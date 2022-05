W poniedziałek, 16 maja opisaliśmy, jak grupa przedsiębiorców przejmowała nieruchomości po Banku Zachodnim WBK, którego prezesem do jesieni 2015 r. był premier Mateusz Morawiecki. Znaleźliśmy kilkanaście transakcji, w których uczestniczyła grupa powiązanych ze sobą przedsiębiorców.

- To dobrze, że dziennikarze zajęli się sprawą, ale śledztwo dziennikarskie to za mało - mówili na konferencji prasowej we Wrocławiu parlamentarzyści Lewicy. - To źle, że sprawą nie zajęły się odpowiednie służby. Stąd Lewica przygotowuje wniosek do CBA, by zbadało opisaną sprawę.