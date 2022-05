Las Rędziński (przed wojną: Riemberg) położony jest na północnym zachodzie Wrocławia, między Odrą, Widawą a osiedlem Rędzin, w okolicy pól Irygacyjnych.

Las ma części zbliżone grądów, a w miejscach bardziej wilgotnych - do łęgów dębowo-wiązowo-jesionowych.

Obszar nie należy do Lasów Państwowych, ale do gminy Wrocław, w której imieniu terenem administruje Zarząd Zieleni Miejskiej. Dlatego też w tym lesie nie jest prowadzona tzw. gospodarka leśna, czyli wycinka w celu sprzedaży drewna. Obszar włączono do miasta w 1973 r., wcześniej Rędzin był osobną wsią.