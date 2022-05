Poprzez plebiscyt wspólnie z czytelnikami tworzymy unikatową mapę lasów, parków, miejskich ogrodów czy szlaków wycieczkowych. To najważniejsze, najpiękniejsze, ale też nierzadko najbardziej zagrożone tereny zielone naszych okolic.

Akcja miała kilka etapów. Przez dwa pierwsze tygodnie maja swoje typy takich miejsc podpowiadali nam czytelnicy, podsuwając propozycje w e-mailach, mediach społecznościowych czy internetowych dyskusjach. Z tych propozycji wybraliśmy finałową dwunastkę dla Wrocławia i również dwunastkę dla Dolnego Śląska.

Teraz to, które zielone miejsca znajdą się na podium, zależy znów od czytelników, którzy od 13 maja decydują o tym w internetowym głosowaniu. Mają na to czas do najbliższego piątku, 29 maja, więc wszystko jeszcze może się zmienić.

Supermiasta i superregiony 2022. We Wrocławiu lider z lekką przewagą

Póki co, we wrocławskim plebiscycie prowadzi Las Mokrzański i jego łąki, czyli największy kompleks leśny leżący na północno-zachodnim skraju Wrocławia. O ochronę tych tak zwanych zielonych płuc miasta od wielu miesięcy walczą aktywiści, ekolodzy, ale przede okoliczni mieszkańcy.

Prowadzące w plebiscycie zielone miejsce ma póki co lekką przewagę nad pozostałymi, jednak nie jest ona miażdżąca. Na prześcignięcie na ostatniej prostej wciąż ma spore szanse park Grabiszyński, który jest na drugim miejscu. I nieco tylko mniejszy - park Szczytnicki, który jest na miejscu trzecim.

Tymczasem tuż za podium uplasował się Las Pilczycki. Na piątej pozycji jest Las Kuźnicki, który ma zaledwie kilka głosów więcej od Pól Irygacyjnych, obecnie na miejscu szóstym.

Na kolejnych miejscach są park Stanisława Tołpy, Las Sołtysowicki, Las Rędziński, Wyspa Opatowicka, dolina Olszówki Krzyckiej. Ostatnią, dwunastą pozycję, zajmuje, póki co, skwer Kornela Morawieckiego.

Supermiasta i superregiony 2022. Góry Stołowe zdecydowanie prowadzą

Walka jest zacięta, także jeśli chodzi o ulubione miejsca czytelników w regionie. Tu jednak obecny lider - niezwykle popularny wśród turystów Park Narodowy Gór Stołowych - zdecydowanie prowadzi. Na drugim miejscu jest Dolina Baryczy, a podium, póki co, zamyka Park Krajobrazowy Gór Sowich.

Na czwartym miejscu znajduje się przepiękny szlak turystyczny Karkonoszy, czyli droga pod Reglami w Szklarskiej Porębie, a także znajdujące się tam okolice Wodospadu Kamieńczyka. O kolejne, piąte miejsce walczą ze sobą Książański Park Krajobrazowy wraz z Doliną Pełcznicy oraz Śnieżnicki Park Krajobrazowy, które póki co mają taką samą ilość głosów.

Na następnych pozycjach w naszym plebiscycie są kolejno: Park Sobieskiego w Wałbrzychu z tężnią, Park Centralny w Świdnicy, Park Zdrojowy w Dusznikach, Park Miejski Rusinowa w Wałbrzychu, Park w Bukowcu oraz wał przeciwpowodziowy Domaszków-Tarchalice.

