doświadczenia prekariatu oraz queerowa ekspresja. Jej prace były pokazywane zarówno w Polsce i za granicą. We wrześniu 2021 roku nakładem BWA Wrocław ukazała się "Yaga", jej pierwsza książka fotograficzna powstała we współpracy z Łukaszem Rusznicą. To rzecz o idei emancypacji kobiet społecznie wykluczonych, niewygodnych dla systemu. Zebrała znakomite recenzje i nagrody, została m.in. wyróżniona w konkursie Fotograficznej Publikacji Roku za odważne podsumowanie dziesięcioletniej pracy nad nieobecną dotąd w szerszym obiegu osobistą, queerową opowieścią.

Warto 2022. Nominacja w kategorii sztuki wizualne: Iza Opiełka Mat. I. Opiełki

Iza Opiełka

Malarka, absolwentka ASP we Wrocławiu, gdzie mieszka i tworzy. Współzałożycielka i kuratorka Galerii JEST, grupy prowadzącej artist-run space i naświetlającej działalność młodych twórców. Zajmuje się malarstwem abstrakcyjnym inspirowanym kodami wizualnymi właściwymi dla komunikacji elektronicznej. Tworząc sięga po strzępy obrazów znanych z serwisów społecznościowych, popkultury i internetowego folkloru. Przenosi je na papierowe szablony, które stają się bazą dla olejnych i akrylowych płócien. Sprawia to, że obrazy Opiełki są precyzyjne w swej konstrukcji, a przy tym ekspresyjne i pełne energii.

WARTO 2022. Kategoria: muzyka

Oto, kogo nominowało jury, które w tym roku tworzą Kamila Węcka, Marta Wróbel, Marcin Bors, Piotr Bartyś i Rafał Zieliński.

Warto 2022. Nominacje w kategorii muzyka. Na górze: zespół Easy, Marek Niedzielski, zespół Kołdra. Na dole: zespół Daffodil Pill, zespół Tantfreaky Mat. artystów

Zespół Kołdra

Mieszają jazz, bluesa, funky, swing, fusion, r'n'b, latino, reggae i hip-hop, za brzmienie odpowiedzialne są m.in. skrzypce i głos Agnieszki Frączyk. Kołdra to też gitarzysta Jakub Chrobak, basista Piotr Gil, klawiszowiec Michał Olejnik i perkusista Michał Małkowicz. Muzyka jest u nich tłem dla humorystycznych, pisanych "korpomową", tekstów o życiu w korporacji. Śpiewają o dedlajnach, brejnstormach, asapach i rekrutacji. - Gramy korpop. Prawie wszyscy pracujemy w IT. W wielu utworach ocieramy o branżowy kabaret.

Pierwszy koncert zagrali w grudniu 2021 roku. W sieci debiutowali singlem "Refaktorka", znaleźli się też w II etapie Konkursu Aktorskiej Interpretacji Piosenki 42. PPA. Nominowani zostali za stylowe połączenia muzyczne i pełne dystansu teksty.

Zespół Daffodil Pill

Gitarzysta Dawid Stawiarz, perkusista Adam Chmura, śpiewający klawiszowiec Filip Dudek i basista Mateusz Wróblewski grają razem od końca 2020 roku. Piszą o sobie: "Daffodil Pill to zespół psychodeliczno-surf-rockowy, który łączy proste, wpadające w ucho melodie z progresywnymi przebiegami rytmicznymi".

Sięgają do klasycznych brzmień z lat 60. i 70., co sprawdza się szczególnie w graniu na żywo. Całość podkreślają strojami z epoki, a pierwszą epkę wydali na kasecie magnetofonowej. Pojawili się na kilku festiwalach, przygotowują się do wydania płyty.

Nominację uzyskali za bardzo klimatyczną i bardzo prawdziwą muzyczną podróż do ery "dzieci-kwiatów"

Zespół Easy Dose

Skład założyli w czerwcu 2020 roku gitarzysta i wokalista Michał Pankowski, gitarzysta Robert Kompanowski i odpowiedzialny za skrecze Kuba Kaczor. Miesiąc później wrzucili do sieci utwór "Lana". Wkrótce dołączyli do nich basista i saksofonista Kacper Mikołajuk i wokalistka Anna Nguyen.

Stawiają na lekkie, bezpretensjonalne granie bazujące na fuzji muzyki elektronicznej i gitarowej. Jest w tym coś z funku, popu, tanecznego house'u, bujającego trip hop i blues-rockowych zagrywek gitarowych. Wszystko "kleją" syntezatory, sample i dwa wokale. Stworzyli własny cykl koncertów Easy Dose Live Session - zagrali na Nocnym Targu, w Nietocie i w Łączniku.

Kapituła doceniła ich eklektyzm i bardzo melodyjne, pełne energii kompozycje.

