WOJNA W UKRAINIE - NASZA RELACJA NA ŻYWO

Oddział Neurochirurgii w szpitalu im. Marciniaka we Wrocławiu leczy 17-letniego Dmytra, pacjenta z Ukrainy. Jego choroba – jak podkreśla dr Dariusz Szarek, neurochirurg – to bardzo skomplikowany przypadek, który wymagał konsultacji wielu specjalistów. Wrocławscy lekarze wspierali się także opiniami z zagranicznych ośrodków m.in. w Anglii, USA, Portugalii czy Szwajcarii.

W pomoc chłopcu zaangażowani się neurochirurdzy, radiolodzy i neuroradiolodzy. Najważniejsze były jednak zabiegi mikrochirurgiczne.

17-letni Dmytro z Ukrainy zoperowany we Wrocławiu

Dmytro trafił do dr. Szarka - na oddział neurochirurgii - za pośrednictwem Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej. Chłopiec choruje na przetokę oponową. Polscy lekarze szukali możliwości leczenia skomplikowanego schorzenia, które zupełnie zaburzyło życie i funkcjonowanie 17-latka.

REKLAMA

- Jego choroba w dużym skrócie polega na tym, że tętnice zrastają się z żyłami i powstaje między nimi przetoka – tłumaczy dr Szarek. – W wyniku tego procesu krew jest pompowana z tętnicy bezpośrednio do żyły, z pominięciem drobnych naczyń włosowatych. Te naczynia mają odżywiać narządy, ale jednocześnie spada w nich ciśnienie krwi, więc krew, która odpływa ostatecznie do serca żyłami, ma niskie ciśnienie. W przypadku choroby Dmytra – czyli przetoki – krew pod wysokim ciśnieniem jest od razu pompowana do żyły. Powoduje to obrzęk i niedokrwienie w obrębie rdzenia kręgowego.

CZYTAJ TAKŻE: 12-letniego Danilo ewakuowano ze szpitala onkologicznego w Kijowie bocznymi drogami. Marzy, by być bokserem jak Kliczko

Dmytro z porażeniem kręgosłupa nie mógł być leczony w Ukrainie

Chłopiec zachorował jeszcze w Ukrainie. Najpierw odczuwał bóle kręgosłupa, potem doszło do porażenia, w wyniku którego nie może chodzić. Jedyną szansą na wysokospecjalistyczne leczenie Dmytra były szpitale w Kijowie. Jednak ze względu na wojnę nie było to możliwe i nastolatek, jak wielu innych poszkodowanych, trafił z mamą do Polski.

– Trudność w leczeniu Dmytra polega też na tym, że zwykle zrastają się jedno, dwa naczynia, a u niego było ich kilka! W leczeniu trzeba rozdzielić naczynia, co w tym przypadku było bardzo trudne do wykonania. Jednocześnie nie można uszkodzić zdrowej części krążenia, a wspomniane chore naczynia nadal stanowią jej część. Obraz angiografii wskazywał na tym etapie także na obecność naczyniaka tętniczo-żylnego w całym konglomeracie chorych naczyń.

REKLAMA

Zespół oddziału neurochirurgii wspólnie znalazł rozwiązanie. Celem leczenia 17-latka było niedopuszczenie do dalszego porażenia, które postępowało w związku z chorobą niedokrwienia rdzenia kręgowego.

Leczenie było skomplikowane i etapowe. - Schorzenie z niemal nieuleczalnego stało się jedynie bardzo trudne do leczenia - dodaje dr Szarek. Wykonana została m.in. operacja mikrochirurgiczna z użyciem najnowocześniejszego sprzętu - pod kontrolą mikroskopu operacyjnego, angiografii śródoperacyjnej i neuromonitoringu. Zabieg ten umożliwił wykonanie kolejnego etapu leczenia, tym razem wewnątrznaczyniowego.

Operacje mikrochirurgiczne oraz wewnątrznaczyniowe poprawiły stan Dmytra, który wcześniej był zupełnie unieruchomiony. Chłopiec może teraz względnie stabilnie siedzieć i samodzielnie poruszać się na wózku. Jak podkreślają lekarze - czeka go długa rehabilitacja i nauka życia z częściowym porażeniem.