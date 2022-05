We wrocławskiej redakcji "Gazety Wyborczej" jestem dziennikarką "od gór". Schodziłam kilometry szlaków (i wiele z tych wycieczek opisałam na naszych łamach). Kiedy redaktor poprosił mnie, żebym wybrała swoje ulubione zielone miejsce na Dolnym Śląsku, od razu podsunął parę propozycji: Góry Stołowe, Góry Sowie, Śnieżnicki Park Krajobrazowy, Droga pod reglami. Od razu wiedziałam, na co będę głosować, ale to nie była moja pierwsza górska miłość.

Zaczęłam chodzić po górach 25 lat temu, a z pierwszej wycieczki do Przesieki w Karkonoszach pamiętam asfaltową, długą drogę do schroniska Odrodzenie. Słońce w plecy, ból nóg, miękkie frytki w schronisku i gołe pnie drzew, które mogłyby być scenografią horroru - wtedy nie wiedziałam jeszcze, że patrzę na katastrofę ekologiczną.