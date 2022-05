Transport kolejowy ma coraz ważniejsze znaczenie środowiskowe. Unia Europejska uznaje w kolejnych dokumentach i programach, że transport kolejowy jako najbardziej ekologiczny środek transportu jest kluczowy dla spełnienia celów klimatycznych UE – neutralności klimatycznej do 2050 r. i ograniczenia emisji o 55 proc. do 2030 r.

Mimo wielu deklaracji o roli transportu kolejowego, w Polsce nadal inwestycyjny priorytet mają drogi, a fundusze na kolej nadal nie są adekwatne do roli, którą mogłaby pełnić. Przez lata w Polsce nie powstawały nowe trasy kolejowe, ograniczano się głównie do remontów istniejącej sieci.

Kolej na Dolnym Śląsku

To, że kolej pasażerska może być dobrą alternatywą dla samochodu, widać na Dolnym Śląsku. W regionie pociągi, zwłaszcza do Wrocławia, są pełne pasażerów. Do tego potrzebne były jednak liczne inwestycje w tabor i infrastrukturę kolejową, zwłaszcza dzięki funduszom unijnym. Ostatnia renowacja linii kolejowej nr 292 z Wrocławia do Jelcza-Laskowic przez Nadolice Wielkie pokazała, że mieszkańcy czekają na transport kolejowy w ich gminach i uważają, że jest odpowiedzią na korki.

W planach województwa dolnośląskiego jest przejęcie i wyremontowanie 400 kilometrów nieczynnych i często zdewastowanych linii kolejowych, m.in. do Karpacza, Świeradowa-Zdroju, Lwówka Śląskiego, Góry czy Stronia Śląskiego. Warto zastanowić się, które reaktywacje mają największy sens, biorąc pod uwagę liczbę pasażerów, koszty i możliwość integracji transportu.

Od wielu lat mówi się też o wykorzystaniu wrocławskiego węzła kolejowego do przewozów miejskich i aglomeracyjnych. Koleje miejskie i aglomeracyjne funkcjonują nie tylko w dużych miejscowościach, ale i w licznych aglomeracjach podobnych wielkością do Wrocławia, jak Lipsk, Drezno, Zurych, Salzburg, Bazylea, Antwerpia, Palermo, Göteborg, Bilbao czy Neapol.

Niestety, od ubiegłego roku nie funkcjonuje nawet zalążek w postaci wspólnego biletu na MPK, Koleje Dolnośląskie i Polregio, który jest podstawą w całej Unii Europejskiej. Warto rozmawiać nie tylko o jego przywróceniu, ale też o spójnym systemie biletowym w skali całej aglomeracji, albo i województwa.

REKLAMA

Dla budowy kolei aglomeracyjnej konieczne będą zapewne dalsze inwestycje we wrocławski węzeł kolejowy, a także działania organizacyjne. W przyszłości korzystne byłoby też połączenie przewozów kolejowych i autobusowych w jeden system komunikacyjny z jednolitym systemem taryfowym i rozkładami jazdy, wzorem znanych z Niemiec, Austrii czy Szwecji związków komunikacyjnych.

Debata o kolei

Debata pod patronatem "Gazety Wyborczej" rozpocznie się 10 czerwca o godz. 18 we Wrocławiu w Barbarze przy ul. Świdnickiej 8B. Zapraszamy publiczność do interakcji.

Nad przyszłością kolei w regionie zastanowią się:

REKLAMA

* Iwona Budych, prezes stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe

* Jakub Janas, aktywista Akcji Miasto

* dr Zbigniew Komar, Urząd Miejski Wrocławia

* Patryk Wild, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

* Wojciech Zdanowski, wiceprezes Kolei Dolnośląskich

Debatę poprowadzi dziennikarz "Gazety Wyborczej" Mateusz Kokoszkiewicz.

Debata organizowana jest w ramach realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie projektu "Klimat na Dolny Śląsk" finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czytaj też: Musimy stawiać na kolej, w tym szybkie pociągi międzynarodowe, a nadal jest przechył na drogi