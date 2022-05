Wymyślić świat na nowo – tak brzmi hasło przewodnie tegorocznej edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Organizatorzy wybrali filmy pokazujące najbardziej aktualne problemy – tematy z różnych krajów, kontynentów i kultur. Sekcje filmowe są bardzo różnorodne. To m.in. „Fetysze i kultura", „Historie intymne", „Klimat na zmiany", „Oblicza Dalekiego Wschodu" czy „Nauka nas uratuje". Dwie nowe sekcje to „Zanim dorośniesz" i „Love stories" – pokazują kluczowe momenty w rozwoju człowieka oraz międzyludzkich relacji.

Millennium Docs Against Gravity. Program

Wybór filmów też jest naprawdę szeroki. Można zobaczyć np. „Drogę bez końca", dokument o mieszkańcach Ameryki Środkowej uciekających przed biedą i przemocą do Stanów Zjednoczonych.

„Nawalny" przedstawia rosyjskiego opozycjonistę po tym, jak wyszedł z niemieckiego szpitala w listopadzie 2020 roku. „Instagramowa rodzina" opowiada o nastoletniej influencerce spod Berlina, która odniosła sukces, a jej rodzice dążą do maksymalizacji zysków.

Film „Na misji" ukazuje młodych amerykańskich mormonów, którzy jadą do ateistycznej Finlandii, żeby pozyskiwać wiernych. Z kolei „Przeskok" to portret trzech dziewczyn dorastających w teksańskim mieście, w którym przemoc seksualna, alkohol, narkotyki i broń to codzienność. A film „Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości" w całości toczy się właśnie w wirtualnej rzeczywistości, obrazując emocje uczestników oraz charakter tworzonych w tym świecie relacji. Interesujący może być też dokument „Rebellion", czyli historia ruchu Extinction Rebellion. A to tylko kilka wybranych przykładów z festiwalowego programu.

Millennium Docs Against Gravity o Ukrainie

Sporo będzie też o Ukrainie. „Mariupol", „Skarby Krymu", „Nieskończoność według Floriana", „Dom z drzazg" czy „Babi Jar. Konteksty" to filmy przedstawiające różne aspekty ukraińskiej kultury, historii i aktualnych wydarzeń. Do tego, po raz pierwszy w Polsce, odbędzie się retrospektywa filmów Susan Sontag. Publiczność festiwalu zapoznać się też będzie mogła z artystycznym dorobkiem mistrza pracy z archiwami Billa Morrisona.

W konkursie głównym festiwalu walczy 12 filmów. 8 tytułów znalazło się w konkursie dla najlepszego filmu polskiego. Po raz pierwszy na festiwalu zaprezentowany zostanie Konkurs Filmów Krótkometrażowych (czyli takich, których długość nie przekracza 45 minut).

19. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity – największy w Polsce festiwal kina non-fiction – potrwa do 22 maja w ośmiu miastach. We Wrocławiu wszystkie projekcje zaplanowano w Dolnośląskim Centrum Filmowym.

Stałym elementem wrocławskiej odsłony festiwalu jest rywalizacja o Nagrodę Marszałka Województwa Dolnego Śląska. Grand Prix Dolnego Śląska przyzna czteroosobowe jury. Pełny program festiwalu i godziny projekcji znajdują się na www.MDAG.pl i www.dcf.wroclaw.pl.

Dogrywka festiwalu będzie w formule online: od 24 maja do 5 czerwca.