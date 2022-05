Las Kuźnicki o powierzchni 9 ha, położony nad rzeką Ślęzą, to popularne miejsce rekreacji wrocławian. Rozciąga się do terenu ogródków działkowych położonych przy ulicach Hermanowskiej i Puckiej, w kierunku północnym, wzdłuż prawego brzegu rzeki Ślęza, aż do linii kolejowej nr 273.

Rosną tam głównie dęby, jesiony i graby, a w podszyciu dziki bez i głóg. Spacer umila śpiew ptaków, występują tu m.in. dzięcioły, czaple siwe, wilgi, kwiczoły, żołny, gąsiorki, piecuszki, nurogęsi czy kokoszki zwyczajne, czapla siwa, ważki trzepli zielonej. W pobliskim oczku wodnym rechocą żaby jeziorkowe, moczarowe i ropuchy szare.