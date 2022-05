„Wyborcza Wrocław" zorganizowała kolejną akcję charytatywną, tym razem pod hasłem „Wielkanocne pisanki darczyńców". Co tydzień w piątkowym „Tygodniku Wrocław" i na stronie wroclaw.wyborcza.pl publikowaliśmy pisanki wielkanocne oznaczone logo darczyńców. Zdecydowaliśmy, że pieniądze ze sprzedaży wirtualnych ozdób wielkanocnych przeznaczymy na wsparcie Fundacji "Potrafię Pomóc".

Wykupując pisanki, do akcji przyłączyły się firmy: SDZLEGAL Schindhelm Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.j. oraz EPI.

Jak Fundacja „Potrafię Pomóc" pomaga Ukrainie

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Fundacja „Potrafię Pomóc" znacznie poszerzyła zakres swoich działań, niosąc pomoc także osobom z Ukrainy. Pomaga w ich bezpiecznej relokacji, już przewiozła ok. 500 uchodźców, w tym wielu z niepełnosprawnością.

Dowozi także do Ukrainy pomoc humanitarną, zaopatrując ukraińskie placówki medyczne i dowożąc produkty pierwszej potrzeby mieszkańcom. To właśnie wolontariusz tej fundacji, Maciej Nastaga, wraz z Arkadiuszem Podniesińskim jako pierwsi zagraniczni wolontariusze dotarli chociażby do Czarnobyla i okolic. Mieszkający tam ludzie, odcięci od świata, czekali na pomoc ponad 40 dni.

REKLAMA

CZYTAJ WIĘCEJ: Wrocławianie jako pierwsi dotarli z pomocą do odciętego od świata Czarnobyla. "Ludzie całowali dostarczony chleb"

Fundacja „Potrafię Pomóc" pomaga także osobom z Ukrainy we Wrocławiu. Przykładowo przyjmuje ukraińskich pacjentów w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego we Wrocławiu. Zapewnia im tam wsparcie terapeutyczne dzięki własnemu zespołowi 60 specjalistów terapeutów.

Fundacja „Potrafię Pomóc"

W piątek 27 maja zawieźliśmy do siedziby fundacji symboliczny czek na 10 tys. zł, które udało nam się zebrać poprzez świąteczną akcję „Wyborczej Wrocław".

REKLAMA

CZYTAJ TEŻ: Dowożą dary dla Ukrainy tam, gdzie inni się boją. Byli w Kijowie: "Apokaliptyczny widok"

– Bardzo się cieszę, że dostrzegacie nasze starania i wysiłki w niesieniu pomocy szeroko rozumianej, na dzień dzisiejszy obejmującej także naszych sąsiadów – mówił Adam Komar, prezes Fundacji „Potrafię Pomóc". – Wiem, że działamy dopiero w obrębie wierzchołka góry lodowej, a skala potrzeb będzie jeszcze ogromna. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdy taki gest.

Fundacja „Potrafię pomóc" poza unikatowym w skali kraju Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich prowadzi we Wrocławiu ośrodek przy ul. Horbaczewskiego, w którym działa jeden z nielicznych w mieście punktów przedszkolnych przyjmujących m.in. dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi i spektrum autyzmu, a także dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny, do którego uczęszczają dzieci, młodzież i osoby do 25. roku życia wymagające szczególnej opieki, jak wspomaganie oddychania czy żywienie dojelitowe.

Fundację i jej działania można wesprzeć finansowo. Więcej informacji na jej stronie internetowej.