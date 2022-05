Czytaj także: Śledztwo "Wyborczej": działka Morawieckich i grupa trzymająca kamienice BZ WBK

Dokładnie 15 lutego Centrum Informacyjne Rządu dostało od nas listę 14 pytań do tekstu o grupie trzymającej kamienice BZ WBZK. Oto odpowiedź prawie w całości (pomijamy tylko jedno zdanie, będące odpowiedzią na jedno z 14 pytań, dotyczące wątku, który nie został opublikowany w tekście).

"Szanowny Panie Redaktorze,

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zajmuje się obsługą Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów. Nie posiadamy informacji o które Pan prosi, ponieważ dotyczą one okresu sprzed objęcia przez Mateusza Morawieckiego funkcji Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są podmioty będące w posiadaniu wnioskowanych informacji. Tym samym, organ nie dysponując daną informacją publiczną nie może jej udostępnić. Powyższe stanowisko potwierdza ugruntowane w tej kwestii orzecznictwo sądów administracyjnych (m.in. wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 marca 2014 r. I OSK 444/14, WSA w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. II SAB/Wa 32/12 i wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 czerwca 2013 r., II SAB/Kr 57/13).

(…)"

Od autorów: Wielce Szanowni Państwo Urzędnicy z CIR. Co się zmieniło od daty przysłania nam Waszej odpowiedzi? Czyli od 18 lutego? Czegoś się jednak dowiedzieliście?

Czyżby gruntownie zmieniło się orzecznictwo sądów administracyjnych w kwestii przepisów o dostępie do informacji publicznej?

Maj 2022: komentarz CIR do tekstu "Wyborczej" o grupie trzymającej kamienice BZ WBK

Oświadczenia CIR pkt 1

Mateusz Morawiecki jako prezes banku BZ WBK nie zajmował się procesem sprzedaży nieruchomości należących do banku. Sprzedaż odbywała się według określonych procedur i po uzyskaniu wycen rynkowych.

Od autorów: Sprzedaż odbywała się tak, jak trzeba, a kupowali – przynajmniej w kilkunastu przypadkach – zawsze ci sami. O tym jest ta historia.

Oświadczenia CIR pkt 2

Od czasu, kiedy Mateusz Morawiecki przestał być prezesem BZ WBK (obecnie Santander) i sprawuje funkcje państwowe, nie posiada wiedzy o sprzedawanych przez bank nieruchomościach ani o ofertach kierowanych do kogokolwiek.

Od autorów: Przyjmujemy to do wiadomości.

Oświadczenia CIR pkt 3

Żona Mateusza Morawieckiego sprzedała należącą do niej nieruchomość po cenie rynkowej. Jej wartość oszacowało dwóch biegłych rzeczoznawców - jeden na 14.349 tys zł. (ok. 95 zł za m.kw) - wycena dokonana blisko 3 lata temu, a drugi na 17.162 tys zł. (ok. 114 zł za m.kw) - wycena dokonana w lutym br. Gazeta wyborcza już w lipcu 2019 r. musiała sprostować nieprawdziwe dane przedstawiane w tej sprawie.

Od autorów: Być może pani Morawiecka sprzedała swój grunt po cenie rynkowej. Ale wszystkie okoliczne grunty, których ceny transakcyjne znamy, rynek wycenił co najmniej 5 razy drożej.

Oświadczenia CIR pkt 4

Ani premier Mateusz Morawiecki, ani jego żona nie mają żadnych relacji z nabywcami tej nieruchomości.

Od autorów: Zwracamy uwagę, że CIR nie zaprzecza, że pani Morawiecka studiowała z jedną z bohaterek tej historii.

Oświadczenia CIR pkt 5

Materiał przedstawiony przez "Gazetę Wyborczą" tworzy nieistniejącą i alternatywną rzeczywistość, dowolnie i bez oparcia w faktach łącząc jedne informacje z innymi, często mimo zaprzeczeń osób ujętych w treści tekstu. Niestety prawda nie jest dla nich w tym przypadku ważna.

Od autorów: Polemika z tą mową-trawą, nieposiadającą ani grama konkretu nie ma sensu. Oczekiwalibyśmy od speców rządowego PR-u odniesienia się do konkretnych pytań podstawionych po naszym tekście przez wicenaczelnego "Wyborczej" Romana Imielskiego - TU MOŻNA JE PRZECZYTAĆ RAZ JESZCZE