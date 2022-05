- Generalnie zachęcam do wychodzenia z domu i przebywania bliżej przyrody. Nie umiem polecić jednego miejsca, bo lubię i doceniam każdą zieleń. Polecam za to niektórym przemyśleć swoje zachowanie w takim otoczeniu - mówi Natalia Grosiak.

Jej zdaniem te tereny to przestrzeń wspólna, w której należy szanować innych. - Niestety są tacy, co zapominają o tym, racząc wszystkich na przykład bardzo głośną muzyką. Wiem, że "dyskoteka pod gołym niebem" brzmi atrakcyjnie, ale czy parki i wały są do takich rzeczy?