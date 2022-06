Kiedy 14 marca 2014 roku Katarzyna Łuczak czekała na grupę, by rozpocząć zajęcia, dzieci przybiegły do szkoły i powiedziały, co się stało. Michała Wawrzyniaka, porażonego prądem w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pogotowie lotnicze zabrało do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Michał grał na trąbce w szkolnym big-bandzie, występował w Sali Koncertowej im. Jana Kaczmarka, w Filharmonii Wrocławskiej oraz w Bibliotece Polskiej i Szkole Polskiej w Paryżu. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Kochał sport. Przez wiele lat trenował taekwondo, biegał, jeździł na rowerze i snowboardzie. Uwielbiał pływać - był ratownikiem WOPR.

- Uczyłam Michała przez siedem lat kształcenia słuchu w szkole muzycznej. Był wrażliwy i niezwykle opiekuńczy w stosunku do zwierząt i dzieci - wspomina Katarzyna Łuczak.

Wszystko przerwał wypadek. Na skutek doznanych urazów u Michała doszło do porażenia czterokończynowego, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego mózgu i afazji. W szpitalu spędził cztery miesiące, a później rozpoczęła się rehabilitacja prowadzona przez wielu specjalistów.

W grudniu 2014 roku na rzecz rehabilitacji Michała Wawrzyniaka zorganizowano pierwszy koncert w Synagodze Pod Białym Bocianem. Zagrał m.in. Leszek Możdżer. Po dwóch latach powtórzono koncert.

Płyta to kolejna firma wsparcia leczenia młodego wrocławskiego trębacza. - Gdy robi się coś z serca, pociąga się za sobą innych. Rehabilitacja jest bardzo kosztowna, a rodzina nie ma sił, by zabiegać o pieniądze, ponieważ codzienną walkę toczy w domu - mówi inicjatorka akcji, Katarzyna Łuczak. Rodzice do dziś opiekują się nim sami. Michał ćwiczy sześć dni w tygodniu pod opieką wyspecjalizowanych rehabilitantów neurologicznych.

Justyna Szafran: Jestem winna to światu i swojemu sumieniu

"Mnóstwo ludzi się skrzyknęło i powstała płyta. Po to, żeby Michałowi żyło się choć trochę lepiej" napisał w dzień premiery płyty jej współtwórca, Konrad Imiela, dyrektor artystyczny teatru Capitol.

Aktorka i wokalistka Justyna Szafran ani przez moment nie zastanawiała się, czy przyłączyć się do projektu. - Jestem bardzo dumna z tego, że mogę wspierać takie szczytne cele. Uważam, że talent dostałam jako wielki dar. Staram się więc wspierać różne akcje, ponieważ jestem winna to światu i swojemu sumieniu - podkreśla Justyna Szafran. - Jeśli w jakimś procencie mogę wesprzeć powrót Michała do zdrowia, nie wyobrażam sobie zrobić inaczej - dodaje.

Wykonała utwór "Wiatr multiinstrumentalista". - Mój utwór jest o ciszy i ta cisza w nim wybrzmiewa. Jest też o muzyce i o tym, że przyroda jest muzyką. Skłania do uwagi na świat i przyrodę, by w niej znaleźć muzykę. To zainspirowało mnie do tego, żeby znaleźć muzykę w swoim sercu.

Całe wydawnictwo promował utwór "A Ty jak na imię masz", zaśpiewany wraz z dziećmi przez Mateusza Damięckiego.

- Kilkanaście piosenek wykonanych w bardzo profesjonalny sposób i wiele godzin składających się na ponad rok pracy to dar serca i artystycznej duszy. To hołd dla chłopaka, który całe swoje życie poświęcał muzyce, jaka grała mu w duszy - zapewnia aktor.

Płyta 'Śpiewamy dla Michała' Fot. Mat. prasowe

"Los i bieg zdarzeń zrzucił Michała w przepaść"

Piosenki nagrano w różnych porach roku, w Warszawie i we Wrocławiu, w różnych studiach nagraniowych. Ich teksty powstały w ciągu kilku dni.

Kolega Michała ze szkolnej ławki, Grzegorz Rdzak, napisał muzykę. W dzień premiery płyty na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych wspominał: "Michał jest moim ziomkiem ze szkoły. Poznaliśmy się jako dzieciaki w podstawówce i uczyliśmy się razem do końca liceum. Wspólne wyjazdy z big bandem, stanie na bramie, skakanie przez mur i te wszystkie rzeczy, które na Łowieckiej robiło się razem bez patrzenia, z której jesteś klasy i jakie masz adidasy. Kiedy myśleliśmy, że już jesteśmy dorośli i nic nas nie powstrzyma przed lotem w kosmos chociażby zdarzyło się niespodziewane. Los i bieg zdarzeń zrzucił Michała w przepaść na oczach nas wszystkich. Po prostu wypadek. Wypadek, po którym Michał potrzebuje całodobowej opieki i kosztownej rehabilitacji".

Solo na trąbce w piosenkach zagrał Jakub Waszczeniuk - pierwszy trębacz w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Wydawcą płyty jest Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne. Powstawanie płyty można było śledzić w mediach społecznościowych.

"Śpiewamy dla Michała". Gdzie można kupić płytę

Płytę można nabyć osobiście lub drogą wysyłkową w Dolnośląskim Towarzystwie Muzycznym. Przy odbiorze osobistym jest w cenie 40 zł. Z wysyłką kosztuje 57,20 zł.

Dane do płatności:

Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne

ul. Maślicka 8a

54-107 Wrocław

Nr konta Bankowego: 66 1600 1462 1021 4380 9000 0003

W tytule przelewu: "Gramy dla Michała"

Kwota: 40 zł - odbiór osobisty

Kwota: 57,20 zł - z wysyłką

Wysyłka będzie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania płatności na konto oraz danych wysyłkowych na adres mailowy biuro@dtm.org.pl.

Wkrótce płytę będzie można kupić także przez internet.