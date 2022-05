- Mam ogromny sentyment do tego miejsca, bo tu się wychowywałem - mówi o parku Szczytnickim Piotr Bartyś, szef muzyczny Radia RAM.

Park zajmuje powierzchnię około 100 hektarów. Położony jest na terenie dawnej wsi Szczytniki, włączonej w obręb miasta w 1868 roku. Rośnie w nim około 400 gatunków drzew i krzewów.

Założył go po 1783 roku Fryderyk Ludwik Hohenlohe, komendant garnizonu wrocławskiego. To jeden z pierwszych parków na kontynencie europejskim urządzonych w stylu angielskim.

Park Szczytnicki

Park został zdewastowany przez żołnierzy napoleońskich podczas oblężenia miasta w 1806 roku. Po wojnie większość szkód naprawiono. W 1833 roku odbyły się tu pierwsze sportowe wyścigi konne we Wrocławiu.

- Można się w nim zgubić, ukryć. Jego charakter sprawia, że nawet gdy odwiedza go sporo ludzi, to nie czujesz się tu przytłoczony tłumem - mówi Piotr Bartyś.

Ogród Japoński widziany z parku Szczytnickiego Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

W parku znajduje się Ogród Japoński, założony w latach 1909–1912 z inicjatywy hrabiego Fritza von Hochberga. Obecnie stanowi unikatowy w Europie żywy fragment japońskiej kultury. Na terenie parku jest też drewniany kościół z przełomu XVI i XVII wieku pod wezwaniem Świętego Jana Nepomucena oraz pomnik Diany, pomnik Friedricha Schillera oraz Kolumna Fryderyka Wilhelma II.

- Polecam też wieczorne pokazy znajdującej się przy parku Fontanny Multimedialnej. To najtańsza i najpiękniejsza atrakcja we Wrocławiu, oglądając widowisko, stajesz się turystą we własnym mieście. Poza tym dzięki temu łączy się tu historia z różnych wieków ze współczesnością. A nad wszystkim góruje kopuła Hali Stulecia - mówi Bartyś.



