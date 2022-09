Robo Challenge 2022. Konkurs na jak najlepsze wykorzystanie możliwości robotów

Konkurs Robo Challenge 2021 fot. materiały prasowe

Tu celem zespołów jest jak najlepsze wykorzystanie możliwości robotów, a nie ich budowanie. Rozwiązania będzie można oglądać na żywo. W programie jest 18 konkurencji, m.in. paletyzacja, obróbka powierzchni, spawanie czy tzw. bliźniak cyfrowy, czyli wirtualne odwzorowanie wszystkich elementów środowiska produkcyjnego.

– Każdy zespół losuje sekwencję 10 zadań. Szacujemy, że stopień ich trudności jest bardzo podobny. Problemy nie są ukryte, wskazujemy je wcześniej – wyjaśnia przedstawiciel organizatora.

Zespoły dostaną 40 minut na jedno zadanie. Wyniki będą aktualizowane na bieżąco, więc można się spodziewać emocji.

Dla osób zawodowo związanych z robotyką wydarzenie we Wrocławskim Centrum Konferencyjnym (przy Hali Stulecia) to na pewno gratka.

– Na miejscu będzie 18 działających aplikacji zrobotyzowanych – podkreśla Maciej Ratajczak.

Zauważa, że tak duży zestaw w jednym miejscu i czasie rzadko się zdarza. Dlatego Robo Challenge to okazja, by przyjrzeć się robotom, zadać pytania, zobaczyć na żywo, jak przebiegają zautomatyzowane procesy.



Ale może to być interesujące doświadczenie właściwie dla każdego, kto interesuje się nauką i technologią. Takie roboty na co dzień działają w zamkniętych fabrykach, tak po prostu nie można zobaczyć ich przy pracy. Tu wystarczy kilkadziesiąt minut, by niemal dotknąć nowoczesnej automatyki przemysłowej.

Dodajmy, że Robo Challenge to pierwsze w Polsce profesjonalne zawody w programowaniu robotów oraz tworzeniu stanowisk zrobotyzowanych. W tym roku odbędzie się druga edycja wydarzenia.

Robo Challenge 2022. Praktycy o robotach

Oprócz konkursu będzie też konferencja – dwudniowa. O czym opowiedzą eksperci? Między innymi o przyszłości robotów przemysłowych, o tym, jak wykorzystywać autonomiczne mobilne roboty w wewnętrznej logistyce, jak się przymierzyć do zakupu robota, i o tym, które obszary w firmie najbardziej opłaca się zrobotyzować.

Finałowy akord konferencji to debata Jutronautów. Temat: „Jak znaleźć pracę, która ma sens?". Robotyka to dziedzina z przyszłością, ale na pewno pojawią się też inne pomysły. Jest pole do popisu – według raportu Dell Technologies oraz Institute for the Future aż 85 proc. zawodów, które będziemy wykonywać w 2030 r., jeszcze nie istnieje.

Kim są jutronauci?

– dr Justyna Pokojska – adiunktka na Wydziale Socjologii UW. Koordynatorka programu „Jobs and Skills for the Future" w DELab Uniwersytetu Warszawskiego. Dwukrotna stypendystka ministra nauki i szkolnictwa wyższego;

– Bartłomiej Brach – antropolog, który na co dzień bada sens pracy. Prowadzi badania kultury organizacji: analizuje znaczenia, jakie ludzie nadają swojej pracy i firmom, które ich zatrudniają;

– Jędrzej Kowalczyk – prezes zarządu Fanuc Polska, firmy, z którą jest związany przeszło 10 lat.

Debatę poprowadzi Aleksandra Sobczak, wicenaczelna „Wyborczej".

Zachęcamy do udziału na żywo. Kto nie będzie miał możliwości do nas dołączyć, może obejrzeć debatę na Facebooku. Debata Jutronautów rozpocznie się w czwartek 22 września o godz. 13.30.

Robo Challenge 2022 odbędzie się 21–22 września we Wrocławskim Centrum Konferencyjnym, przy Hali Stulecia. Zawody każdego dnia startują od godz. 9, a konferencja – od godz. 11. Wstęp na całe wydarzenie, łącznie z konferencją i debatą, jest bezpłatny. Wystarczy się zarejestrować. Można to zrobić poprzez stronę organizatora.

