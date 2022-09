Zaginiona Kateryna Diadiowa - pytania, na które policja nie odpowiada

Martwią się o córkę, dlatego poprosili o pomoc w nagłośnieniu sprawy. Nie czują bowiem, że policja działa. Próbowaliśmy ustalić, co funkcjonariusze robią w tej sprawie. Chcieliśmy wyjaśnić, dlaczego na wrocławskim komisariacie przy Ślężnej policja przyjęła zgłoszenie dopiero po 8 godzinach.

Dział prasowy wrocławskiej komendy oburzył się, że sugerujemy czytelnikom, "że funkcjonariusze nie zainteresowali się losem zaginionej, a czynności podjęli dopiero po upływie kilku godzin".

Opisuje, że po zgłoszeniu telefonicznym przez rodzinę policjanci niezwłocznie pojechali na miejsce i wykonali od razu sprawdzenia miejsc, gdzie nastolatka widziana była po raz ostatni. Tyle że o tym, iż policjanci przyjechali na miejsce po zawiadomieniu przez rodziców numeru 112, napisaliśmy w naszym tekście. Tak jak o tym, że policjanci szukali Kateryny w okolicy. Ale nie znaleźli.

W sprawie tekstu o zaginionej Katerynie Diadiowej policja wydała oświadczenie fot. archiwum rodzinne (1), screen z maila od wrocławskiej policji (2)

Ale przed publikacją tekstu zadaliśmy wrocławskiej policji konkretne pytania. Oto one:

Na jakim etapie jest sprawa zaginionej Kateryny Diadiowej?

Co udało się policji zrobić w tej sprawie?

Czy zabezpieczono monitoring? Z jakich miejsc? Czy rodzice widzieli już ten monitoring? Ile czasu minęło od zaginięcia do jego zabezpieczenia (proszę o daty)?

Czy policja współpracuje ze służbami z innych krajów w tej sprawie? Czy w sprawę zaangażowany jest Interpol?

O której godzinie przyjęto na komisariacie przy ul. Ślężnej (Komisariat Wrocław-Krzyki) zgłoszenie o zaginięciu 16-latki?

Ile razy wcześniej rodzice byli na tym komisariacie, próbując zgłosić zaginięcie?

Czy na wrocławskich komisariatach są formularze przetłumaczone na język ukraiński? Czy policja dysponuje tłumaczem, który pomaga w kontaktach z niemówiącymi po polsku obywatelami Ukrainy, którzy przychodzą na komisariaty ze swoimi sprawami?

Czy to prawda, że zgłaszający musi przyjść ze swoim tłumaczem? Jeśli tak, to dlaczego policja w mieście, w którym obecnie 1/4 to uchodźcy z Ukrainy, nie dysponuje tłumaczem z językiem ukraińskim? Jeśli nie, to dlaczego rodzice Kateryny zostali kilkukrotnie odesłani z komisariatu przy Ślężnej, a zgłoszenie przyjęto dopiero, gdy przyszli z osobą mówiącą po polsku?

Oficer prasowy wrocławskiej policji odpowiedział na te pytanie DWOMA ZDANIAMI. Tzw. okrągłymi, czyli niemającymi właściwie żadnej treści. Ale mimo to zacytowaliśmy je w tekście: "W związku z Pani pytaniami informuję, że policja prowadzi intensywne i wieloobszarowe czynności poszukiwawcze w tej sprawie. Jednak z uwagi na ich niejawny charakter więcej informacji przekazać nie możemy".

Zaginięcie Kateryny Diadiowej. Policja wciąż nie odnosi się do zarzutu odsyłania rodziców

Ponieważ biuro prasowe wrocławskiej policji w pierwszym mailu nie odpowiedziało na zarzuty, w drugim mailu poprosiliśmy o odpowiedź chociaż na pytania ogólne: o formularze w języku ukraińskim i to, czy policja dysponuje tłumaczem. Poprosiliśmy też o odniesienie się chociaż do zarzutów rodziców o późnym przyjęciu zgłoszenia i kilkakrotnym ich odesłaniu z komisariatu po swojego tłumacza.

Wskazaliśmy też, że podanie godziny przyjęcia zgłoszenia nie jest informacją, która mogłaby zaszkodzić śledztwu.

Oficer prasowy odpowiedział równie ogólnikowo: "Sprawą poszukiwań 16-latki wrocławscy policjanci zajęli się niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jej zaginięciu. Funkcjonariusze prowadzili i nadal prowadzą intensywne oraz wieloobszarowe czynności poszukiwawcze, w tym także te obejmujące swoim charakterem współpracę międzynarodową".

I dalej: "W celu kompleksowej obsługi osób nieporozumiewających się biegle naszym językiem ojczystym w każdej z jednostek policji znajdują się różnego rodzaju formularze, które to przetłumaczone zostały przez biegłych tłumaczy, w tym również na język ukraiński. Dyżurni przyjmujący interesantów posiadają listę tłumaczy, z którymi kontaktują się telefonicznie i zwracają z prośbą o współpracę w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba".

