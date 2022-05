Dolina Baryczy należy do prestiżowego grona Living Lakes, zrzeszającego tylko 24 unikatowe akweny z całego świata.

Ekosystem w Dolinie Baryczy powstał i jest utrzymywany dzięki działalności człowieka. Stawy hodowlane zostały utworzone na bazie lokalnych rozlewisk, bagien i mokradeł, a później przez wieki były rozwijane. Dziś znakomite warunki znajduje tam blisko 300 gatunków ptaków – to największy rezerwat ornitologiczny w Polsce.

Barycz, oprócz niewątpliwych walorów przyrodniczych, wyróżnia się w jeszcze jednej kategorii: jest to najbardziej leniwa rzeka w Polsce. Dzięki temu świetnie nadaje się na rekreacyjne spływy kajakowe. Powiosłować można 2–3 godziny, można też spędzić na wodzie cały dzień.

Dokąd najlepiej wybrać się na podglądanie ptaków i w ogóle przyrody na stawach?

REKLAMA

W okolicach Żmigrodu jest co najmniej kilka takich punktów: we wsi Ruda Żmigrodzka, na zachodnim brzegu stawu Jamnik (Kompleks Jamnik, wchodzący w skład Rezerwatu Stawy Milickie), a także na zachodnim brzegu stawu Niezgoda I, gdzie znajduje się Czatownia pod Kormoranem.

Supermiasta i Superregiony - Zielone Miejsca Dolnego Śląska Fot. Wiacek Sylwia Abra-Art

Na podglądanie przyrody można również zapuścić się w okolice Rudy Milickiej i Grabownicy. Znajduje się tam Kompleks Stawno. To tereny kilkanaście kilometrów od Milicza, a więc wschodnia część Doliny Baryczy. Szybko dojechać tam można również od strony Krośnic.

Ciekawa jest długa grobla na stawie Słonecznym Górnym (dostępna tylko pieszo lub rowerem). W Rudzie Milickiej znajdziemy też przyjemny plac zabaw, a przy nim ciekawostka: niebieski wrocławski tramwaj, klasyczne „akwarium" (czyli model 105).

Dni Karpia w Dolinie Baryczy Fot. Mat. prasowe

Dolina Baryczy. Jak dojechać rowerem?

Na obszarze Doliny Baryczy turyści mają do dyspozycji 527 km oznakowanych tras rowerowych. Można przejechać m.in. trasą Przewory – Ruda Sułowska – Olsza – Baranowice, liczącą 17 km, albo szlakiem pomarańczowym od granicy z gminą Żmigród do granicy z gminą Krośnice o długości prawie 40 km. Nawierzchnia szlaku jest w większości dogodna dla turystyki rowerowej. W kilku miejscach występują trudne do przejechania piaszczyste odcinki drogi, jednak w większości są one krótkie i mało uciążliwe.

Supermiasta. Zagłosuj na najważniejsze i najciekawsze tereny zielone Wrocławia

Do 29 maja zachęcamy czytelników do głosowania w plebiscycie Supermiasta i Superregiony - Zielone Miejsca. Wybieramy najpiękniejsze, najciekawsze i najbardziej godne ochrony tereny przyrodnicze Wrocławia.

REKLAMA

Głosować w naszym plebiscycie można na dole strony. Wybieramy dwa miejsca: jedno we Wrocławiu i drugie w pozostałej części Dolnego Śląska.

Głosowanie na najpiękniejsze tereny zielone we Wrocławiu

Głosowanie na najpiękniejsze tereny zielone na Dolnym Śląsku