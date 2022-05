Na pierwszy weekend i drugi tydzień czerwca organizatorzy 11. Festiwalu Aktorstwa Filmowego zaplanowali między innymi spotkania z twórcami, projekcje filmów, wykłady oraz warsztaty. Tak jak w zeszłym roku wydarzenie połączono z Festiwalem Reżyserii Filmowej, który od tego roku będzie nosił imię Sylwestra Chęcińskiego. Reżyser przez lata zasiadał w konkursowym jury festiwalu.

Złote i Platynowe Szczeniaki 2022. Marian Dziędziel laureatem

Co roku statuetkami Platynowego Szczeniaka honorowani są najwybitniejsi aktorzy filmowi. Do tej pory wyróżnienie otrzymali między innymi Krystyna Janda, Marek Kondrat czy Andrzej Chyra. W 2022 roku do grona laureatów dołączy Marian Dziędziel.