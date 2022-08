Kustom Konwent w Browarze Mieszczańskim. Święto fanów aut i motocykli [ZDJĘCIA]

36 ZDJĘĆ

Kustom Konwent to imprezaadresowanej do pasjonatów motoryzacji, i to szczególnie tej podrasowanej, ulepszonej. Na miejscu m.in. kilkadziesiąt pojazdów, w tym auta i motory, blisko 50 wystawców z różnych branż, konkursy oraz food trucki oferujące m.in. żeberka, burgery i dania wege. Konwent potrwa do niedzieli w Browarze Mieszczańskim przy ul. Hubskiej. Bilety kosztują od 30 do 60 zł. (Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl)