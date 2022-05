W plebiscycie Supermiasta i Superregiony wspólnie z czytelnikami tworzymy unikatową mapę ulubionych lasów, parków, miejskich ogrodów i szlaków wycieczkowych. Najpierw swoje typy podpowiedzieli nam czytelnicy, podsuwając propozycje w mailach, mediach społecznościowych czy dyskusjach na forach pod artykułami. Z tych pomysłów wybraliśmy finalistów, na których teraz można oddawać głosy.

Swój typ dla "Wyborczej Wrocław" wskazał Radosław Ratajszczak, biolog, były dyrektor Zoo Wrocław.

Supermiasta, czyli najważniejsze zielone tereny Wrocławia. Ratajszczak postawił na "sąsiada" zoo

- Gdybym miał wybierać ze wszystkich wrocławskich miejsc, oczywiście wybrałbym zoo - podkreślił w rozmowie były dyrektor ogrodu. - Są tam nie tylko zwierzęta, ale także stary, dobrze zachowany drzewostan. Cały Biskupin ma wiele wspaniałych terenów naturalnych, więc jeśli nie mogę wybrać zoo, to moim faworytem jest sąsiedzki park Szczytnicki. To mieszanka różnych środowisk oraz niespotykanej fauny i flory.

Wg byłego dyrektora zoo park Szczytnicki ma ogromną wartość. - Parki takie jak Szczytnicki przewietrzają miasto. Dzięki nim smog jest mniejszy. Kliny zieleni to naturalna wentylacja dla miasta. Nie możemy pozwolić na zabudowywanie takich terenów, bo to one sprawiają, że powietrze, którym oddychamy, jest lepsze - mówił biolog.

Supermiasta. Park Szczytnicki - jak spędzić słoneczny dzień?

Spytaliśmy naszego rozmówcę, jak radziłby spędzić słoneczny dzień w parku Szczytnickim. Były dyrektor Zoo Wrocław poleca przede wszystkim minimum dwugodzinną wizytę w Ogrodzie Japońskim.

- Ogrody muszą bardzo długo dojrzewać, a nasz japoński jest teraz w szczytowej formie. Niedługo czeka go proces starzenia, więc warto korzystać z jego najlepszych momentów - sugeruje Ratajszczak.

Później, według wieloletniego dyrektora ogrodu zoologicznego, należy znaleźć czas na bardzo długi spacer po samym parku i obserwowanie ptaków z ławki.

- W parku Szczytnickim można spotkać ponad 100 gatunków ptaków. Co ciekawe, są tam takie gatunki jak dzięcioł syryjski, który kolonizację Polski zaczynał dokładnie na Biskupinie.

Park Szczytnicki Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta

Supermiasta. Park Szczytnicki - miejsce z historią

Przypomnijmy, że park Szczytnicki zajmuje powierzchnię około 100 hektarów. To jeden z pierwszych parków na kontynencie europejskim urządzonych w stylu angielskim. Położony jest na terenie dawnej wsi Szczytniki, włączonej w obręb miasta w 1868 roku. Rośnie w nim około 400 gatunków drzew i krzewów. Historia parku sięga 1783 roku, kiedy założył go Fryderyk Ludwik Hochberg.

W swojej historii przeszedł niejedną wojnę, a podczas oblężenia miasta w grudniu 1806 roku został nawet zdewastowany przez napoleońskich żołnierzy. Po wojnie większość szkód naprawiono.

Ratajszczak podkreśla, że duże znaczenie ma również historia tego miejsca. Zagojone ślady po ostatniej wojnie widać na niektórych drzewach. - Przyroda potrafi przetrwać wszystko - dodaje.

Supermiasta. Zagłosuj na najważniejsze i najciekawsze tereny zielone Wrocławia

Do 29 maja zachęcamy czytelników do głosowania w plebiscycie Supermiasta i Superregiony - Zielone Miejsca. Wybieramy najpiękniejsze, najciekawsze i najbardziej godne ochrony tereny przyrodnicze Wrocławia.

Głosować w naszym plebiscycie można na dole strony. Wybieramy dwa miejsca: jedno we Wrocławiu i drugie w pozostałej części Dolnego Śląska.