Marek Niedzielski

Perkusista, który m.in w rockowym People Of The Haze, z krakowskim projektem Gypsy and the Acid Quee. Do solowego projektu zaprosił znanego m.in. z zespołu EABS basistę Pawła Stachowiaka i gitarzystę Fryderyka Szulgita. Skład ma na koncie m.in. zagrany w marcu 2021 roku i transmitowany online koncert w trójkowym studiu im. A. Osieckiej.

W 2020 roku wygrali konkurs, który organizowała wytwórnia Azymut. Dzięki temu wydali album "Aby do wiosny", za który nominowani są do nagrody WARTO. Płyta to 13 kompozycji, w których energetyczne popowe rytmy krzyżują się z indie-rockowymi gitarami, mocno podkreślonymi partiami basu i ciekawymi harmoniami.

Zespół Tantfreaky

Wokalistka Karolina Lipska, multiinstrumentalista Wojtek Konopko, saksofonista, Kacper Mikołajuk, basista Janusz Lizon i perkusista Marcin Urszulak - to skład kolorowego, energetycznego Tantfreaky. Zaczynali w 2019 roku, w następnym umieścili w sieci pierwsze utwory. W ich kompozycjach pobrzmiewa world music, soul, hip-hop, elektronika i pop. Splata się to w szamańską, plemienną muzykę przepuszczoną przez współczesne zdobycze techniki. - Mówimy, że jesteśmy neohipisami, gramy psycho-soul czy jungle-elektro-jazz.

Nominowani są za album "Theory Of Love". Premierę miał 28 sierpnia, to wydawnictwo interaktywne, a muzyka (nie tylko ona) zamieszczona jest na pendrivie. Promują go na koncertach, na których rozdają publiczności owoce i pozytywną energię. - Chcemy pokazać innym, że mogą być kim tylko zechcą i czerpać z tego radość.

WARTO 2022. Kategoria: teatr

Nominowanych wybrało jury w składzie: Katarzyna Mikołajewska, Dagmara Chojnacka, Małgorzata Wieliczko, Mirosław Kocur i Henryk Mazurkiewicz.

Warto 2022. Nominacja w kategorii teatr: Wojciech Parszewski Studio Naturalne Portrety

Wojciech Parszewski

Student Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Stworzył świetne role w obsypanych nagrodami przedstawieniach dyplomowych: "Pomiłości. Przeraźliwie zabawnych i kiczowatych historiach" wyreżyserowanych przez Agatę Kucińską i w "Złych zabawach" Dudy Paivy, legendarnego twórcy teatru lalek.

Nominację otrzymuje za odwagę podejmowania trudnych tematów w bardzo osobistych, autorskich spektaklach. O swojej sztuce "Spektakl może zostać przerwany" mówi, że jest on próbą "znormalizowania tematu padaczki i próbą wprowadzenia jej do mainstreamu".

Warto 2022. Nominacja w kategorii teatr: Miłosz Pietruski Katarzyna Pietruska

Miłosz Pietruski

W zespole Wrocławskiego Teatru Współczesnego pracuje od 2019 roku i w każdej kolejnej kreacji zaskakuje. Jego role znacząco podnoszą jakość spektakli, a obecność Pietruskiego w obsadzie to gwarancja aktorskiej jakości.

Otrzymuje nominację za rewelacyjne role z 2021 roku. W "Tirzie" Pawła Miśkiewicza zagrał Choukriego. W "Rzeźni numer pięć" Marcina Libera wyróżnił się nawet w scenach, w których liczna obsada wciela się w tę samą postać - zmultiplikowaną wersję autora powieści, Kurta Vonneguta.

Warto 2022. Nominacja w kategorii teatr: Albert Pyśk Magdalne Franczuk

Albert Pyśk

Aktor Teatru Muzycznego Capitol. Nominację dostał za kreatywny udział (aktorski, autorski i kompozytorski) w odważnych, niezależnych projektach, które w 2021 roku weszły do stałych repertuarów teatrów, czyli "Mury krzyczą albo uliczna śpiewka" w reż. Magdaleny Drab oraz „Kobieta i życie" w reż. Piotra Łukaszczyka. W obu stworzył nietuzinkowe kreacje aktorskie. W "Murach" jest też autorem muzyki i współautorem scenariusza, a w "Kobiecie i życiu" współautorem muzyki (razem z Filipem Zawadą).

Warto 2022. Nominacja w kategorii teatr: Adam Stoyanov Filip Wierzbicki

Adam Stoyanov

Nominacja za niezwykły performance w monodramie "W tłumaczeniu" zrealizowanym według we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej i Zamek Ujazdowski i Wrocławskim Teatrem Współczesnym. Spektakl ten, w roku świętowania setnej rocznicy urodzin Tadeusza Różewicza, przedstawił jedną z najbardziej oryginalnych, odkrywczych, inspirujących i poruszających interpretacji poezji mistrza.

Stoyanov jest też autorem libretta do "Opery dla Głuchych" w Polskim Języku Migowym oraz laureatem nagrody publiczności i zdobywcą I miejsca na Festiwalu Poezji Miganej w Krakowie w 2014 roku. Jest autorem ponad 20 utworów poezji miganej.

