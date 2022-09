- Wiele samorządów oferuje dopłaty do procedury in vitro, tworzy Rady Kobiet, wspiera organizacje pozarządowe - wymieniała Zofia Szozda, pomysłodawczyni akcji i członkini zarządu OSK. - Chcemy się dowiedzieć, co jeszcze robicie i jakie świetne inicjatywy podejmujecie na rzecz kobiet.

W piątek 9 września do samorządów w całej Polsce zostały wysłane ankiety, w których do 23 września będą mogły opisać swoje działania na rzecz równouprawnienia. Chodzi zarówno o symboliczne gesty, jak powstanie ulicy Praw Kobiet, jak i te wymierne, jak choćby program wspierający kobiety na rynku pracy. Na podstawie wyników ankiet kapituła wyłoni te samorządy, które stanowią przykład zaangażowania w sprawy równościowe.

CZYTAJ: Nie odpuszczam, bo nie osiągnęłyśmy naszych celów. Jeśli się poddamy, to nasze prawa będą dalej ograniczane

Wrocław. "Różowe skrzyneczki" i edukacja seksualna w szkołach

O to, jak radzi sobie z nimi miasto Wrocław, "Wyborcza" zapytała Adriannę Klimaszewską, wrocławską działaczkę społeczną, która decyzją Wrocławskiej Rady Kobiet została wyróżniona tytułem Wrocławianki Roku 2021 w kategorii "działalność równościowa".

REKLAMA

Taką zajmuje się zresztą od lat. Przykładowo, to ona zapoczątkowała we Wrocławiu trzy lata temu akcję wieszania "różowych skrzyneczek".

Wrocławianki Roku 2021 - wystawa. Na zdjęciu Adrianna Klimaszewska Fot. Fot . Krzysztof Cwik / Agencja Wyborcza.pl

Teraz takie schowki z darmowymi artykułami higienicznymi, potrzebnymi podczas menstruacji, znajdziemy w bardzo wielu miejscach publicznych.

CZYTAJ TEŻ: Wrocławianki stawiają skrzynki z darmowymi podpaskami i tamponami dla potrzebujących kobiet

- Idea "różowych skrzyneczek" zmieniła wiele i jestem z tego dumna. Wrocław to dziś miasto, w którym bezpłatne podpaski są coraz bardziej dostępne, szczególnie w szkołach - mówi Adrianna Klimaszewska. - Co ważne, także w tych szkołach wrocławianie i wrocławianki będą się teraz uczyć o równości podczas zajęć edukacji seksualnej. To wielki sukces lokalnych organizacji pozarządowych, ale także mieszkanek i mieszkańców Wrocławia.

REKLAMA

Klimaszewska wymienia różne ważne projekty, które są realizowane we Wrocławiu (choć podkreśla, że jest ich wciąż za mało). To przykładowo dofinansowanie do procedury in vitro, bezpłatne szczepienia HPV dla nastolatek i nastolatków czy debaty o menstruacji i menopauzie, które w Dzień Kobiet organizuje Wrocławska Rada Kobiet.

Samorządy przyjazne kobietom. Adrianna Klimaszewska: "Takie akty mają moc"

Dla niej jednak symbolem zmian, które dzieją się na rzecz równości w naszym mieście, jest wprowadzenie zasady dążenia do zachowania proporcji płci w nazewnictwie nowych ulic, placów, skwerów.

CZYTAJ TEŻ: Nie chcę, żebyście mówili dziewczynkom: "nie wypada tak pyskować", "powinnaś się więcej uśmiechać"

REKLAMA

- We Wrocławiu jest około 600 obiektów, których nazwy pochodzą od nazwisk, a mniej niż 10 proc. z nich patronują kobiety. To zaburza rzeczywistość, fałszuje historię, potęguje nierówności - podkreśla działaczka społeczna. - Stąd dążenie do odwrócenia tej sytuacji: nowym ulicom coraz częściej matronują kobiety. To ważna inicjatywa jednej z radnych miejskich, Jolanty Niezgodzkiej. Takie akty mają moc: zmieniają na lepsze naszą wspólną, publiczną przestrzeń, którą przecież, obok mężczyzn, tworzyły i tworzą kobiety.

Ta równość w przestrzeni publicznej musi mieć jednak także inną, praktyczną formę.

- Chodzi o doświetlenie podwórek, monitoring oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i dostępności - wymienia. - To podstawa do tego, byśmy mogły i mogli poczuć się we Wrocławiu równe i równi: bez względu na płeć, wiek, to czy mamy jakąś niepełnosprawność.

Klimaszewska podkreśla, że o "miasto dostępne musimy jednak walczyć wspólnie".

- Mocno wierzę w to, że jeśli walkę o równość wszyscy potraktujemy poważnie, będzie nam się w naszym mieście żyło lepiej - podsumowuje. - Równość naprawdę da się robić, a mądry samorząd ma obowiązek podążać za zmianami społecznymi, legitymizować je i być inspiracją dla kolejnych.