Policja odmówiła interwencji, gdy pies Aksel cierpiał i konał. Bo..."od tego są organizacje"

- Mogę dać. Nie ma problemu.

- On jest stary, już 18 lat ma.

- To może go trzeba uśpić, jak w takim stanie jest? On się męczy...

- Nie ma takiej możliwości - ucina rozmowę właścicielka.

Głuche telefony i brak instrukcji

Justyna chciała pomóc Akslowi, ale nie wiedziała jak. Pisała i dzwoniła do Ekostraży i prozwierzęcych fundacji z regionu, ale większość nie odpowiadała. Pomogła jej dopiero wolontariuszka Elwira z Fundacji Lex Nova.

- Wytłumaczyła mi, że powinnam zgłosić sprawę na policję. Wcześniej nie wiedziałam, że to w ogóle możliwe. Gdybym wiedziała, może udałoby się pomóc wcześniej - martwi się Justyna.

Do komisariatu policji w Jelczu-Laskowicach pojechała od razu po pracy, ale jak wspomina, policjant nie za bardzo wiedział, co powinien zrobić.

- Był taki obojętny, bez empatii. Nawet o nic nie pytał. Nie przejął się, a przecież pokazywałam zdjęcia! Usłyszałam, że są organizacje, które powinny się tym zająć - opowiada kobieta.

Funkcjonariusz powiedział jednak, że patrol sprawdzi, co dzieje się z Akslem. Tylko że dopiero, kiedy na posterunek wróci auto. Jak dowiadujemy się później, w piątek wieczorem służby z tą sprawą nic nie zrobiły.

Miała być interwencja, nie przyjęto zgłoszenia

W tym samym czasie to Justyna próbowała znaleźć dodatkową pomoc. Nadal przed oczami miała Aksla, którego właścicielka musiała wnieść do domu ze spaceru. Już w czwartek nie mógł chodzić.

- Zastanawiałam się, co mogę zrobić więcej. Policjant mówił, że może powinnam napisać do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, ale przecież był piątek i urzędnicy wtedy nie pracują. Znowu nikt by nie odpowiedział - opowiada Justyna.

Kilka dni później starsza aspirant Wioletta Polerowicz poinformowała "Wyborczą", że w komisariacie nie ma notatki urzędowej lub przyjętego zawiadomienia o przestępstwie z piątku wieczorem.

Interwencja. Policjanci ponownie nie wiedzą, jak reagować

Następnego dnia Justyna, wychodząc z mieszkania, zauważyła pod blokiem policję. Od razu zadzwoniła do Elwiry z Fundacji Lex Nova i podeszła do funkcjonariuszy. Zapytali, czy to ona zadzwoniła rano ze zgłoszeniem. Bo ktoś poinformował służby o "złym wyglądzie psów przy ul. Techników".

- Nie wiem, kto powiadomił policję. Może któryś z sąsiadów. Dwa dni wcześniej rozmawiałam pod blokiem i mieszkańcy to słyszeli. Oczywiście nikt nie zareagował ani wtedy, ani długo długo wcześniej, ale może z czasem zrozumieli, że nie wolno milczeć - zastanawia się Justyna.

Kobieta opowiedziała funkcjonariuszom o całej sprawie i wspomniała o wolontariuszce, która pomagała zareagować i nadal szuka dla psa pomocy. Policjanci zapytali, czy mogą się z nią skontaktować, bo sami nie do końca wiedzieli, co zrobić. Elwira przyjechała na miejsce tak szybko, jak to było możliwe.

- Jak weszłam do mieszkania, zobaczyłam psa w takim stanie, w jakim w życiu jeszcze nie widziałam. On gnił żywcem, oczy miał zaklejone ropą. Leżał zakołtuniony na stercie ubrań. Nie reagował na bodźce, na światło, na głos - wspomina Elwira.

Brak reakcji służb, milczenie sąsiadów

Wolontariuszka z funkcjonariuszami wynieśli Aksla do samochodu i zawieźli go do lecznicy. Tam zapadła decyzja o uśpieniu. Pies był nie do odratowania. Nawet zastrzyk potrzebny do wykonania eutanazji był wyzwaniem - miał tak zapadnięte żyły, że musiał dostać go w serce.