Warto 2022. Nominacja w kategorii teatr: Dawid Majewski Karolina Świątek

Dawid Majewski

Jest kompozytorem, aranżerem i sound desingerem, tworzy oprawy muzyczne do dzieł teatralnych, do filmów, gier i aplikacji. Wrocławska publiczność mogła poznać już jego kompozycje w spektaklach "Yemaya, Królowa Mórz" i "Plama" we Wrocławskim Teatrze Lalek oraz "BATORY_trans" we Wrocławskim Teatrze Pantomimy. W 2021 roku w teatralnych brzmieniach wyróżniły się kompozycje Majewskiego do musicalu "Alicja" w teatrze Capitol.

WARTO 2022. Kategoria: film

Oto nominacje jury, w którym zasiedli Wiesław Saniewski, Magda Podsiadły, Adam Kruk, Jan Pelczar i Piotr Czerkawski.

Warto 2022. Nominacja w kategorii film: Nikodem Chabior Mat. N. Chabiora

Nikodem Chabior

Montażysta filmów fabularnych, dokumentalnych, teledysków i reklam. Należy do najbardziej rozchwytywanych montażystów w Polsce. Robi to mądrze, z sercem, a reżyserzy i widzowie wiele już zyskali na jego wyborach, które świadczą także o duszy prawdziwego kinomana. Autor montażu wielu filmów pełnometrażowych, ale też teledyskowych, gdzie ma na koncie prace dla takich artystów jak Radiohead, Brodka, Dorota Masłowska, Tymek czy Pezet. Nominowany za montaż "Boga Internetów" Joanny Satanowskiej, "Airborne" Andrzeja Jobczyka i "The Hero" Mileny Dutkowskiej.

Warto 2022. Nominacja w kategorii film: Karolina Kajetanowicz Mateusz Małek

Karolina Kajetanowicz

Reżyserka autorskich filmów animowanych. Od 2018 roku współpracuje z łódzkim studiem Yellow Tapir Films, z którym współtworzyła "Skafander Klingerta", "Insekt" i "We Have One Heart".

Nominację dostała za film "Zieleń". Znalazł się on w selekcji licznych festiwali na całym świecie zdobywając m.in. wyróżnienie na Krakowskim Festiwalu Filmowym, w Bukareszcie na Festiwalu Animacji Anim-Est i Specjalną Nagrodę im. Jamie Bolio na Kaboom w Holandii. Film jest rygorystyczny formalnie, zaangażowany politycznie (to właściwie proekologiczny apel), a jednocześnie przyjemnie kojący, pozostawiający widza z poczuciem błogości i odprężenia.

'Alicji w krainie czarów' w Teatrze Capitol. Na zdjęciu Martyna Majewska Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Martyna Majewska

Reżyserka teatralna i filmowa, artystka wizualna. W Capitolu wyreżyserowała oszałamiające wizualnie sztuki, jak choćby "Alicja". Jej filmowy debiut, krótki metraż "Maria nie żyje" zrealizowany w Studio Munka (w ubiegłym roku nominowany do nagrody Warto) zdobył od chwili zaistnienia mnóstwo nagród i znalazł się w selekcji festiwali filmowych.

Tegoroczna nominacja jest za reżyserię krótkometrażowych fabuł z aktorami Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy. To "Jeziorko" i "Do you want me to push you", dowody ogromnego talentu, wszechstronności i niesamowitej wyobraźni Majewskiej. Swobodnie maluje nowe światy potrafiąc przebijać balon powagi i świetnie prowadząc aktorów, często tych wrocławskich i dolnośląskich.

WARTO 2022. Kategoria: literatura

Marcin Kurek, Ewa Malec, Aleksander Trojanowski - to skład jury, które w tym roku przyznało nominacje w tej kategorii.

Warto 2022. Nominacja w kategorii literatura: Szymona Bira Mat. S. Biry

Szymon Bira

Pochodzi z Bytomia, obecnie mieszka we Wrocławiu i pracuje w dziale promocji Narodowego Forum Muzyki. Autor książek poetyckich "Światło umieranie", "Podręcznik królowej" i "3,5". Nominowany za wydaną przez wydawnictwo Convivo książkę "1,1", w której daje o sobie znać bardzo sprawna lakoniczność poetycka. Za nią został też w tym roku nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia.

Warto 2022. Nominacja w kategorii literatura: Michał Krawczyk Mat. M. Krawczyka

Michał Krawczyk

Absolwent filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, mieszka w Jeleniej Górze. Publikował m.in. w "Akcencie", "Kontencie", "Odrze" i "Twórczości". Laureat III nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. S. Grochowiaka i II nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. R. Wojaczka w 2020 roku i nagrody Ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego "Autoportret Jesienny" 2019. Nominowany jest za tom "Ekspansja ech" (wyd. Instytut Mikołowski), za który otrzymał też nominację do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii debiut roku oraz zdobył wyróżnienie w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy roku.