Dopiero po naszej publikacji policja w swoim oświadczeniu informuje, czego wcześniej zrobić nie chciała, zasłaniając się dobrem śledztwa: "W momencie, kiedy 16-latka nie wracała przez kilka godzin do domu, członkowie rodziny zdecydowali się przyjść do jednostki policji, aby złożyć oficjalne zawiadomienie o zaginięciu. Dyżurny, widząc istniejącą barierę językową, szybko wdrożył standardową w tego typu przypadkach procedurę. Chcąc przyśpieszyć wykonanie czynności, zapytał więc, czy zgłaszający zaginięcie ob. Ukrainy znają osobę władającą zarówno językiem ukraińskim, jak i językiem polskim i mogliby z nią przyjść".

I dalej wrocławska komenda nie odnosi się do zarzutu, że rodziców odesłano kilkukrotnie z kwitkiem.

W oświadczeniu czytamy też: "Przyjęcie zawiadomienia o zaginięciu jest czynnością formalną, ale z punktu widzenia skuteczności działań poszukiwawczych najistotniejsze są właśnie same poszukiwania realizowane w ciągu kilku pierwszych godzin. Policjanci udzielili pomocy rodzinie już w chwili powzięcia informacji o zaginięciu mimo występującej bariery językowej i kontynuowali swoje działania".

Z tym można się zgodzić, tyle że policja, nie odpowiadając na nasze pytania oraz rodziców Kateryny, wolała się zasłonić "niejawnym charakterem" i podać ogólniki, niż pokazać, co konkretnie zrobiła.

Zaginięcie Kateryny Diadiowej. Policja przyznaje: Mamy tłumaczy, ale nie zawsze

W oświadczeniu czytamy dalej: "Gdy nie ma takiej możliwości, to w celu kompleksowej obsługi osób nieporozumiewających się biegle naszym językiem ojczystym, w każdej z jednostek policji znajdują się różnego rodzaju formularze. Są one przetłumaczone przez biegłych tłumaczy, w tym również na język ukraiński. Dyżurni przyjmujący interesantów posiadają listę tłumaczy [napisaliśmy to w tekście], z którymi kontaktują się telefonicznie i zwracają z prośbą o współpracę w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba. Nie są to jednak osoby zobowiązane do udzielenia pomocy i mają też prawo odmówić świadczenia takiej usługi w danym czasie. Dlatego też zawsze, gdy tylko jest taka możliwość, aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania, najpierw podejmowana jest próba skorzystania z pomocy osoby znającej biegle dany język. Tak było też w tym przypadku i zawiadomienie zostało przyjęte, jak tylko było to możliwe".

Czy to nie jest kuriozum, że wrocławska policja w sytuacji, gdy polską granicę w momencie powstawania tekstu przekroczyło prawie 6 mln uchodźców z Ukrainy (9 września straż graniczna informowała już o ponad 6,1 mln), a we Wrocławiu ich liczebność trzeba już liczyć w setkach tysięcy, dysponuje tylko tłumaczami, którzy mogą odmówić pomocy, i odsyła potrzebujących ludzi po swoich?

"Nie zmienia to faktu, że od czasu pierwszego zgłoszenia telefonicznego policjanci prewencji i służb kryminalnych stale prowadzili czynności poszukiwacze" - wciąż żadnych konkretów.

"Nadmienić należy, że po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie do Wrocławia przyjechało wielu ob. Ukrainy i obecnie mieszka lub przebywa czasowo ich ponad 200 tys. Duża część z nich zna język polski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację".

Czyli jeśli znasz język polski, to możesz liczyć, że policja szybko przyjmie zgłoszenie. Jeśli nie, to szukaj sobie tłumacza.

Brak tłumaczy nie jest problemem jedynie wrocławskiego komisariatu. O czym w naszym tekście przypomniała działaczka fundacji La Strada, podpowiadając, że problem ten można by rozwiązać systemowo. Ale policji, jak widać, wystarczy lista tłumaczy, na której niekoniecznie znajdą takiego, który będzie dostępny akurat wtedy, gdy ktoś potrzebuje pomocy.

W swoim oświadczeniu wrocławska policja nie wyjaśnia też, dlaczego rodzice musieli częściowo sami wypełnić formularz, którego w ogóle nie powinni dostać do rąk i który w rzeczywistości powinien na podstawie uzyskanych od nich informacji wypełnić policjant.

Panie Komendancie Miejski Policji we Wrocławiu, jeśli biuro prasowe wrocławskiej policja ma poczucie krzywdy po tekście, który ukazuje bezradność rodziców Kateryny wobec braku informacji ze strony policji, którą Pan kieruje, to może powinno zacząć odpowiadać na pytania.

Zaginiona Kateryna Diadiowa fot. archiwum rodzinne

Kateryna Diadiowa - rysopis i kogo powiadomić

Rysopis zaginionej Kateryny Diadiowej:

Wzrost 175 cm

Oczy jasne, niebieskozielone

Włosy ciemnobrązowe

Szczupła budowa ciała.

W dniu zaginięcia była ubrana w koszulę w zieloną kratę, białe tenisówki oraz czarne krótkie spodenki. Posiada przy sobie czarną materiałową torbę. Znaki szczególne: aparat ortodontyczny na zębach oraz niewielka blizna pod lewym okiem.

Informacje w sprawie zaginięcia Kateryny Diadiowej zbiera Komisariat Policji Wrocław-Krzyki, tel. +4847 87 11 600, +48478711603. Informacje można też przekazywać fundacji Itaka pod numerem 116 000 lub mailem: itaka@zaginieni.pl.