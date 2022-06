Już od niedzieli 12 czerwca pasażerowie będą mogli skorzystać z pociągu Kolei Dolnośląskich z Wrocławia do Kobierzyc, Sobótki i Świdnicy. Na razie na wyremontowanej trasie będzie osiem kursów dziennie w każdą stronę, a od września ich liczba zwiększy się do jedenastu.

Trasa z Wrocławia do Sobótki i Świdnicy była nieczynna dla przewozów pasażerskich od 22 lat, a linią jeździły tylko pociągi towarowe. To druga w ostatnim czasie trasa, po linii z Wrocławia-Sołtysowic do Jelcza-Miłoszyc.