- Gdy wyprowadzałam tego psa z bloku, każdy miał coś do powiedzenia. "To był piękny pies", "Co ona z nim zrobiła". Wcześniej nie reagował nikt. Gdyby było inaczej, Aksel nie musiałby umierać w ten sposób - mówi Elwira.

Kiedy policja odbierała Aksla właścicielce, kobieta utrzymywała, że nigdy nie robiła psu krzywdy. Nigdy go przecież nie biła. Aktywiści przestrzegają: "Znęcanie nie zawsze oznacza bicie", co gwarantuje zwierzętom ustawa o ochronie zwierząt.

- Przestępstwem znęcania się jest również trzymanie go w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, w tym także w nadmiernym brudzie, w niewłaściwym pomieszczeniu czy też właśnie w stanie nieleczonej choroby. Popełnienie takiego przestępstwa zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat, przy czym odpowiedzialność karna może zostać zaostrzona, jeśli okazałoby się, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem. W takich sprawach sąd może również orzec wobec sprawcy zakaz posiadania zwierząt - tłumaczy adwokat dr Michał Rządkowski.

Działają organizacje, bo reakcji służb brak

Tuż po przyjeździe Elwiry na miejsce policja wystawiła "oświadczenie o zrzeczeniu się prawa własności zwierzęcia". Tym sposobem zakończyli swoje działania, przerzucając odpowiedzialność za zwierzę na Fundację Ochrony Zwierząt i Środowiska "Lex Nova".

- To nie tak powinno wyglądać. W ten sam weekend, już po eutanazji Aksla, złożyłam wniosek o sekcję zwłok psa, na co policja poprosiła nas, żebyśmy przetrzymali ciało do poniedziałku. To przecież dowód w sprawie! Już potem największym problemem było to, kto zapłaci za chłodnię - opowiada prezes fundacji Izabela Kadłucka.

Kilka dni później wolontariuszom udało się odebrać tej samej właścicielce drugiego psa i żółwia. Służby w tej sprawie nie podjęły żadnej reakcji. Po tygodniu fundacja znowu musiała interweniować dwa bloki dalej, gdzie inni mieszkańcy osiedla również nie leczyli swoich psów - samca z zaawansowaną chorobą skóry oraz sunię z wiszącym guzem pod ogonem, czerwonymi powiekami, zmianami skórnymi i poprzerastanymi pazurami. Fundacja "Lex Nova" zobligowała właścicieli do wizyty u weterynarza. Za leczenie zapłaci fundacja, a na jej wniosek również gmina.

Trwa zbiórka na obsługę prawną sprawy Aksla

Akslowi nie zdążyli pomóc: "Ten pies był martwy za życia, nie udało się" - piszą i ogłaszają zbiórkę pieniędzy na obsługę prawną sprawy przeciw właścicielce zwierzaka. Chcą przede wszystkim sprawiedliwości i zmiany postaw - nie tylko biernych obserwatorów, ale przede wszystkim instytucji, które powinny reagować.

- Fundacja nieustannie ma do czynienia z nieleczeniem psów. Mam wrażenie, że tego, że jest to przestępstwo, nie rozumieją nawet organy ścigania. Ostatnio prokuratura w Strzelinie umorzyła postępowanie w sprawie suczki, która nie była leczona od 2 lat. Miała guza o wielkości 10 na 10 cm na brzuchu i przerzuty na organy wewnętrzne. Sąd utrzymał to umorzenie w mocy, pomimo, że biegły z zakresu medycyny weterynaryjnej jednoznacznie stwierdził, że nieleczenie suczki było błędem i spowodowało przerzuty i konieczność eutanazji psa - dodaje prezes "Lex Nova".

Darowizny można wpłacać pod tym linkiem. Część dochodu ze zbiórki zostanie przeznaczona na pomoc odebranym niedawno zwierzętom w Jelczu-Laskowicach - trzem psom i żółwiowi.